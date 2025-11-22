"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý
162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa đã được Bộ Y tế liệt kê và yêu cầu kiểm tra, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng.
Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".
Khuyến cáo thận trọng với mỹ phẩm Mailisa
Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Mailisa), nhập khẩu và công bố.
Theo danh sách này, Cục Quản lý Dược cho biết qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho MK Skincare, trong đó phần lớn là sản phẩm dòng Doctor Magic được quảng bá là sản phẩm có xuất xứ từ Hồng Kông (Trung Quốc). Hiện 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.
Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết qua phản ánh, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chính vì thế những ngày qua Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm thuộc ba nhãn hàng của Công ty MK Skincare đang lưu hành trên thị trường.
Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng sản phẩm.
Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết mỹ phẩm hiện nay được quản lý theo phương thức công bố, tức là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Theo đó việc tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Hồ sơ công bố bao gồm thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, cơ sở nhập khẩu, thành phần, công dụng, giấy ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).
Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.
Bà chủ Mailisa từng nói gì trước nghi vấn bán mỹ phẩm là hàng giả, kem trộn?
Cách đây ít ngày, trước thông tin nghi ngờ sản phẩm Doctor Magic là hàng giả, kem trộn, bà Phan Thị Mai đã đăng trên trang cá nhân với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, khẳng định toàn bộ sản phẩm của hãng đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.
Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành.
Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.
Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2–3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối.
"Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe khách hàng, đồng thời giữ uy tín thương hiệu" - bà chủ Mailisa khẳng định trên Facebook.
Dưới đây là danh mục 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố
STT
Nhãn hiệu
Tên sản phẩm
Số tiếp nhận phiếu công bố
Ngày cấp số công bố
1
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC CLEAR POX CREAM
57554/18/CBMP-QLD
31/01/2018
2
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC BALANCE CREAM
57555/18/CBMP-QLD
31/01/2018
3
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC NOURISHING CREAM
57556/18/CBMP-QLD
31/01/2018
4
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC BEAUTY CREAM
57557/18/CBMP-QLD
31/01/2018
5
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC SNAIL LOTION
57564/18/CBMP-QLD
31/01/2018
6
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC AMINO ACID CLEANSER
57565/18/CBMP-QLD
31/01/2018
7
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC COLLAGEN EYE CREAM
57566/18/CBMP-QLD
31/01/2018
8
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC SMALL MAINTENANCE MASK
57567/18/CBMP-QLD
31/01/2018
9
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC MOISTURIZING MASK
57569/18/CBMP-QLD
31/01/2018
10
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC REPAIR MASK
57568/18/CBMP-QLD
31/01/2018
11
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC ANTI-NOURISHING CREAM
57574/18/CBMP-QLD
31/01/2018
12
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC DARK CIRCLES GEL
57668/18/CBMP-QLD
31/01/2018
13
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC LIGHT DARK CREAM
57670/18/CBMP-QLD
31/01/2018
14
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC CONSOLIDATION CREAM
57671/18/CBMP-QLD
31/01/2018
15
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC YING RUN CREAM
57672/18/CBMP-QLD
31/01/2018
16
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC SNOW CREAM
57674/18/CBMP-QLD
31/01/2018
17
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC PEPTIDE STOCK SOLUTION
57888/18/CBMP-QLD
02/02/2018
18
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC NET POX ESSENCE
57889/18/CBMP-QLD
02/02/2018
19
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC MUSCLE BASE REPAIR LOTION
57890/18/CBMP-QLD
02/02/2018
20
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC LIGHT DARK ESSENCE
57891/18/CBMP-QLD
02/02/2018
21
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC BEAUTY ESSENCE
57892/18/CBMP-QLD
02/02/2018
22
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC CONDITIONING SKIN WATER
57893/18/CBMP-QLD
02/02/2018
23
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC SKIN BRIGHTENING SETS
57894/18/CBMP-QLD
02/02/2018
24
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC MOISTURIZING ESSENCE
57896/18/CBMP-QLD
02/02/2018
25
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC HYALURONIC ACID SOLUTION
57895/18/CBMP-QLD
02/02/2018
26
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC LICORICE EXTRACT
57897/18/CBMP-QLD
02/02/2018
27
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC MICROCOLUMN ENERGY REPAIR COMBINATION
57899/18/CBMP-QLD
02/02/2018
28
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE
57900/18/CBMP-QLD
02/02/2018
29
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC NANO BB CREAM
57914/18/CBMP-QLD
02/02/2018
30
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC BEAUTY CC CREAM
57915/18/CBMP-QLD
02/02/2018
31
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 1
77043/18/CBMP-QLD
02/10/2018
32
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 5
77044/18/CBMP-QLD
02/10/2018
33
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 6
77046/18/CBMP-QLD
02/10/2018
34
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 7
77045/18/CBMP-QLD
02/10/2018
35
DOCTOR MAGIC
