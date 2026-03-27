Vì sao các ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động?

18 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 3

Trong tháng 3, thị trường tiền tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi mặt bằng lãi suất huy động đồng loạt tăng mạnh tại nhiều ngân hàng. Không chỉ nhóm ngân hàng nhỏ và tầm trung, làn sóng điều chỉnh lần này đã lan sang cả những "ông lớn" trong hệ thống, cho thấy áp lực huy động vốn đang gia tăng rõ nét.

Thống kê từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV, BVBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, OCB, MBV, Bac A Bank, TPBank, VCBNeo.

Theo đó, lãi suất huy động niêm yết được nâng phổ biến từ 0,5–1,2 điểm % tùy kỳ hạn, với mức tăng mạnh nhất thường tập trung ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Trong khi đó, lãi suất ngắn hạn dưới 6 tháng tại hầu hết ngân hàng đều đã niêm yết ở mức kịch trần 4,75%/năm theo quy định.

Tại VPBank, ngân hàng đã có ba lần tăng lãi suất huy động chỉ trong vòng nửa tháng qua với lãi suất các kỳ hạn 10 - 12 tháng được nâng lên 7,1%/năm, tăng 0,4 – 0,8 điểm % so với cuối tháng 2.

Techcombank cũng nằm trong những ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất trong tháng. Lãi suất kỳ hạn từ 6–11 tháng tăng tới khoảng 0,8%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng tăng gần 0,9%/năm. Đáng chú ý, nếu tính cả các chương trình ưu đãi, mức lãi suất thực nhận tại một số sản phẩm có thể vượt ngưỡng 8%/năm.

Cùng xu hướng, Sacombank là một trong những ngân hàng tăng lãi suất huy động mạnh trong tháng 3. Tại đợt điều chỉnh gần nhất, nhà băng này đã đồng loạt tăng 0,5 – 0,9 điểm % cho các kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên.

MB cũng thuộc nhóm tăng mạnh nhất khi điều chỉnh đáng kể ở các kỳ hạn dài. Kỳ hạn 12 tháng tăng 1,1%/năm, trong khi các kỳ hạn dài hơn có thời điểm chạm tới 7,5%/năm – đưa ngân hàng này vào nhóm niêm yết lãi suất cao hàng đầu thị trường.

Không chỉ khối ngân hàng tư nhân, nhóm "Big4" gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank cũng đã bắt đầu nhập cuộc sau thời gian dài duy trì mặt bằng thấp. Mới đây, cả 4 ngân hàng này đã đồng loạt tăng lãi suất huy động 0,2 – 1,2 điểm % tại hầu hết các kỳ hạn gửi. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 24 tháng tăng mạnh từ 5,3%/năm lên 6,5%/năm , tức tăng tới 1,2 điểm %.

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, mặt bằng lãi suất huy động thực tế tại nhiều ngân hàng đang cao hơn nhiều so với mức công bố trên website, khi một số chi nhánh chào khách mức lãi suất trên 8%/năm, thậm chí gần 9%/năm.

Nguyên nhân lãi suất huy động tăng mạnh

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến lãi suất huy động tăng mạnh trong thời gian gần đây xuất phát từ nhiều yếu tố đồng thời. Trước hết, nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu gia tăng khi bước vào chu kỳ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Việc nâng lãi suất là biện pháp nhằm cải thiện cơ cấu nguồn vốn, đảm bảo tỷ lệ an toàn thanh khoản và chuẩn bị dư địa cho hoạt động cho vay trong các quý tiếp theo.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất quốc tế vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian dài, khiến chi phí vốn toàn cầu chưa giảm như kỳ vọng. Điều này tạo áp lực gián tiếp lên mặt bằng lãi suất trong nước.

Ngoài yếu tố vĩ mô, cạnh tranh huy động vốn trong hệ thống ngân hàng cũng đang gia tăng rõ rệt. Việc một số ngân hàng lớn tăng lãi suất đã tạo hiệu ứng lan tỏa, buộc các nhà băng khác phải điều chỉnh theo để giữ chân khách hàng, đặc biệt là nhóm ngân hàng tư nhân nhỏ.

"Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng trong năm 2025 đã tăng từ 1 – 1,5 điểm % nhưng áp lực huy động vốn đối với các nhà băng sẽ vẫn hiện hữu trong năm nay, đặc biệt khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Chứng khoán MBS nhận định.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho rằng mặc dù lãi suất huy động đã tăng mạnh ở nhiều ngân hàng ngày từ những tháng đầu năm, huy động vốn chỉ tăng 0,8% trong khi tín dụng đã tăng 1,4% trong hai tháng đầu năm 2026, khoảng cách chênh lệch giữa cung-cầu vốn vẫn còn tồn tại.

"Để thu hẹp khoảng cách này, chúng tôi cho rằng lãi suất huy động nhiều khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn trước khi tỷ lệ LDR được kiểm soát tốt hơn và giúp lãi suất tìm được điểm cân bằng", VDSC đánh giá.

Dự báo xu hướng trong thời gian tới, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì quan điểm lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng do áp lực cân đối nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao và nhu cầu giải ngân đầu tư công đặc biệt được đẩy mạnh trong năm 2026. Tuy nhiên, xu hướng tăng sẽ không diễn ra như giai đoạn trước. Áp lực chủ yếu xuất hiện tại các NHTMCP tư nhân quy mô vừa và nhỏ phụ thuộc lớn vào tiền gửi khách hàng và cơ cấu huy động vốn kém linh hoạt.

VCBS cũng lưu ý căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang có thể kéo theo áp lực, phần nào làm hạn chế dư địa điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Thậm chí, trong kịch bản tiêu cực, để đảm bảo tỷ giá và kiểm soát lạm phát, VCBS cho rằng lãi suất huy động có thể diễn ra đồng loạt tại tất cả các ngân hàng cả về tốc độ và quy mô điều chỉnh.

Chứng khoán ACB (ACBS) cũng dự báo xu hướng tăng lãi suất huy động có khả năng sẽ tiếp diễn trong nửa đầu năm 2026 cho đến khi bối cảnh tỷ giá trở nên thuận lợi hơn bên cạnh là xung đột địa chính trị hạ nhiệt nhằm ổn định dòng chảy ngoại tệ trong nước.