Hé lộ lý do một tình nghèo miền Trung liên tục được ông lớn Foxconn, Goertek… rót vốn, sẽ sớm phát triển thành Bắc Ninh thứ hai trong tương lai

Tỉnh nghèo miền Trung liên tục được các ông lớn công nghệ rót vốn, sớm đạt mốc 1 tỷ USD về thu hút FDI

Nghệ An vốn được biết đến là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người luôn nằm trong top dưới của cả nước. Dù có thu nhập bình quân đầu người thấp trong cả nước, nhưng thu nhập bình quân của tỉnh đã có sự cải thiện theo thời gian.

Cụ thể, năm 2016, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 1,82 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 54/63 địa phương. Đến năm 2021, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 3,095 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 45/63 địa phương. Nghệ An đã cải thiện thêm 12 bậc vào năm 2022 với mức thu nhập bình quân hơn 3,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo luôn nằm trong top 15 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo lớn nhất cả nước. Theo đó. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 13,5%, xếp thứ 12 trên tổng số 63 tỉnh, thành. Sang đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của Nghệ An giảm xuống còn 6,2%, xếp thứ 23/63 cả nước.

Để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo, Nghệ An đã tập trung thu hút dòng vốn FDI nhằm tạo đà phát triển kinh tế. Năm 2023, Nghệ An phấn đấu thu hút từ 100 - 120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000 - 35.000 tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 500 - 600 triệu USD. Hiện nay, tỉnh đã đạt mục tiêu, khi từ đầu năm đến nay đã thu hút được 890 triệu USD và mốc 1 tỷ USD đang rất gần với việc sắp trao chứng nhận đầu tư cho 2 dự án mới.

Một số dự án với số vốn đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT (140 triệu USD); Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek (500 triệu USD), Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (199,8 triệu USD), Dự án nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD). Foxconn - đối tác hàng đầu của hãng Apple cũng đã quyết định đầu tư dự án với tổng số vốn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

Nguồn: Bộ KHĐT

Tại sao các công ty điện tử lớn gần đây chọn Nghệ An là điểm đến?

Theo ông Nguyễn Tiến Chung, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH TERMO Việt Nam, xét về việc tỉnh Nghệ An hiện nay đang được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, có thể kể đến một số lý do. Đầu tiên, tỉnh Nghệ An hiện nay đã và đang được đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, được xem là không thua kém so với các khu vực phía Bắc, nơi tập trung đông đúc các nhà máy sản xuất.

Không chỉ vậy, cự ly và thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Diễn Châu được rút ngắn bởi đường cao tốc sắp sửa được khánh thành vào đầu tháng 9. Các cảng biển như Nghi Sơn, Vũng Áng, Cửa Hội đang được đầu tư để trở thành các cảng giao thương chính tại Việt NAm.

Bên cạnh đó, ông Chung cho hay, nguồn lao động tại Nghệ An được đánh giá là có tiềm năng khai thác tốt, khi tỉnh Nghệ An và khu vực lân cận có tỷ lệ lao động rất cao, và còn được trải qua đào tạo bởi nhiều doanh nghiệp và nhà máy. Người Nghệ An hiện đang đi làm chủ yếu ở các tỉnh thành xa, số lượng doanh nghiệp lớn tại địa phương chưa nhiều, và cạnh tranh về lực lượng lao động cũng chưa cao.

Ngoài ra, chính sách 4 miễn, 9 giảm dành cho các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An cũng được xem là một lợi thế khi lựa chọn tỉnh Nghệ An làm điểm đến.

“Thị trường của tỉnh Nghệ An hiện nay, với sự thiếu sót về hệ thống nhà cung cấp đa dạng, được đánh giá tương đồng với thị trường Bắc Ninh của 10 năm trước. Tuy nhiên, với sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp hiện nay đang lựa chọn điểm đến là Nghệ An, thì không lâu nữa thị trường Nghệ An sẽ càng được phát triển hơn, và dự kiến sẽ trở nên sôi động và sầm uất như Bắc Ninh ở thời điểm hiện tại”, ông Chung nhấn mạnh.