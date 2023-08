Hé mở Minh Quang - công ty trúng nhiều gói thầu lớn ở miền Trung

Trụ sở của Công ty Minh Quang ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: Duy Anh.

Trong những năm gần đây, Công ty TNHH Minh Quang (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) liên tục trúng nhiều gói thầu trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như cả nước.

Đơn cử, ngày 5/7/2023, Công ty TNHH Minh Quang (gọi tắt là Công ty Minh Quang) trúng gói thầu số 06XL (toàn bộ phần thi công xây dựng công trình sửa chữa kè bờ Nam sông Ba, TP. Tuy Hoà, Phú Yên) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hoà mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 8,61 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 90 ngày.

Trước đó, ngày 18/5/2023, Công ty Minh Quang trúng gói thầu số 01XL (thi công xây lắp toàn bộ công trình dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Xuân Bình, Suối Vực) do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 44,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu trong 255 ngày.

Ngày 13/1/2023, công ty này trúng gói thầu XL6 (kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm đoạn từ K32+350 – K34+043 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6, dự án hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh mời thầu, giá trị gói thầu hơn 26,46 tỷ đồng.

Trước đó nữa, ngày 23/12/2022, Công ty Minh Quang đã trúng gói thầu số 08 (toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu Lê Xuân Đào, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) do UBND huyện Hưng Nguyên mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 69 tỷ đồng.

Hay, ngày 8/12/2022, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ đã ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số số 11 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) công trình xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2, Công ty Minh Quang là nhà thầu trúng thầu, với giá trị trúng thầu hơn 12,6 tỷ đồng.

Cũng trước đó 2 ngày, Công ty Minh Quang cũng trúng gói thầu XL2 (tuyến đường tránh ngập đoạn Km2+140 – Km7+049; tuyến kè số 2 Kè chống sạt lở sông Hoàng Mai kết hợp đường cứu hộ bờ tả sông Hoàng Mai) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 94,1 tỷ đồng…

Ngoài các gói thầu nêu trên, Công ty Minh Quang còn trúng nhiều gói thầu khác như: Gói thầu xây lắp hạng mục công trình do ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 30,9 tỷ đồng; gói thầu số 02 (toàn bộ phần xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu mời thầu (146,8 tỷ đồng); gói thầu số 8 (thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị tại các xã Mỹ Trạch, Bắc Trạch, tỉnh Quảng Bình) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT mời thầu (33,07 tỷ đồng); gói thầu toàn bộ phần xây lắp đợt 1 thuộc dự án trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An - giai đoạn 2 (24,38 tỷ đồng)…

Thông tin trên cổng đấu thầu cho thấy, đến nay, Công ty Minh Quang đã tham gia 32 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 29 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ. Tổng giá trị công ty này trúng thầu hơn 1.896,2 tỷ đồng (bao gồm liên danh lẫn độc lập), trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 514,4 tỷ đồng; liên danh hơn 1.381,8 tỷ đồng.

Công ty Minh Quang có quan hệ với 21 bên mời thầu gồm: Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai với 4 gói thầu hơn 162,9 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh (2 gói thầu hơn 539,8 tỷ đồng); Ban quản lý dự án ngành NN&PTNT Nghệ An (3 gói thầu hơn 49,5 tỷ đồng); Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ Lợi 4 (1 gói thầu hơn 10 tỷ đồng); Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An (1 gói thầu hơn 122,2 tỷ đồng); Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Lưu (1 gói thầu hơn 146,8 tỷ đồng);…

Lịch sử đầu thầu của Công ty Minh Quang

Hé mở Minh Quang

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Minh Quang có trụ sở chính tại nhà ông Lê Văn Dũng, khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được thành lập ngày 17/5/2002, với ngành nghề chính là xây dựng nhà các loại. Hiện, ông Lê Quang Huy (SN 1957) là người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc công ty.

Trước đây, Công ty Minh Quang có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Lê Quang Huy nắm giữ 98% cổ phần; ông Lê Văn Dũng (1,7%) và Hồ Duy Thi (0,3%). Đến ngày 29/12/2022, cổ đông của Minh Quang có sự thay đổi khi toàn bộ số cổ phần của cổ đông Hồ Duy Thi được chuyển cho ông Lê Quang Sáng.

Ngày 10/1/2023, Công ty Minh Quang tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, lúc này ông Lê Quang Huy nắm giữ 99% cổ phần; ông Lê Văn Dũng (0,567%); ông Lê Quang Sáng (0,433%).

Ngoài là ông chủ của Minh Quang, ông Lê Quang Huy còn đại diện pháp luật kiêm giám đốc CTCP Golden Minh Quang (Công ty Minh Quang nắm giữ 50% cổ phần của công ty này). Ông Lê Quang Huy cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai.