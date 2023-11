Hé lộ món quà mà Văn Hậu - Hải My tặng khách dự cưới thay lời cảm ơn

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My vừa khép lại việc tổ chức cưới hỏi bằng hai đám cưới linh đình. Nếu ở quê nhà Thái Bình, đám cưới hôm 11/11 của cặp đôi mang phong cách cởi mở, gần gũi với bà con xóm làng thì tiệc cưới tối 26/11 ở Hà Nội lại có sự sang trọng và riêng tư nhất định. Khách mời tham dự tiệc cưới ở khách sạn 5 sao không quá đông nhưng phần lớn là những gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá và showbiz.

Đối với khách đến dự đám cưới, cô dâu chú rể bày tỏ sự cảm ơn không chỉ bằng những đón tiếp thịnh tình cùng bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy. Mà Văn Hậu - Hải My còn chuẩn bị sẵn những món quà để tặng mỗi khách mời khi ra về.

Đó là chiếc hộp túi giấy nhỏ xinh bên ngoài có ghi lời cảm ơn đến quan khách. Còn bên trong là những viên nến thơm xinh xắn đựng trong hộp trong suốt và được thắt nơ hoa tinh tế. Trên hộp còn dán nhãn có dòng chữ "H&M", là hai chữ cái đầu tên của cặp đôi Hậu và My. Món quà nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm chu đáo của cặp đôi dành cho người thân, bạn bè đã đến chúc phúc cho mình trong ngày trọng đại.

Ở lễ cưới tối 26/11, trước toàn thể quan khách, Văn Hậu lần hiếm hoi rơi nước mắt vì xúc động. Anh hạnh phúc khi cùng nắm tay Hải My, bước vào lễ đường, nói lời mật ngọt hẹn ước bên nhau lâu bền, cùng xây dựng gia đình nhỏ. Cô dâu Hải My cũng rơi nước mắt vì cảm động. Sau 3 năm hẹn hò, Văn Hậu và Hải My đã bước sang một chặng đường mới, là cuộc sống hôn nhân với những điều mới mẻ và thử thách.



Văn Hậu dành cho Hải My ánh mắt say đắm