HDBank muốn thành lập ngân hàng con hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Thời gian thực hiện biểu quyết thông qua hình thức điện tử từ ngày 27/03 đến 07/04.

Theo đó, pháp lý của ngân hàng là ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, do HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng con bằng mức vốn pháp định của pháp luật. Trụ sở chính đặt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

HDBank cho biết, lý do thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng mạng lưới, tăng nhận diện thương hiệu trong nước, khu vực và thế giới; kênh kết nối để xây dựng hệ sinh thái về tài chính, công nghệ, trung gian để kết nối với các định chế tài chính, các nhà đầu tư quốc tế; phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của HDBank. Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, phù hợp với định hướng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

HĐQT cũng đề xuất cổ đông thông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tên gọi, vốn điều lệ cụ thể, địa điểm đặt trụ sở chính và các nội dung khác có liên quan để thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất của HDBank.

Hệ sinh thái công ty con, ngân hàng con của HDBank hiện gồm có Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON) và Ngân hàng TNHH MTV Số VIKKI (Vikki Bank).

Mới đây, ngày 24/3/2026, HDBank đã công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng – một trong những động lực tăng trưởng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG).

Vikki Bank có tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank). Thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống tài chính, Vikki Bank đã được HDBank nhận chuyển giao bắt buộc và trở thành ngân hàng con do HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ từ đầu năm 2025.

Năm 2025, các đơn vị thành viên của HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong đó, HD SAISON báo lãi trước thuế vượt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%. ROE của HD SAISON đạt 22,5%, ROA đạt tới 5%. Vikki Bank ghi nhận có 9 triệu khách hàng, tăng thêm 1,7 triệu trong năm 2025. Đặc biệt ứng dụng ngân hàng số có 2,1 triệu lượt tải trong năm đầu tiên.



