Lưu ý mới từ Bộ Công an đến các nhà đầu tư tiền ảo, sàn chứng khoán ảo

Bộ công an cho biết, quy trình tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo tiền qua sàn chứng khoán ảo được thực hiện theo quy trình tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Liên quan đến các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán ảo, tiền ảo trên không gian mạng, Bộ Công an cho biết, hiện nay phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất đa dạng, do vậy Bộ Công an thường xuyên cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và thủ đoạn dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán ảo, tiền ảo trên các kênh truyền thông đại chúng và trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ: https://bocongan.gov.vn , Facebook: https://facebook.com/mps.gov .

Ngoài ra, để được cập nhật về phương thức, thủ đoạn mới nhất của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong đó có tội phạm lừa đảo trực tuyến, người dân có thể truy cập các kênh cung cấp thông tin chính thức của Công an các đơn vị địa phương hoặc kênh cung cấp thông tin chính thức Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tại địa chỉ:

- https://facebook.com/cschd.gov.vn

- https://youtube.com/@pctpluadaotructuyen

Hướng dẫn quy trình tố giác tội phạm công nghệ cao

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân của các sàn giao dịch ảo, người dân cần giữ bình tĩnh và thực hiện quy trình tố giác theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến cơ quan có thẩm quyền dưới hình thức:

- Trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua điện thoại trực ban của cơ quan có thẩm quyền.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hòm thư điện tử, báo nói, báo hình hoặc qua ứng dụng VNeID.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua đơn, thư, được gửi qua đường bưu điện, giao liên.

Danh sách các cơ quan công an tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã, các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. Các đơn vị, cơ quan tiếp nhận gồm:

+ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;



+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội;



+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu;



+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy;



+ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;



+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh;



+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an cấp tỉnh;



+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp tỉnh;

+ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an;



+ Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh;



+ Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân;



+ Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an.



Ngoài ra, các cơ quan khác của Công an nhân dân phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tiếp nhận để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.