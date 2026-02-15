Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2026 cao nhất 5,81 lần

15-02-2026 - 14:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH mới là căn cứ pháp lý để tính lại quyền lợi, nhất là lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản, mất sức.

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn 340/BHXH-CSXH, thông báo hệ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH, làm căn cứ tính lại mức hưởng các chế độ theo quy định mới của Chính phủ ngay trong năm 2026.

img

Chính sách tiền lương có nhiều thay đổi theo quy định mới. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan này, hệ số điều chỉnh được xác định trên cơ sở khoản 1 Điều 16 Nghị định 158/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 10 Nghị định 159/2025/NĐ-CP, nhằm phản ánh sát giá trị thực của tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH ở các giai đoạn trước.

Cụ thể, người lao động có mức lương đóng BHXH trước năm 1995 được áp dụng hệ số cao nhất, 5,81 lần. Các năm sau đó giảm dần: 1995 là 4,91 lần; 1996 là 4,65; 1997 là 4,50; 1998 là 4,18 và 1999 là 4,01 lần.

Giai đoạn đầu những năm 2000, hệ số tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng giảm, như năm 2000 là 4,07 lần; 2001 là 4,09; 2002 là 3,94; 2003 là 3,81. Đến năm 2005 còn 3,27; năm 2006 là 3,05; năm 2007 là 2,81 và năm 2024 là 3,54 lần.

Từ năm 2008, cơ quan quản lý bắt đầu áp dụng hệ số điều chỉnh đối với thu nhập tháng đã đóng BHXH, tương tự cách điều chỉnh tiền lương của người làm công ăn lương.

Việc bổ sung hệ số điều chỉnh thu nhập nhằm bảo đảm công bằng giữa người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, đồng thời bảo vệ quyền lợi của những người có thời gian đóng dài, nhất là giai đoạn đầu triển khai chính sách BHXH tự nguyện.

Theo đó, hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập năm 2008 là 2,29 lần; 2009 là 2,14; 2010 là 1,96. Giai đoạn 2011-2014 dao động từ 1,65 đến 1,36 lần; các năm 2015-2018 duy trì quanh mức 1,36-1,23 lần.

Những năm gần đây tiếp tục giảm dần: 2019 là 1,20; 2020 là 1,16; 2021 là 1,14; 2022 là 1,11; 2023 là 1,07; 2024 là 1,03 lần. Riêng năm 2025 và 2026 cùng áp dụng hệ số 1,00 lần, tức giữ nguyên so với mức lương thực tế đã đóng.

Chi tiết hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH:

Năm

Hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH (quy định tại điểm a khoản 1 điều 16 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP)

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH (quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP)

Trước năm 1995

5,81

1995

4,91

1996

4,65

1997

4,50

1998

4,18

1999

4,01

2000

4,07

2001

4,09

2002

3,94

2003

3,81

2004

3,54

2005

3,27

2006

3,05

2007

2,81

2008

2,29

2,29

2009

2,14

2,14

2010

1,96

1,96

2011

1,65

1,65

2012

1,51

1,51

2013

1,42

1,42

2014

1,36

1,36

2015

1,36

1,36

2016

1,32

1,32

2017

1,28

1,28

2018

1,23

1,23

2019

1,20

1,20

2020

1,16

1,16

2021

1,14

1,14

2022

1,11

1,11

2023

1,07

1,07

2024

1,03

1,03

2025

1,00

1,00

2026

1,00

1,00

Theo BHXH Việt Nam, việc ban hành hệ số điều chỉnh là bước tiếp theo trong lộ trình thực hiện quy định của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, bảo đảm cập nhật giá trị đóng trong quá khứ theo biến động thu nhập, làm cơ sở giải quyết chế độ an sinh xã hội công bằng và sát thực tế hơn.

Bảng hệ số mới là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan BHXH và người lao động tính toán lại quyền lợi, nhất là với các chế độ như lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản hay mất sức lao động, bảo đảm người tham gia được hưởng đúng quy định.

Số liệu của BHXH Việt Nam cho thấy, đến hết năm 2025, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, BHXH bắt buộc chiếm 38,6%, tự nguyện đạt 6,5%. Toàn hệ thống đã giải quyết hơn 186.000 người hưởng mới lương hưu và trợ cấp hằng tháng, nâng tổng số người hưởng các chế độ này lên hơn 3,5 triệu người. Đồng thời, hơn một triệu người nhận BHXH một lần, giảm 26,15% so với năm 2024.

Theo D. Thu

Người Lao động

