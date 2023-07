Coteccons, Hoà Bình, Central... bắt tay khăng khít, Hoa Lư khẳng định “rất tự tin sẽ trúng thầu gói 35.000 tỷ tại Sân bay Long Thành”

Nội dung đáng chú ý tại ĐHĐCĐ của Xây dựng Hoà Bình (HBC) mới đây, Công ty công bố liên minh Hoa Lư để tham gia đấu thầu dự án Sân bay Long Thành. Trong đó, liên minh Hoa Lư do Xây dựng Coteccons dẫn đầu tập hợp nhiều nhà thầu xây dựng có tiếng của Việt Nam bao gồm: Unicons, Thành An, Delta, Central, An Phong, Hoà Bình.

Hiện, Xây dựng Coteccons, Hòa Bình, Delta, Unicons lần lượt xếp hạng 1, 2, 6,7 trong Top 10 nhà thầu xây dựng năm 2023 của Vietnam Report. Còn doanh nghiệp nước ngoài trong liên danh này là công ty Powerline Engineering Public Company Limited (PLE) của Thái Lan từng tham gia xây dựng sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan.

Lĩnh vực kinh doanh chính của PLE gồm thi công hệ thống điện, điều hòa không khí, hệ thống ống nước, vệ sinh và phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà, bệnh viện, nhà máy công nghiệp, khu phức hợp mua sắm và sân bay. Doanh thu mảng cơ điện (M&E) của PLE khoảng 4.500-5.000 tỷ đồng/năm.

Tại Đại hội của Hoà Bình, khi được hỏi về khả năng trúng thầu của Hoa Lư, ông Lê Viết Hiếu cho biết khó để trả lời cổ đông chính xác được. Tuy nhiên, Hoa Lư với sự phối hợp và quyết tâm, ông Hiếu khẳng định tự tin sẽ trúng thầu dự án Sân bay Long Thành sắp tới.

Đại diện các bên trong Liên minh Hoa Lư cùng có mặt tại ĐHĐCĐ Hoà Bình.

Đại diện Coteccons, Central và Hoà Bình bắt tay vì ĐHĐCĐ cuối cùng đã tổ chức thành công.

Đại diện Coteccons, Central, An Phong (từ phải sang trái) ngồi hàng ghế đầu tại ĐHĐCĐ Hoà Bình.

Phía giới phân tích, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong báo cáo mới đây đánh giá cao với các nhà thầu trong nước ở nhóm liên danh Hoa Lư khi đây là các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của Việt Nam, có đội ngũ kỹ sư xây dựng lớn, từng có kinh nghiệm tham gia thi công một số hạng mục ở các sân bay trong nước như Coteccons, Hoà Bình và Tổng Công ty Thành An (thuộc Bộ Quốc phòng).

Trong đó, hai đơn vị đứng đầu nhóm doanh nghiệp niêm yết có Coteccons được biết có thế mạnh về làm kết cấu hạ tầng, còn Hoà Bình cũng “nổi trội” trên thị trường ở khâu hoàn thiện với độ nét tương đối tỉ mỉ.

Gói thầu các liên minh tham gia đấu thầu hiện nay là gói 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách) có tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng là gói thầu lớn nhất của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Vào tháng 9/2022, gói thầu 5.10 đã được đấu thầu lần 1, song không có nhà thầu nào đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vì vậy, ACV phải hủy thầu và đấu thầu lại lần 2. Đến ngày 12/6 mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chính thức đóng hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10.

Bên cạnh Hoa Lư, đang có 2 liên danh cùng tham gia là liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors và Vietur. Đến nay, các bên đã và đang gửi hồ sơ đấu thầu.

Do dự án sân bay Long Thành có quy mô và độ khó lớn, yêu cầu khắt khe như chứng minh năng lực tài chính kinh doanh (kinh nghiệm, các dự án lớn đã hoàn thành BCTC từ năm 2017 đến nay…), tổng nhân sự chủ chốt đâu đó 300 người cùng số tiền tạm ứng lên đến hàng chục triệu USD nên việc lập liên danh để củng cố sức mạnh là điều cần thiết.