Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai

21-11-2025 - 19:54 PM | Xã hội

Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai cùng 7 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Buôn lậu.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bắt Giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai- Ảnh 1.

Bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Ngoài Phan Thị Mai, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 7 người khác, gồm: Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc) Trần Đan Phượng (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (kế toán Công ty MK Skincare); Vương Phượng Nghi, (giám đốc); Võ Hoài Sơn; Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn), Đỗ Bích Thủy (làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bắt Giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai- Ảnh 2.

Bị can Hoàng Kim Khánh

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Mai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12 Nổi bật

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID để "làm sạch" dữ liệu đất đai

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID để "làm sạch" dữ liệu đất đai Nổi bật

Vụ bà nội bạo hành cháu gái: Bắt Nguyễn Thị Bích Hằng sinh năm 1969

Vụ bà nội bạo hành cháu gái: Bắt Nguyễn Thị Bích Hằng sinh năm 1969

19:11 , 21/11/2025
Bộ Nội vụ tiếp tục lên tiếng về thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ tiếp tục lên tiếng về thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

18:37 , 21/11/2025
Nhiều nơi có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới

Nhiều nơi có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới

18:17 , 21/11/2025
Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

18:00 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên