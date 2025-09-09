Hé lộ kịch bản tinh vi vụ Hoa hậu Thuỳ Tiên quay clip quảng cáo kẹo Kera

Thời gian qua, showbiz Việt liên tục chấn động trước loạt thông tin liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và vụ án kẹo Kera. Từ khi bị cơ quan đề nghị truy tố trong vụ việc Lừa dối khách hàng, nàng hậu sinh năm 1998 luôn trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận.

Những con số hàng chục tỷ đồng, những cáo buộc về quá trình quảng bá sai sự thật, thủ đoạn chuyển đổi vai trò... tất cả đã khiến vụ việc này trở thành bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Thùy Tiên nói riêng và gây xôn xao mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên báo Dân trí, để quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera, Lê Tuấn Linh - Giám đốc Công ty, cùng Lê Thành Công - thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt đã chỉ đạo xây dựng kịch bản, tổ chức quay video về vườn trồng nguyên liệu và nhà máy của Công ty Asia. Các đoạn clip này được đăng tải trên tài khoản TikTok của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Nhóm đối tượng cũng tổ chức nhiều phiên livestream có sự tham gia của Thùy Tiên với vai trò đại diện nhãn hàng.

Để chuẩn bị cho các video quảng bá, Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh giao cấp dưới liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) để lấy thông tin, xây dựng kịch bản và đạo diễn quay dựng. Sau đó, một nhân viên đã lên 3 kịch bản với nhiều chi tiết không đúng sự thật, như: trang trại rộng 300ha đạt chứng nhận VietGap, GlobalGAP, Organic; kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi; sản phẩm bổ sung chất xơ, dưỡng chất từ nhiều loại rau củ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện trong clip quảng bá kẹo Kera cùng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs

Thời điểm đó, Thuỳ Tiên còn dùng thử cà rốt sống ngay tại nông trại

Tiếp đến, ekip phụ trách sản xuất những video này đã bị 20 bộ quần áo (mũ, áo dài tay, găng tay, ủng), nông cụ (máy cày, rổ sọt, xe công nông, bảng hiệu farm…), đồng thời tìm các bé thiếu nhi mặc trang phục đồng bào để tham gia cảnh quay. Ngoài ra, Phong cũng chỉ đạo mua thêm 100kg rau củ quả để phục vụ cho việc quay dựng.

Ngày 2/1, Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên cùng đoàn quay phim thực hiện video. Tuy nhiên, do công ty này không có vùng nguyên liệu như kịch bản đưa ra, ngày 4/1, Nguyễn Phong đã liên hệ mượn vườn cà rốt của ông N.Đ.H (Đà Lạt) và thuê nông trại của Công ty TNHH Viet F.A.RM (Đà Lạt) để quay quảng cáo theo kịch bản. Các bị can đều biết rõ đây là vườn mượn để dựng video quảng bá. Sau khi hoàn tất quay dựng, Hằng Du Mục chỉnh sửa, ghép nhạc và thu âm lời giới thiệu về quy trình sản xuất kẹo Kera.

Vào những ngày 7-8/1, Hoa hậu Thuỳ Tiên liên tục có những bài đăng hình ảnh, thông tin liên quan đến buổi đi quay ở nông trại quảng cáo kẹo Kera

Ngoài ra, theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, công bố từ cơ quan điều tra cho biết, các chi phí vận chuyển, truyền thông, quảng cáo liên quan đến hoạt động bán kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt lên đến hơn 7,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lưu kho và vận chuyển là 980 triệu; quảng cáo trên Facebook hơn 2,5 tỷ; quảng cáo trên TikTok hơn 1,8 tỷ; và chi phí cho sàn TikTok hơn 2,1 tỷ đồng.

Thuỳ Tiên cùng 4 bị can, trong đó có Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Hoa hậu Thuỳ Tiên quảng cáo nhưng không quan tâm quy trình sản xuất, chỉ ăn thử để kiểm tra độ dai. Lợi nhuận bán sản phẩm này được chia theo tỉ lệ góp vốn, trong đó Thùy Tiên 25% ( vào 12/2024 thì tăng thêm 5%, nghĩa là tổng cộng Thuỳ Tiên có 30%), Công ty Chị Em Rọt được chia 70%.

Trong quá trình điều tra, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.