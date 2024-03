Hệ sinh thái của Shark Thủy liên quan đến hàng loạt dự án bất động sản trải dài từ Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Vũng Tàu…

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã CK: IBC) - một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái Egroup của Shark Thuỷ đã xuất hiện khoản phải thu hơn 473 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Nam Phong.

Apax Holdings cho biết, đây là khoản đặt cọc về việc cùng hợp tác xây dựng, khai thác và phát triển dự án Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng tại địa chỉ Khu kinh tế Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với đó là Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng cũng được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Dự án có diện tích 41.993 m2, bao gồm các khu khu thương mại, khách sạn, siêu thị... rộng 6.534 m2 và khu căn hộ, nhà ở, nhà ăn, bãi đỗ xe rộng 10.508 m2.

Cũng trong năm 2020, doanh nghiệp của ông Thuỷ còn đặt cọc trước 42,33 tỉ đồng cho CTCP Terra Gold Việt Nam nhằm nhận chuyển nhượng phần dự án trường học trên khu đất thực hiện dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, nhà ở, nhà trẻ và trường học tại số 423 Minh Khai, Hà Nội.



Tại ngày 31/12/2020, Apax Holdings đã dừng việc chuyển nhượng các bất động sản tại Trung Liệt, Cát Linh, Nghĩa Đô (Hà Nội) đối với một nữ cá nhân. Được biết, trước đó, công ty này từng đặt cọc 20,6 tỉ đồng cho thương vụ này.

Chưa hết, cuối năm 2020, doanh nghiệp này có hơn 35 tỷ đồng tồn kho là giá trị hàng hoá bất động sản.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Apax Holdings đã trình phương án chào bán hơn 83 triệu cổ phần cho cổ đông, mệnh giá 10.000 đồng/cp với tỷ lệ 1:1 để thu về 831 tỷ đồng. Trong đó, 304 tỷ đồng sẽ dùng để tất toán khoản vay, 227 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và 300 tỷ đồng còn lại là hợp tác đầu tư dự án khu du lịch Hồng Quang - Long Hải.

Khu du lịch Hồng Quang - Long Hải có diện tích khoảng 5 ha, nằm tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có tổng vốn đầu tư khoảng 330 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư. Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhắm đến du khách nội địa và quốc tế. Quy mô dự án gồm ba khu chính: khu khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng và khu Vip Residence.

Bên cạnh dự án ở Vũng Tàu và Hà Tĩnh nói trên, nhóm doanh nghiệp của ông Thuỷ cũng sở hữu nhiều dự án đất nền, biệt thự. Cụ thể, vào giữa 2023, trong bối cảnh nợ tiền nhà đầu tư, Tập đoàn Egroup của ông Thuỷ đã đưa ra phương án đổi đất để gạt nợ (cấn trừ nợ). Trong đó, gói sản phẩm bất động sản gồm đất nền và biệt thự, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội và Bắc Giang.

Tại Hà Nội, Egroup cũng sở hữu dự án Wyndham SkyLake Chương Mỹ, gồm 12 căn biệt thự diện tích 200 m2 hoàn thiện thô có hợp đồng thuê dài hạn, giá trị tài sản 12,6 - 12,9 tỷ đồng. Tỷ lệ gạt nợ mà Egroup đưa ra với dự án này là 43%, không quá 5,3 tỷ đồng/căn.

Còn tại Bắc Giang là 25 lô đất nền nằm ở các khu vực Huê Vận, Tân Sơn, Đồi Gai, Nhã Nam và Thúy Cầu, đã có quyền sử dụng đất. Diện tích các lô đất này 45 - 775 m2, tương ứng giá trị từ 680 triệu đồng tới 2,1 tỷ đồng. Tỷ lệ gạt nợ cho các lô đất này 32 - 42%, tức nhà đầu tư cần bỏ thêm 58 - 68% giá trị lô đất để được sở hữu.

Được biết, trước đó tháng 10/2023, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cũng đã có cuộc gặp gỡ với một số phụ huynh để đưa ra ba phương án hoãn trả nợ mới. Trong đó, công ty đưa ra một phương án là chuyển khoản nợ học phí thành đầu tư bất động sản. Đại diện Apax Leaders cho biết, công ty có một số bất động sản tại tỉnh Bình Phước với giá trị 200 - 300 triệu đồng/nền hoặc 500 - 700 triệu đồng/nền. Apax Leaders sẽ hỗ trợ chuyển đổi cho phụ huynh đầu tư vào bất động sản.

Mới đây, theo thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị những người mua cổ phần của công ty ông Thủy hiện còn dư nợ, khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.