Việt Nam có thể vươn lên “tuyến đầu” về AI không? Phó Chủ tịch Nghiên cứu Google DeepMind giải đáp

Theo ông Ed H. Chi, trong bối cảnh công nghệ thay đổi với tốc độ chưa từng có, các startup AI cần khả năng thích nghi, dự đoán xu hướng và tạo ra giá trị bền vững nếu muốn vượt lên.

Thưa ông Ed H. Chi, là người từng tiếp xúc với rất nhiều ý tưởng công nghệ, theo ông, đâu là khác biệt lớn nhất giữa một ý tưởng gây ấn tượng trên sân khấu pitching và một sản phẩm có thể thực sự tồn tại và mở rộng quy mô trên thị trường?

Ông Ed H. Chi: Hiện nay, thách thức lớn nhất là lĩnh vực AI đang thay đổi quá nhanh. Một ý tưởng có thể trở nên lỗi thời chỉ trong vài tháng, thậm chí chỉ sau vài tuần.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là tính bền vững và khả năng tồn tại của ý tưởng trong dài hạn. Khi đánh giá một dự án AI, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu ý tưởng đó còn giá trị trong tháng tới, vài tháng tới hay nửa năm tới hay không.

Tốc độ phát triển hiện nay khiến việc đánh giá khả năng tồn tại lâu dài của một ý tưởng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những chuyên gia thực sự am hiểu về AI thường có lợi thế trong việc nhận diện các ý tưởng có tiềm năng dài hạn, bởi họ hiểu rõ hơn xu hướng phát triển của công nghệ và những gì có thể xảy ra trong tương lai.

Khi các mô hình nền tảng (foundation models) ngày càng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận, lợi thế cạnh tranh thực sự của các startup AI sẽ đến từ đâu?

Ông Ed H. Chi: Tôi cho rằng đó là tính bền vững và khả năng thích nghi.

Để tồn tại trong giai đoạn mà mọi thứ thay đổi rất nhanh như hiện nay, doanh nghiệp phải có đủ năng lực để liên tục đổi mới ngay cả khi bối cảnh công nghệ thay đổi hoàn toàn.

Điều đó đòi hỏi các đội ngũ phải theo dõi sát những diễn biến mới nhất của cộng đồng AI, nhanh chóng tiếp cận các ý tưởng mới và điều chỉnh chiến lược của mình với tốc độ cao. Khả năng thích nghi sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong thời gian tới.

Theo ông, điều gì khiến một sản phẩm AI có thể thay đổi hành vi người dùng ở quy mô lớn?

Ông Ed H. Chi: Tôi nghĩ thách thức lớn hiện nay nằm ở vấn đề niềm tin.

Trong quá khứ, các công nghệ mới thường mất khá nhiều thời gian để người dùng làm quen và chấp nhận. Nhưng với AI, chúng ta đang bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác: liệu người dùng có đang tin tưởng AI quá mức hay không?

Điều quan trọng là người dùng vẫn cần duy trì khả năng phán đoán và tư duy phản biện của riêng mình. Họ cần có khả năng tự đánh giá các đề xuất mà AI đưa ra thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

Hiện nay tồn tại một sự căng thẳng nhất định giữa hai xu hướng. Một mặt, nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng AI để thay đổi hành vi người dùng. Mặt khác, đó chưa hẳn là cách tiếp cận bền vững trong dài hạn.

Theo tôi, giá trị thực sự của AI nằm ở việc giúp người dùng tiếp cận các góc nhìn, lựa chọn và ý tưởng mới, từ đó đưa ra quyết định tốt hơn cho chính mình.

Theo ông, những ứng viên nào có nhiều khả năng nổi bật tại Âu Lạc Grand Prize? Điều gì quan trọng nhất khi lựa chọn người chiến thắng?

Ông Ed H. Chi: Nếu nhìn vào quá trình phát triển của AI, chúng ta có thể thấy ba giai đoạn tương đối rõ ràng.

Giai đoạn đầu tập trung vào việc phát triển các mô hình AI nền tảng.

Giai đoạn thứ hai - cũng là giai đoạn mà chúng ta đang bước vào hiện nay - là sự phát triển của các hệ thống AI Agent, nơi nhiều mô hình và công cụ được kết hợp thành các quy trình làm việc thống nhất và thông minh hơn.

Giai đoạn thứ ba sẽ là việc đưa AI vào giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống và kinh doanh.

Theo tôi, những ứng viên nổi bật nhất sẽ là những người nhận thức rõ các giai đoạn chuyển đổi đó và có khả năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bởi nếu không thể nhìn thấy tương lai, rất khó để tạo ra giá trị bền vững trong lĩnh vực này.

Đó cũng là điều khiến việc đánh giá các giải thưởng và cuộc thi AI trở nên đặc biệt khó khăn. Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất là: Ai đang dự đoán tương lai chính xác hơn? Và đó luôn là một bài toán rất khó.

Từ những gì quan sát được tại Âu Lạc Grand Prize, ông có cho rằng Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm AI của khu vực hoặc xây dựng những sản phẩm AI có tầm ảnh hưởng toàn cầu?

Ông Ed H. Chi: Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào khả năng tạo ra những bước nhảy vọt về công nghệ. Hiện nay chỉ có một số ít trung tâm trên thế giới thực sự đứng ở tuyến đầu của lĩnh vực AI. Với những quốc gia hoặc khu vực chưa ở vị trí đó, thường có hai lựa chọn.

Một là theo sát sự phát triển của công nghệ với tốc độ rất nhanh. Hai là tìm ra cơ hội để tạo ra bước đột phá và vượt lên.

Đó là thách thức đối với bất kỳ quốc gia nào chưa đứng ở nhóm dẫn đầu. Câu hỏi quan trọng là liệu chúng ta có thể tạo ra những bước nhảy vọt hay không, hoặc nếu chưa thể, chúng ta có đủ khả năng thích nghi để bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ hay không.

Cảm ơn ông đã dành thời gian!



