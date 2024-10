HĐQT LPBank họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành

Phát biểu tại buổi họp, thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT LPBank bày tỏ lời tri ân Tổng Giám đốc Hồ Nam Tiến về những đóng góp tích cực trong việc góp phần đưa LPBank phát triển lên tầm cao mới. Dưới sự điều hành của ông Tiến thời gian qua, LPBank đã có nhiều bước tiến vượt bậc như Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, triển khai thành công hệ thống Core Banking T24 trong thời gian ngắn kỷ lục, xây dựng nền tảng ngân hàng số, ra mắt các ứng dụng LPBank và LPBankBiz; Triển khai hệ thống Kondor Treasury nhanh nhất Châu Á – Thái Bình Dương … Tất cả những thành quả đó thể hiện tầm nhìn và sự dẫn dắt đầy tâm huyết của vị CEO này. Trên cơ sở đó, HĐQT tin tưởng và phân công ông Hồ Nam Tiến giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank sau khi ông thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT LPBank ( phải) tặng hoa chúc mừng cho ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (trái)

Cũng trong buổi họp lần này, HĐQT LPBank lựa chọn và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Vũ Quốc Khánh đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng kể từ ngày 04/10/2024.



Ông Vũ Quốc Khánh sinh năm 1981, là Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) với hơn 22 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có 8 năm làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và trên 16 năm công tác tại LPBank. Tại LPBank, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc từ năm 2011 khi mới tròn 30 tuổi và tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau. Tháng 5/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực. Trong suốt quá trình làm việc và cống hiến, ông đã có những đóng góp tích cực vào cho sự phát triển lớn mạnh của LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT LPBank ( phải) tặng hoa chúc mừng cho ông Vũ Quốc Khánh – Quyền Tổng Giám đốc (trái)

Đánh giá cao trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm điều hành cũng như sự tận tụy, cống hiến vì sự phát triển của LPBank, HĐQT Ngân hàng tin tưởng ông Vũ Quốc Khánh sẽ là nhân tố chủ chốt góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa LPBank trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, Ngân hàng của mọi người.



Việc LPBank bổ nhiệm nhân sự ưu tú, dày dạn kinh nghiệm cho vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến công tác nhân sự, coi đây là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Ngân hàng.

HĐQT LPBank quan tâm đặc biệt đến công tác nhân sự, coi đây là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Ngân hàng

Một nội dung khác được HĐQT LPBank thông qua là quyết định thôi phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đối với ông Lê Minh Tâm.

Trong năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 10.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, LPBank lãi trước thuế 5.919 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận năm, LPBank đã hoàn thành hơn 56% kế hoạch. Cũng tại thời điểm 30/6, LPBank là một trong số những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất hệ thống.

Theo báo cáo của MBS, trong quý III/2024, LPBank tiếp tục nằm trong nhóm các Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và đạt kết quả tích cực trong nỗ lực xử lý nợ xấu./.