Hyaluronic acid repair spray
77047/18/CBMP-QLD
02/10/2018
36
DOCTOR MAGIC
MINI CHARM LIPSTICK
77050/18/CBMP-QLD
02/10/2018
37
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 4
77059/18/CBMP-QLD
02/10/2018
38
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 2
77061/18/CBMP-QLD
02/10/2018
39
DOCTOR MAGIC
HYUN COLOR LIPSTICK 3
77062/18/CBMP-QLD
02/10/2018
40
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC EYEBROW REPAIR GEL
106841/19/CBMP-QLD
05/09/2019
41
DOCTOR MAGIC
DOCTOR MAGIC LIP REPAIR GEL
106845/19/CBMP-QLD
05/09/2019
42
MK
MK EYELASH NUTRIENT SOLUTION
107834/19/CBMP-QLD
20/09/2019
43
DOCTOR MAGIC
Hyaluronic acid repair spray
115966/19/CBMP-QLD
24/12/2019
44
DOCTOR MAGIC
Licorice extract
115965/19/CBMP-QLD
24/12/2019
45
DOCTOR MAGIC
Hyaluronic acid solution
115967/19/CBMP-QLD
24/12/2019
46
DOCTOR MAGIC
Collagen Eye Cream
115969/19/CBMP-QLD
24/12/2019
47
DOCTOR MAGIC
EYEBROW REPAIR GEL
115968/19/CBMP-QLD
24/12/2019
48
DOCTOR MAGIC
Amino acid cleanser
115970/19/CBMP-QLD
24/12/2019
49
DOCTOR MAGIC
Beauty Cream
115972/19/CBMP-QLD
24/12/2019
50
DOCTOR MAGIC
Light Dark Cream
115974/19/CBMP-QLD
24/12/2019
51
DOCTOR MAGIC
Consolidation cream
115988/19/CBMP-QLD
24/12/2019
52
DOCTOR MAGIC
EYELASH NUTRIENT SOLUTION
115987/19/CBMP-QLD
24/12/2019
53
DOCTOR MAGIC
Nourishing Cream
116031/19/CBMP-QLD
26/12/2019
54
DOCTOR MAGIC
Ying Run cream
116034/19/CBMP-QLD
26/12/2019
55
DOCTOR MAGIC
LIP REPAIR GEL
116036/19/CBMP-QLD
26/12/2019
56
DOCTOR MAGIC
Light dark essence
116037/19/CBMP-QLD
26/12/2019
57
DOCTOR MAGIC
Moisturizing Essence
116040/19/CBMP-QLD
26/12/2019
58
DOCTOR MAGIC
Moisturizing mask
116046/19/CBMP-QLD
26/12/2019
59
DOCTOR MAGIC
Net pox essence
116048/19/CBMP-QLD
26/12/2019
60
DOCTOR MAGIC
Nano BB cream
116049/19/CBMP-QLD
26/12/2019
61
DOCTOR MAGIC
Snow cream
116050/19/CBMP-QLD
26/12/2019
62
DOCTOR MAGIC
Repair mask
116051/19/CBMP-QLD
26/12/2019
63
DOCTOR MAGIC
SEXY LOVE
125353/20/CBMP-QLD
29/05/2020
64
DOCTOR MAGIC
SEVEN-COLOR MASK
125354/20/CBMP-QLD
29/05/2020
65
DOCTOR MAGIC
CLEAR SUNSCREEN SPRAY
125355/20/CBMP-QLD
29/05/2020
66
DOCTOR MAGIC
DOUBLE MAKEUP REMOVER
125356/20/CBMP-QLD
29/05/2020
67
DOCTOR MAGIC
EXFOLIATING LIP GEL
125357/20/CBMP-QLD
29/05/2020
68
DOCTOR MAGIC
ENCHANT LOVE
125358/20/CBMP-QLD
29/05/2020
69
DOCTOR MAGIC
IMPRESSIVE LOVE
125359/20/CBMP-QLD
29/05/2020
70
DOCTOR MAGIC
BODY WHITENING COMBINATION
125360/20/CBMP-QLD
29/05/2020
71
DOCTOR MAGIC
REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE
125361/20/CBMP-QLD
29/05/2020
72
DOCTOR MAGIC
BEAUTY CC CREAM
125362/20/CBMP-QLD
29/05/2020
73
DOCTOR MAGIC
CONDITIONING SKIN WATER
125366/20/CBMP-QLD
29/05/2020
74
DOCTOR MAGIC
SNAIL LOTION
125367/20/CBMP-QLD
29/05/2020
75
DOCTOR MAGIC
PEPTIDE STOCK SOLUTION
125368/20/CBMP-QLD
29/05/2020
76
DOCTOR MAGIC
BEAUTY ESSENCE
125369/20/CBMP-QLD
29/05/2020
77
DOCTOR MAGIC
CLEAR POX CREAM
125370/20/CBMP-QLD
29/05/2020
78
DOCTOR MAGIC
72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM
125371/20/CBMP-QLD
29/05/2020
79
