Hé lộ số tiền thuế Mailisa đóng trước khi bị bắt, vợ chồng từng tuyên bố cứng chuyện "rửa tiền", bán kem trộn

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Các đối tượng trong vụ án.

6 bị can còn lại gồm: Trần Đan Phượng, kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn và Đỗ Bích Thủy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, để nhập mỹ phẩm về Việt Nam tiêu thụ qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, bà Mai cùng chồng đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Cơ quan điều tra xác định số mỹ phẩm này không đảm bảo chất lượng, không đúng thành phần, và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Để hợp thức hóa hồ sơ, nhóm này cùng một số đối tượng Trung Quốc đã ngụy tạo hợp đồng, thay đổi nguồn gốc sản phẩm từ "Quảng Châu" thành "Hong Kong", nhằm xin cấp CFS tại Hong Kong. Sau khi được "khoác mác" Hong Kong, loạt mỹ phẩm này được quảng cáo rầm rộ, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu hút người tiêu dùng trong nước và đem lại khoản lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng ba trong số 100 sản phẩm Mailisa phân phối, theo C03.

Mailisa từng livestream tuyên bố: Đóng thuế gần 200 tỷ một năm, không có chuyện rửa tiền, bán kem trộn?

Trước khi bị khởi tố và bắt giữ, vào ngày 11/11, Phan Thị Mai (còn gọi là Mailisa) – chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa có buổi livestream trên fanpage cá nhân chia sẻ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong buổi livestream này, bà Mai khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Bà Phan Thị Mai trong livestream hôm 11/11

"Thương hiệu Mailisa có thể nói đóng thuế nhiều nhất trong hệ thống thẩm mỹ viện cả nước, đóng thuế mỗi năm gần 200 tỷ và không phải bây giờ mới đóng. Thông thường một số doanh nghiệp khi cơ quan chức năng đến kiểm tra gắt gao mới sửa sai, nhưng lúc đó sửa sai không kịp, chỉ có thể sửa sai được 2-3 tháng. Còn thuế hiện yêu cầu xuất hóa đơn đỏ từng ngày, tất cả sổ sách giấy tờ quyết toán, hàng năm công khai minh bạch. Mỗi tháng Mai đóng gần 20 tỷ tiền thuế, đóng 100%", bà Mai khẳng định.

Trong buổi livestream, bà Mai cũng cho rằng việc các cá nhân lan truyền tin đồn thất thiệt về thương hiệu Mailisa là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bà cũng khẳng định doanh nghiệp mình làm ăn chân chính, không có chuyện rửa tiền hay sản xuất kem trộn: "Nếu ai sai thì pháp luật xử lý, đừng đưa thông tin thất thiệt".

Hé lộ việc đóng thuế của thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Liên quan đến việc đóng thuế của thẩm mỹ viện Mailisa, ngày 14/11, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo luật thuế hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với nghĩa vụ thuế trước pháp luật.

Riêng với Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện Mailisa (69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết, doanh nghiệp này đóng góp cho nguồn thu ngân sách hàng năm của đơn vị rất tốt. Năm 2023, Công ty TNHH Thương mại Mailisa nộp 11 tỷ đồng tiền thuế; năm 2024 nộp 17,8 tỷ đồng; riêng 10 tháng đầu năm 2025 nộp 10,4 tỷ đồng.