Giám đốc Traveloka Việt Nam: Sức mạnh của du lịch Việt Nam ngày nay còn nằm ở khả năng kết nối giữa con người, dữ liệu và công nghệ

Mới đây, bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, đã chia sẻ sâu về vai trò của OTA trong ngành du lịch, các dự án thành công tại Đà Nẵng và TP.HCM, cũng như kế hoạch mở rộng để vượt qua thách thức cạnh tranh khu vực.

Traveloka là nền tảng tiên phong kết nối công nghệ nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch sau đại dịch. Nỗ lực của các nền tảng OTA như Traveloka đã thay đổi bộ mặt ngành du lịch ra sao?

Hiện nay, có thể thấy rõ hành vi của du khách đang dịch chuyển nhanh. Với hơn 79% dân số sử dụng Internet và 168 triệu kết nối di động, Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi căn bản trong hành vi tiêu dùng du lịch. Khách hàng ngày nay tìm kiếm, đặt dịch vụ và chia sẻ trải nghiệm hoàn toàn trên môi trường số.

Trong bối cảnh ấy, OTA không đơn thuần là kênh phân phối, mà đã trở thành đối tác chiến lược của các điểm đến, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với Traveloka, chúng tôi không chỉ là kênh đặt vé hay lưu trú, mà là một nền tảng du lịch tích hợp, nơi mọi trải nghiệm đều được kết nối liền mạch. Chúng tôi kiến tạo một hệ sinh thái du lịch toàn diện, giúp hàng triệu người trên thế giới chạm đến những trải nghiệm đẳng cấp, đáng tin cậy, từ Đông Nam Á đến toàn cầu.

Những hoạt động hợp tác của Traveloka và VNAT đã tạo ra kết quả tích cực gì trong việc quảng bá các điểm du lịch đến tới hơn 40 triệu người dùng mỗi tháng?

VNAT là đối tác hàng đầu để cùng chúng tôi thúc đẩy chuyển đổi số du lịch Việt Nam, góp phần hồi phục du lịch Việt sau đại dịch và phát triển bền vững.

Chúng tôi đã có những ký kết quan trọng với VNAT trong những năm qua nhằm quảng bá điểm đến, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong ngành du lịch, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Với hệ sinh thái rộng lớn với đối tác từ các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng; các sở du lịch địa phương… Cùng các đối tác tác này và sự hợp tác của VNAT, Traveloka đã đưa ra các sáng kiến bao gồm các chương trình kích cầu du lịch được tổ chức đều đặn, giúp quảng bá điểm đến mang lại cơ hội kinh doanh cho các nhà làm du lich. Ví dụ như hai chương trình Enjoy Đà Nẵng 2024 và E-Voucher tại Tp HCM vừa qua, đã mang lại kết quả tích cực cho du lịch địa phương, góp phần quảng bá điểm đến cũng như gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Với sự hợp tác chặt chẽ với VNAT và các cơ quan du lịch địa phương, chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của Việt Nam như một điểm đến du lịch thông minh hàng đầu, đồng thời thu hút du khách quốc tế đến với các điểm đến độc đáo của Việt Nam.

Giữa bối cảnh ngành du lịch tăng trưởng cao nhưng cũng đầy thách thức đến từ sự cạnh tranh mạnh mẽ của các quốc gia trong khu vực, theo bà đâu là những ưu tiên hàng đầu để Việt Nam có thể thu hút được dòng khách quốc tế?

Để vượt qua các "nút thắt" này, Việt Nam cần ưu tiên ba chiến lược chính.

Trước hết là định vị thương hiệu điểm đến, kể câu chuyện riêng của từng địa phương thông qua chiến lược truyền thông sáng tạo và tiếp thị kỹ thuật số dựa trên dữ liệu. Khi du khách nhìn thấy câu chuyện của một vùng đất, họ không chỉ đến đó một lần, mà sẽ quay lại vì cảm xúc và trải nghiệm.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác với các nền tảng OTA giúp các địa phương có thêm cánh tay nối dài trong việc tiếp cận khách hàng quốc tế. Những chiến dịch quảng bá dựa trên dữ liệu của Traveloka đã chứng minh rằng, chỉ cần phối hợp đúng cách, lượng khách và doanh thu đều có thể tăng trưởng nhanh chóng.

Yếu tố thứ ba là đầu tư cho sự bền vững, cả về môi trường lẫn cộng đồng. Việc khuyến khích các cơ sở lưu trú đạt chứng nhận xanh, phát triển du lịch cộng đồng và lan tỏa các giá trị bản địa không chỉ giúp Việt Nam bảo vệ tài nguyên, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Hiện nay, chúng tôi đang tích cực thúc đẩy du lịch có trách nhiệm với môi trường. Tại Indonesia, sáng kiến #PahlawanPohon đã giúp trồng hơn 150.000 cây xanh, trong khi tại Thái Lan, dự án Second Life loại bỏ hơn 24 tấn nhựa thải ra khỏi môi trường. Những mô hình này hoàn toàn có thể được áp dụng tại Việt Nam, nơi du lịch xanh đang trở thành ưu tiên chiến lược. Du lịch không chỉ là đi và khám phá, mà còn là cách chúng ta tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và hành tinh.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam

Trong thời gian tới, Traveloka định hướng sẽ tiếp tục phát triển và hợp tác với cơ quan quản lý ngành du lịch Việt Nam và các nước ra sao?

Phát triển bền vững là trọng tâm trong chiến lược dài hạn của Traveloka. Với lợi thế công nghệ và dữ liệu, hoạt động tiếp thị kỹ thuật số cho phép chúng tôi giới thiệu những điểm đến độc đáo của Việt Nam tới hàng triệu du khách khu vực, đồng thời giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường rộng lớn mà không cần đầu tư hay phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo.

Công nghệ cũng giúp ngành du lịch thích ứng nhanh trước biến động. Trong đại dịch Covid-19, Traveloka đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ các nước trong khu vực để triển khai các chính sách linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động. Sức mạnh của hợp tác công - tư đã được thể hiện rõ trong thời điểm khó khăn.

Và đồng thời sức mạnh của du lịch Việt Nam ngày nay, còn nằm ở khả năng kết nối giữa con người, dữ liệu và công nghệ. Khi Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng hành động, chúng ta không chỉ quảng bá điểm đến, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái du lịch Việt Nam hiện đại, bền vững và có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Cảm ơn bà!



