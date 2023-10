HDBank phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên

Theo nội dung Nghị quyết, HĐQT thông qua việc phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP). Đối tượng phát hành là người lao động của HDBank theo danh sách HĐQT phê duyệt. Quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng và cổ phiếu phát hành thêm sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

HDBank luôn coi phúc lợi cho người lao động là ưu tiên trong kế hoạch phát triển bền vững. Tại HDBank, nhân viên làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, phúc lợi hấp dẫn và cơ hội thăng tiến không giới hạn. Trong 6 năm liên tiếp, HDBank luôn được vinh danh là “Best Companies to Work for in Asia” (Nơi làm việc tốt nhất châu Á).

Tính đến 30/6/2023, HDBank và một số đơn vị liên quan đang là nơi làm việc của hơn 17.000 CBNV làm việc tại 347 chi nhánh, phòng giao dịch và hàng chục ngàn điểm giới thiệu sản phẩm (POS) trên cả nước, phục vụ hơn 15 triệu khách hàng