Nhận được loại tin nhắn này, xóa ngay khỏi điện thoại nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an thành phố Huế cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tin nhắn “nhầm số”, làm quen xã giao hoặc mời chào việc làm với nội dung tưởng như vô hại. Tuy nhiên, đây thực chất có thể là bước mở đầu của những kịch bản lừa đảo tinh vi, nhằm dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc tham gia các hoạt động đầu tư trên nền tảng giả mạo.

Theo cơ quan Công an, các tin nhắn này thường được gửi qua WhatsApp, Telegram, iMessage hoặc các ứng dụng nhắn tin phổ biến khác, với cách tiếp cận lịch sự như: “Bạn có phải người tôi gặp hôm trước không?”, “Xin lỗi tôi gửi nhầm tài liệu”, hoặc “Tôi có làm phiền bạn không?”. Nếu người nhận phản hồi rằng đối phương đã nhầm số, kẻ xấu sẽ không dừng lại mà tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện bằng những lời cảm ơn, khen ngợi sự tử tế, từ đó tạo cảm giác thân thiện và đáng tin.

Dần dần, đối tượng sẽ tìm cách xây dựng mối quan hệ “ảo” bằng việc nhắn tin thường xuyên, hỏi han, chia sẻ đời sống như một người quen lâu năm. Khi nạn nhân đã mất cảnh giác, chúng sẽ bắt đầu giới thiệu về các cơ hội đầu tư "siêu lợi nhuận", sàn tiền ảo hoặc những "bí mật" tài chính. Đây chính là bước đầu của quy trình lừa đảo. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.

Vì sao không nên trả lời tin nhắn “nhầm số”?

Công an thành phố Huế cảnh báo, nhiều người cho rằng việc trả lời vài câu là vô hại, nhưng thực tế chỉ một phản hồi cũng có thể khiến người dân trở thành mục tiêu.

Cụ thể, khi người dân nhắn lại, kẻ xấu sẽ xác nhận được số điện thoại đang hoạt động và có người sử dụng thật. Từ đó, số điện thoại đó có thể bị đưa vào danh sách số tiềm năng, rồi tiếp tục bị làm phiền bởi hàng loạt cuộc gọi rác, tin nhắn rác hoặc thậm chí bị bán cho các nhóm lừa đảo khác.

Không chỉ vậy, trong quá trình trò chuyện, đối tượng còn có thể khai thác thông tin cá nhân. Thông qua những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, chúng có thể thu thập được tên tuổi, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt, tình trạng tài chính hoặc mối quan hệ gia đình. Khi đã có đủ dữ liệu, kẻ gian sẽ dựng lên các kịch bản lừa đảo cá nhân hóa, khiến nạn nhân dễ tin và sập bẫy hơn.

Ngoài ra, một số tin nhắn còn kèm theo đường link lạ hoặc đường dẫn rút gọn. Nếu người dân nhấn vào, có thể bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng, trang đăng nhập tài khoản, hoặc bị cài phần mềm độc hại. Các mã độc này có thể đánh cắp mật khẩu, theo dõi thao tác trên điện thoại, thậm chí tự động gửi tin nhắn lừa đảo đến danh bạ, khiến người dân vô tình trở thành “cầu nối” phát tán cho tội phạm.

Người dân cần làm gì để tự bảo vệ?

Để phòng tránh rủi ro, Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không phản hồi các tin nhắn từ số lạ.

Thay vào đó, người dân nên chặn số điện thoại và sử dụng tính năng báo cáo tin nhắn rác trên các nền tảng. Việc này không chỉ giúp người dân bảo vệ bản thân mà còn góp phần hỗ trợ hệ thống nhận diện, ngăn chặn các đầu số nghi vấn.

Bên cạnh đó, người dân cũng không nên nhấn vào bất kỳ đường link nào chưa được xác thực, kể cả khi nội dung tin nhắn tạo cảm giác khẩn cấp hoặc hấp dẫn. Trong trường hợp đã lỡ phản hồi hoặc bấm vào link lạ, cần nhanh chóng kiểm tra tài khoản ngân hàng, thay đổi mật khẩu quan trọng và quét mã độc trên thiết bị để giảm thiểu thiệt hại.

Công an thành phố Huế nhấn mạnh, trong môi trường mạng hiện nay, im lặng trước tin nhắn lạ không chỉ là cách ứng xử an toàn mà còn là “lá chắn” quan trọng giúp người dân tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo công nghệ cao.