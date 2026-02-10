Ứng dụng AI đang gia tăng trong lĩnh vực tài chính Việt Nam

Nghiên cứu cho thấy 94% các tổ chức tài chính tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng đầu tư vào AI trong vòng 12 tháng tới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng năng lực AI bất chấp những thách thức mang tính cấu trúc còn tồn tại. Các tổ chức đang ưu tiên AI nhằm cải thiện tốc độ xử lý thanh toán và cho vay, tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng ra quyết định và thúc đẩy năng suất của đội ngũ phát triển.

Báo cáo Finastra Financial Services State of the Nation 2026 (Finastra - Dịch vụ Tài chính Quốc gia 2026) cho thấy, 7 trên 10 tổ chức tại Việt Nam đã chủ động triển khai AI, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, marketing và truyền thông khách hàng, cũng như phát triển phần mềm/CNTT, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế.﻿

Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiện đại hóa công nghệ và an ninh đã trở thành những ưu tiên hàng đầu. Các tổ chức tài chính tại Việt Nam đang đầu tư vào nền tảng dữ liệu hiện đại, và hệ thống giám sát mối đe dọa theo thời gian thực nhằm ứng phó với rủi ro số ngày càng gia tăng, yêu cầu giám sát pháp lý chặt chẽ hơn và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ trong các hoạt động cốt lõi.

Nghiên cứu năm 2026 được thực hiện với sự tham gia của các lãnh đạo và chuyên gia cấp cao tại các tổ chức tài chính và ngân hàng ở Pháp, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Xê Út, Singapore, UAE, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Một số phát hiện quan trọng khác bao gồm:

Trải nghiệm khách hàng trở thành điều kiện tiên quyết - 42% tổ chức tài chính cho biết cải thiện chất lượng dịch vụ, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn, cùng với việc đảm bảo an ninh và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp, hiện là những yêu cầu hàng đầu của khách hàng. Điều này cho thấy trải nghiệm khách hàng và an ninh đã trở nên then chốt đối với năng lực cạnh tranh và niềm tin.

Niềm tin của ngành vẫn ở mức cao - Bất chấp những gián đoạn, mức độ lạc quan vẫn rất lớn. 99% người tham gia khảo sát cho biết họ lạc quan về các cơ hội phía trước ở cấp độ cá nhân, trong khi 96% lạc quan về triển vọng của tổ chức mình khi công nghệ và mô hình vận hành tiếp tục phát triển.

Hiện đại hóa vươn lên vị trí ưu tiên hàng đầu - 9 trên 10 người tham gia khảo sát cho biết có kế hoạch sẽ đầu tư vào hiện đại hóa trong 12 tháng tới, do sự thúc đẩy của nhu cầu mở rộng AI, tăng cường khả năng chống chịu và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Ứng dụng điện toán đám mây là nền tảng cho chuyển đổi hiện đại - Gần ba phần tư (74%) các tổ chức cho biết phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, hệ thống phần mềm của họ đã được triển khai trên nền tảng đám mây, phản ánh vai trò của đám mây trong việc giảm chi phí, tăng khả năng mở rộng và hỗ trợ cá nhân hóa, tuân thủ và đổi mới nhanh hơn.

“Các quyết định về công nghệ hiện nay nằm ở trung tâm của niềm tin, khả năng chống chịu và trải nghiệm khách hàng,” ông Chris Walters, CEO của Finastra, chia sẻ.

Ông nhấn mạnh: “Các tổ chức tài chính tại Việt Nam đang thể hiện rõ cam kết mở rộng ứng dụng AI, tuy nhiên nghiên cứu này cho thấy để thành công, họ cần tăng cường bảo mật, hiện đại hóa các hệ thống công nghệ kế thừa và xây dựng nền tảng vững chắc, đáng tin cậy - những yếu tố then chốt để AI có thể tạo ra giá trị một cách an toàn và nhất quán.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với khách hàng như những đối tác chiến lược, đồng hành cùng họ trong việc thích ứng với bối cảnh mới thông qua các giải pháp phần mềm hiện đại, an toàn và đổi mới.”