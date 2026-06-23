Hé lộ những cái tên đình đám sẽ khuấy đảo show mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris vào tháng sau

Mới đây, Esports Foundation đã công bố Aya Nakamura, DJ Snake và Theodora sẽ là các nghệ sĩ biểu diễn chính của Lễ Khai mạc Esports World Cup 2026 (EWC) diễn ra tại La Seine Musicale, Paris vào ngày 8/7 tới đây.

Màn trình diễn này mở màn cho kỳ tổ chức quốc tế đầu tiên trong lịch sử của sự kiện esports lớn nhất thế giới, qua đó tôn vinh nền văn hóa đương đại của Pháp thông qua các nền tảng livestream, nội dung sản xuất bởi những nhà sáng tạo, các cộng đồng trực tuyến và trải nghiệm trực tiếp.

Khi ranh giới giữa gaming, âm nhạc, nội dung sáng tạo và các trải nghiệm trực tiếp ngày càng được xoá nhoà, EWC 2026 tại Paris sẽ khai mạc bằng một màn biểu diễn vinh danh văn hóa Pháp đương đại, đồng thời phản ánh tinh thần của cộng đồng khán giả toàn cầu ưu tiên trải nghiệm số - lực lượng trung tâm của hệ sinh thái esports.

"Lễ Khai mạc là dịp để chúng tôi chào đón cộng đồng toàn cầu đến với Esports World Cup", ông Mike McCabe, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành của Esports Foundation, chia sẻ.

Trong lần đầu tiên mang EWC đến với Paris, chúng tôi muốn tôn vinh thành phố này thông qua những nghệ sĩ đã góp phần định hình âm nhạc và văn hóa nước Pháp ngày nay. Aya Nakamura, DJ Snake và Theodora mang đến những màu sắc riêng biệt, nhưng cùng nhau họ đại diện cho sự sáng tạo và sức ảnh hưởng vốn làm nên vị thế đặc biệt của Paris với tư cách thành phố đăng cai".

Được mệnh danh là "Nữ hoàng nước Pháp", Aya Nakamura đã trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, thu hút lượng người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ sự kết hợp độc đáo giữa R&B, Afrobeats, zouk và nhạc pop Pháp đương đại. Từ thành công vang dội của ca khúc Djadja đến màn biểu diễn tại Lễ Khai mạc Thế vận hội Paris, âm nhạc của cô đã đưa Aya Nakamura trở thành một trong những tiếng nói tiêu biểu của nước Pháp đa văn hóa và có tính kết nối quốc tế, đồng thời khơi mở nhiều cuộc thảo luận về bản sắc đương đại của quốc gia này.

DJ Snake đại diện cho tầm ảnh hưởng của Pháp với văn hóa toàn cầu. Lớn lên tại vùng ngoại ô Paris, anh đã trở thành một trong những DJ và nhà sản xuất âm nhạc thành công nhất thế giới.

Sự nghiệp của DJ Snake trải dài từ nhạc điện tử, hip-hop đến pop, lấy cảm hứng từ nhiều dòng nhạc và nền văn hóa khác nhau, bao gồm hip-hop Bắc Mỹ, âm nhạc Latinh, K-pop, âm thanh Trung Đông và châu Phi, cũng như văn hóa club underground. Từ Paris đến những lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới, anh đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, phản ánh chính sức mạnh kết nối xuyên biên giới mà esports đang tạo ra ngày nay.

Theodora, còn được biết đến với nghệ danh "Miss Kitoko", đang nổi lên như một trong những nghệ sĩ đột phá thuộc thế hệ mới. Kết hợp giữa rap, pop và nhạc club cùng ngôn ngữ và thẩm mỹ đặc trưng của nền văn hóa số, cô đại diện cho một thế hệ mới: lớn lên cùng môi trường số, táo bạo trong cách thể hiện bản sắc văn hóa và sở hữu sự gắn kết chặt chẽ với những cộng đồng được hình thành từ nền tảng trực tuyến và các nhà sáng tạo số.

Thông báo này được đưa ra sau thành công của Lễ Khai mạc EWC 2025 tại Riyadh - sự kiện đã bán hết vé với sự có mặt của Post Malone, DINO của Seventeen, Duckwrth, Telle Smith của The Word Alive, Alesso và Tina Guo. Năm nay, Aya Nakamura, DJ Snake và Theodora sẽ là những nghệ sĩ biểu diễn khai màn kỳ EWC quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Paris.

Esports World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Paris, Pháp từ ngày 6/7 đến ngày 23/8, đánh dấu kỳ EWC đầu tiên được tổ chức ngoài Riyadh. Giải đấu quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ và 200 Câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn, với tổng giá trị tiền thưởng kỷ lục vượt 75 triệu USD.