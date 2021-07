HDBank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc HDBank (mã HDB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.984 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ HDBank thông qua tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 và Hội đồng quản trị HDBank thông qua tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, HĐQT HDBank đã phê duyệt phương án tăng vốn thông qua việc phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ phân phối 25%. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên hơn 20.000 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch 2/7, giá cổ phiếu HDB đứng ở mức 37.200 đồng/cp, tăng khoảng 10% trong 1 tháng qua.

Quý 1/2021, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng tăng 68% so với quý 1/2020 với đóng góp tích cực từ thu dịch vụ. Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 26,3% và 2,1%, tăng mạnh so với quý I/2020. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) đạt trên 12% trong khi tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%.