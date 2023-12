Hệ thống cảnh báo xả lũ số vùng hạ du thủy điện Buôn Kuốp

Từ nền tảng hệ thống tự động nhận, phát cuộc gọi

Giai đoạn mới đưa vào vận hành phát điện các nhà máy, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động nghiên cứu, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo xả lũ dựa trên sóng điện thoại di động có khả năng tự động nhận cuộc gọi và phát ra âm thanh để thông báo kế hoach điều tiết nước, cảnh báo xả lũ. Qua hệ thống, các thông điệp thông báo khi khởi động chạy máy, cảnh báo khi xả nước điều tiết lũ được chuyển từ các dòng lệnh dạng chữ thành âm thanh và nhanh chóng được truyền đến thiết bị cảnh báo từ xa, phát ra loa phóng thanh. Thông điệp lan tỏa rộng rãi và phủ sóng rộng khắp dọc vùng hạ lưu bờ sông Sêrêpốk, nơi dòng chảy của các nhà máy đi qua, nhờ hệ thống loa và thiết bị đặt tại 20 trạm cảnh báo xả lũ của các nhà máy.

Tuy nhiên, cùng với thời gian và tiến bộ của công nghệ điện thoại di động, hệ thống cảnh báo này cũng bộc lộ một số hạn chế. Đơn cử như người điều khiển không giám sát được trạng thái làm việc các trạm, thông điệp truyền đi không được ghi sự kiện hoạt động; không truy xuất tham khảo được dữ liệu cũ; tần suất lỗi, việc quản lý, bảo trì kiểm soát từ xa khó khăn…

Trước những đòi hỏi ngày càng cao về tự động hóa và độ chính xác, kịp thời thông tin trong vận hành, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, từ nền tảng hệ thống cảnh báo qua mạng điện thoại di động 2G, lực lượng kỹ thuật của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng thành công giải pháp công nghệ số giúp vận hành hệ thống cảnh báo xả lũ tiện lợi, an toàn, hiệu quả hơn.

Đến hệ thống cảnh báo xả lũ số thế hệ mới của Công ty

Hệ thống cảnh báo xả lũ số thế hệ mới vùng hạ dung các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp sử dụng các giao thức truyền thông để điều khiển, giám sát thu thập thông tin, số liệu đồng thời sử dụng công cụ trên nền tảng các ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở (Node js, Node-red).

Hệ thống được lắp đặt thử nghiệm từ tháng 01/2023 với 10 trạm cảnh báo từ xa tại khu vực hạ du hồ đập Thủy điện Buôn Kuốp. Nội dung các thông báo được lưu trữ thành file ghi âm tại từng trạm. Khi cần thông báo, các vận hành viên dễ dàng và nhanh chóng truy xuất lấy dữ liệu để phát lên loa phóng thanh tại các trạm cảnh báo.

Qua quá trình vận hành thực tế, hệ thống số đã khắc phục được các nhược điểm của hệ thống cũ do có thể điều khiển phát nội dung cần thông báo đến các trạm cảnh báo từ xa trên nền tảng số (WebServer); giám sát vận hành tất cả các thông số trạm cảnh báo từ xa; Thu thập, lưu trữ các dữ liệu nhằm mục đích truy vấn khi cần thiết và tự động gửi báo cáo vận hành hằng ngày đến Phân xưởng vận hành để phục vụ tổng hợp và theo dõi.

Giao diện tổng quan các trạm cảnh báo, dễ dàng truy vấn dữ liệu quá khứ

Bên cạnh đó, giao diện trên nền tảng website đơn giản, dễ hiểu với đẩy đủ thông tin vận hành của các trạm cảnh báo từ xa hạ du các nhà máy thủy điện, khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng nhanh theo thời gian thực, đồng thời lưu trữ dữ liệu và cho phép tra cứu sự kiện quá khứ và tự động gửi email báo cáo vận hành theo ngày đến các Phân xưởng vận hành để phục vụ công tác quản lý vận hành sản xuất điện. Thiết bị được mã hóa thu thập thông tin tập trung về web server độc lập do đơn vị xây dựng, quản lý do đó đảm bảo an toàn, bảo mật, tin cậy.

Với những tiện ích và hiệu quả mang lại, hệ thống cảnh báo xả lũ số vùng hạ du các nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã được đăng ký hồ sơ sản phẩm "Make by EVN". Hệ thống này là thành quả của sự lao động, nghiên cứu, không ngừng cải tiến, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số để thích ứng với yêu cầu sản xuất của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nói riêng, Tổng Công ty Phát điện 3 và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nói chung./.