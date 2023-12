HDBank tiếp tục lộ trình giảm đầu tư ngoài ngành, tập trung mảng kinh doanh chính, hiện thực hóa mục tiêu lợi nhuận

Khách hàng đến giao dịch tại HDBank (ảnh: HDB)

Theo thông tin công bố trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), HDBank dự kiến bán 3.267.920 cổ phiếu cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC). Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 09/01/2024.



Mới đây HDBank được cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's xếp hạng tín nhiệm B1 với đánh giá hiệu quả sinh lời tốt hơn bình quân toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu thấp và các tỷ lệ an toàn khác được đảm bảo.

Quý 3/2023, HDBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng trên 11,3%, tiền gửi tăng trên 51% so với đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,4% đồng thời hệ số an toàn vốn đạt 12,3%, thuộc top 5 ngân hàng có chỉ số an toàn vốn (CAR) tốt nhất./.