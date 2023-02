Hé lộ về ông lớn muốn làm "siêu dự án" thép nghìn tỷ tại Nghệ An

"Siêu dự án" thép nghìn tỷ tại Nghệ An



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc rà soát hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa.

Dự án này này do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư. Tổng số vốn đầu tư khoảng 1.128,35 tỷ đồng. Số tiền này được huy động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn vốn vay ngân hàng.

Địa điểm thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Khu đất đề nghị thực hiện dự án sử dụng chủ yếu từ quỹ đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước.

Diện tích đất đề xuất sử dụng cho dự án này dự kiến khoảng 8,27ha. Tổng diện tích xây dựng dự kiến khoảng 4,23ha (mật độ xây dựng dự kiến 51,22%), diện tích đất còn lại dành cho sân bãi, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ khác.

Mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: Thành Duy - Báo Nghệ An.

Mục tiêu đầu tư của dự án này là sản xuất kết cấu thép, cột thép cho các công trình điện, truyền tải cao thế; cột điện chiếu sáng; cột viễn thông; sản phẩm cơ khí các loại; cấu kiện phi tiêu chuẩn; sản xuất các loại dây và cáp điện… Sản lượng 10.000 tấn/năm đối với dây cáp điện và 20.000 tấn/năm đối với sản phẩm cơ khí, kết cấu thép các loại.

Được biết, đây là dự án thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Dự án khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút khoảng 850 người lao động, nộp ngân sách nhà nước trung bình khoảng 60 tỷ đồng/năm.

Chân dung "ông lớn" Việt Á

Thông tin được đăng tải trên website, Việt Á Group (có trụ sở tại Tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), được thành lập vào năm 1995. Ngành nghề chính của công ty này là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ cho thuê văn phòng.

Hiện nay, người đại diện pháp luật cho Tập đoàn Việt Á là bà Phạm Thị Loan. Bà Loan là nghiên cứu sinh Tiến sĩ kinh tế vĩ mô trường North Central University USA, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường South Columbia, Cử nhân Tiếng Anh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Bà Phạm Thị Loan

Ngoài Tập đoàn Việt Á, bà Loan còn đại diện pháp luật cho các doanh nghiệp khác gồm: Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (trụ sở đóng tại số 7, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á (trụ sở đóng tại số 75 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM).

Công ty hiện có 1 công ty/đơn vị thành viên là Công ty TNHH Cơ Điện Việt Á và 2 nhà máy là Nhà máy Cơ Điện Việt Á tại Khu Công nghiệp Phố Nối B, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Nhà máy Dây và Cáp điện Việt Á nằm tại Khu Công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tại ngày 17/11/2021, Việt Á Group tăng vốn điều lệ từ 189 tỷ đồng lên hơn 270,6 tỷ đồng. Đến 20/9/2022, Tập đoàn này tăng vốn điều lệ hơn 40% lên 380 tỷ đồng.

Trên Cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Việt Á Group đã tham gia 150 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 85 gói, 23 gói chưa có kết quả và 12 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu của Việt Á Group hơn 742,2 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 85,46%.

Các tỉnh, thành phố mà Tập đoàn Việt Á đã tham gia dự thầu như trải dài trên khắp cả nước, từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Cà Mau, Ninh Thuận, Quảng Nam, Bình Phước, Khánh Hoà…

Một số gói thầu mà Việt Á từng thực hiện là 4 gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung mời thầu với tổng số tiền hơn 245,5 tỷ đồng; 4 gói do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - CN Tổng công ty truyền tải điện quốc gia mời thầu với giá trị hơn 223,7 tỷ đồng, gần đây nhất, Việt Á trúng gói thầu số 6: Xây lắp từ vị trí điểm đầu đến vị trí T23 (đoạn ĐĐ - G4) do Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư với giá trúng thầu gần 106 tỷ đồng. Một gói do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc – CN Tổng công ty truyền tải điện quốc gia với giá trị trúng thầu hơn 68,5 tỷ đồng.

Tháng 4/2022, doanh nghiệp này trúng thầu gói thầu số 21 gần 79 tỷ đồng xây lắp cung đoạn đường dây 220 kV vượt rừng, dự án Đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, thời gian thực hiện là 240 ngày.

Mới đây nhất, tháng 5/2022, Việt Á tiếp tục trúng gói thầu số 1 Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình và mua bảo hiểm công trình, dự án Đường dây 110 kV Trảng Bàng - Củ Chi, với giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Bên cạnh những dự án làn nên tên tuổi, Việt Á cũng có những dự án không hoàn thành, bị hủy hợp đồng. Cụ thể, tháng 10/2021, doanh nghiệp này bị Công ty Điện lực Quảng Nam hủy hợp đồng gói thầu HH26-2021.

Với gói thầu này, Việt Á cung cấp cột thép các loại, thuộc Dự án Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sản xuất - kinh doanh đợt 2 năm 2021, với giá trúng thầu là 5,909 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày. Sau khi trúng thầu, doanh nghiệp này đã vi phạm hợp đồng, không giao hàng hóa theo nội dung hợp đồng đã ký kết.