DOCTOR MAGIC
AREOLA LIGHT RED CREAM
125372/20/CBMP-QLD
29/05/2020
80
DOCTOR MAGIC
HAIR REMOVAL SPRAY
131781/20/CBMP-QLD
27/08/2020
81
DOCTOR MAGIC
EXFOLIATING MOUSSE
131800/20/CBMP-QLD
27/08/2020
82
DOCTOR MAGIC
WHITENING BODY EMULSION
137716/20/CBMP-QLD
18/11/2020
83
DOCTOR MAGIC
CLOUD BUBBLE SHOWER GEL
143322/21/CBMP-QLD
09/02/2021
84
DOCTOR MAGIC
YOUNG SKIN MASK
143323/21/CBMP-QLD
09/02/2021
85
DOCTOR MAGIC
MELANIN SCAVENGER MASK
237903/24/CBMP-QLD
24/05/2024
86
DOCTOR MAGIC
LIP REPAIR GEL
237905/24/CBMP-QLD
24/05/2024
87
DOCTOR MAGIC
INSTANT FIRMING SERUM
237904/24/CBMP-QLD
24/05/2024
88
DOCTOR MAGIC
EYEBROW REPAIR GEL
237907/24/CBMP-QLD
24/05/2024
89
DOCTOR MAGIC
72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM
237991/24/CBMP-QLD
24/05/2024
90
DOCTOR MAGIC
ANTI-PRINT ESSENCE CREAM
237992/24/CBMP-QLD
24/05/2024
91
DOCTOR MAGIC
ANTI-WRINKLE FIRMING SERUM
237993/24/CBMP-QLD
24/05/2024
92
DOCTOR MAGIC
REPAIR FACTOR POLYPEPTIDE ICE
237994/24/CBMP-QLD
24/05/2024
93
DOCTOR MAGIC
NOURISHING CREAM
238323/24/CBMP-QLD
28/05/2024
94
DOCTOR MAGIC
TEA TREE SEED ACNE REMOVING WATER
238324/24/CBMP-QLD
28/05/2024
95
DOCTOR MAGIC
SMOOTHIE MAKEUP CREAM
238325/24/CBMP-QLD
28/05/2024
96
DOCTOR MAGIC
GINSENG EXFOLIATING FOOT MASK
238326/24/CBMP-QLD
28/05/2024
97
DOCTOR MAGIC
AMINO ACID CLEANSER
238368/24/CBMP-QLD
28/05/2024
98
DOCTOR MAGIC
BEAUTY CC CREAM
238369/24/CBMP-QLD
28/05/2024
99
DOCTOR MAGIC
BEAUTY CREAM
238370/24/CBMP-QLD
28/05/2024
100
DOCTOR MAGIC
YING RUN CREAM
238371/24/CBMP-QLD
28/05/2024
101
DOCTOR MAGIC
NANO BB CREAM
238373/24/CBMP-QLD
28/05/2024
102
DOCTOR MAGIC
Light dark cream
238374/24/CBMP-QLD
28/05/2024
103
DOCTOR MAGIC
YOUNG SKIN MASK
238376/24/CBMP-QLD
28/05/2024
104
DOCTOR MAGIC
ROYAL LADY' S CREAM
238377/24/CBMP-QLD
28/05/2024
105
DOCTOR MAGIC
WHITENING BODY EMULSION
238379/24/CBMP-QLD
28/05/2024
106
DOCTOR MAGIC
SEVEN-COLOR MASK
238380/24/CBMP-QLD
28/05/2024
107
DOCTOR MAGIC
DOUBLE MAKEUP REMOVER
238381/24/CBMP-QLD
28/05/2024
108
DOCTOR MAGIC
CONDITIONING SKIN WATER
238382/24/CBMP-QLD
28/05/2024
109
DOCTOR MAGIC
EXFOLIATING LIP GEL
238383/24/CBMP-QLD
28/05/2024
110
DOCTOR MAGIC
SNOW CREAM
239810/24/CBMP-QLD
04/06/2024
111
DOCTOR MAGIC
EXFOLIATING MOUSSE
239811/24/CBMP-QLD
04/06/2024
112
DOCTOR MAGIC
CLOUD BUBBLE SHOWER GEL
239812/24/CBMP-QLD
04/06/2024
113
DOCTOR MAGIC
MINT WHITENING HAND MASK
239814/24/CBMP-QLD
04/06/2024
114
DOCTOR MAGIC
PEPPERMINT MOISTURIZING FOOT MASK
239817/24/CBMP-QLD
04/06/2024
115
DOCTOR MAGIC
REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH
239813/24/CBMP-QLD
04/06/2024
116
DOCTOR MAGIC
MOISTURIZING BARE FACE CREAM
239818/24/CBMP-QLD
04/06/2024
117
DOCTOR MAGIC
MOISTURIZING PEACH BODY SCRUB CREAM
239819/24/CBMP-QLD
04/06/2024
118
DOCTOR MAGIC
ANTIBACTERIAL GEL (TYPE I)
243070/24/CBMP-QLD
09/07/2024
119
DOCTOR MAGIC
ANTIBACTERIAL LOTION
243072/24/CBMP-QLD
09/07/2024
120
DOCTOR MAGIC
ANTI-ACNE CREAM
243074/24/CBMP-QLD
09/07/2024
121
DOCTOR MAGIC
ANTI-ACNE SERUM
243075/24/CBMP-QLD
09/07/2024
122
DOCTOR MAGIC
ACNE CLEANSING POWDER
243076/24/CBMP-QLD
09/07/2024
123
MAIKA BEAUTY
ATTRACTIVE GIFT FOR HER
253072/24/CBMP-QLD
17/10/2024
124
DOCTOR MAGIC
LIP BALM
253073/24/CBMP-QLD
17/10/2024
125
MAIKA BEAUTY
MYSTERIOUS WOMAN
253079/24/CBMP-QLD
17/10/2024
126
DOCTOR MAGIC
PROFESSTIONAL CONCEALER CREAM
253074/24/CBMP-QLD
17/10/2024
127
MAIKA BEAUTY
LOVELY GIRL
253080/24/CBMP-QLD
17/10/2024
128
MAIKA BEAUTY
SIGNATURE SCENT FOR HIM
253081/24/CBMP-QLD
17/10/2024
129
MAIKA BEAUTY
DREAMING IN THE SKY
253082/24/CBMP-QLD
17/10/2024
130
MAIKA BEAUTY
FLY TO THE HEAVEN
253083/24/CBMP-QLD
17/10/2024
131
DOCTOR MAGIC
SKIN SOFTENING CLEANSER
253086/24/CBMP-QLD
17/10/2024
132
MAIKA BEAUTY
FIRST LOVE
253084/24/CBMP-QLD
17/10/2024
133
MAIKA BEAUTY
GENTLEMENT FOR MEN
253085/24/CBMP-QLD
17/10/2024
134
DOCTOR MAGIC
EYEBROW INCREASE LIQUID
253087/24/CBMP-QLD
17/10/2024
135
DOCTOR MAGIC
PLAN EXTRACT DELUXE LIGHTWEIGHT HAIR LOTION
253090/24/CBMP-QLD
17/10/2024
136
DOCTOR MAGIC
EYELASH NUTRIENT SOLUTION
253088/24/CBMP-QLD
17/10/2024
137
DOCTOR MAGIC
ASTAXANTHIN TRANSMITTING ACID SECONDARY THROWING ESSENCE
253089/24/CBMP-QLD
17/10/2024
138
DOCTOR MAGIC
TEA SEED AMINO ACID ANTI-DANDRUFF REFRESHING SHAMPOO
253091/24/CBMP-QLD
17/10/2024
139
DOCTOR MAGIC
PLANT ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
253092/24/CBMP-QLD
17/10/2024
140
DOCTOR MAGIC
TEA SEED AMINO ACID ESSENCE CREAM
253094/24/CBMP-QLD
17/10/2024
141
DOCTOR MAGIC
POLYGONUM MULTIFLORUM ANTI-DESICCATING HAIR SOLUTION
253093/24/CBMP-QLD
17/10/2024
142
DOCTOR MAGIC
COLLAGEN MOISTURIZING EYE CREAM
253100/24/CBMP-QLD
17/10/2024
143
DOCTOR MAGIC
TEA SEED AMINO ACID LIGHT AND SMOOTH SHAMPOO
253102/24/CBMP-QLD
17/10/2024
144
DOCTOR MAGIC
YING RUN CREAM
283618/25/CBMP-QLD
06/08/2025
145
DOCTOR MAGIC
LICORICE EXTRACT
283619/25/CBMP-QLD
06/08/2025
146
DOCTOR MAGIC
PEPTIDE STOCK SOLUTION
283620/25/CBMP-QLD
06/08/2025
147
DOCTOR MAGIC
72-HOUR LOCK WATER REPAIR CREAM
283621/25/CBMP-QLD
06/08/2025
148
DOCTOR MAGIC
DOUBLE MAKEUP REMOVER
283622/25/CBMP-QLD
06/08/2025
149
DOCTOR MAGIC
ANTI-PRINT ESSENCE CREAM
283628/25/CBMP-QLD
06/08/2025
150
DOCTOR MAGIC
ANTI-ACNE SERUM
283629/25/CBMP-QLD
06/08/2025
151
DOCTOR MAGIC
ROYAL LADY'S CREAM
283630/25/CBMP-QLD
06/08/2025
152
DOCTOR MAGIC
AMINO ACID CLEANSER
283631/25/CBMP-QLD
06/08/2025
153
DOCTOR MAGIC
NANO BB CREAM
283632/25/CBMP-QLD
06/08/2025
154
DOCTOR MAGIC
ANTI-ACNE CREAM
283633/25/CBMP-QLD
06/08/2025
155
DOCTOR MAGIC
CONSOLIDATION CREAM
283634/25/CBMP-QLD
06/08/2025
156
DOCTOR MAGIC
SNOW CREAM
283635/25/CBMP-QLD
06/08/2025
157
DOCTOR MAGIC
NOURISHING CREAM
283636/25/CBMP-QLD
06/08/2025
158
DOCTOR MAGIC
BEAUTY CREAM
283637/25/CBMP-QLD
06/08/2025
159
DOCTOR MAGIC
REFRESHING OIL-CONTROL FACE WASH
283738/25/CBMP-QLD
07/08/2025
160
DOCTOR MAGIC
RED BLOOD SILK REPAIR SOLUTION
283739/25/CBMP-QLD
07/08/2025
160
DOCTOR MAGIC
15 MINUTES SOOTHING SMOOTHIE ICE SAND CREAM
283740/25/CBMP-QLD
07/08/2025
162
DOCTOR MAGIC
LIGHT DARK CREAM
283737/25/CBMP-QLD
07/08/2025
Người lao động