Hệ sản phẩm Mamamy: Cùng mẹ kết nối bé yêu trên từng điểm “chạm”

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp (DHTI) là một trong những công ty đầu tiên trong ngành sản xuất khăn ướt tại Việt Nam. Sau hơn 25 thành lập, DHTI luôn kiên định giá trị "The best & better – Tốt nhất & Tốt hơn nữa". Những thành công của DHTI, đặc biệt là các dòng sản phẩm Mamamy nhiều năm qua là một minh chứng về năng lực sản xuất, phân phối của công ty.

Xem thêm các sản phẩm của Mamamy tại: https://mamamy.vn/