Hẹn hò qua Tinder, người phụ nữ bị lừa gần 2 tỷ đồng

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, tháng 5, chị B.T.G. (SN 1986, ngụ quận 1) quen biết với một người đàn ông tự xưng tên Nguyễn Trần Hoàng Minh (SN 1981) thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder .

Bị can Nguyễn Văn Cường. Ảnh: C.A.

Sau nhiều lần trò chuyện, cả 2 nảy sinh tình cảm và chị G. được Minh đưa về căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Tại đây, Minh giới thiệu là đây một trong những căn hộ của gia đình và do chị gái đứng tên.

Ngoài ra, Minh còn cho chị G. biết mình đang làm việc tại 'Phòng quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình giao thông miền Nam của Thanh tra nhà nước' có trụ sở quận 3 và cho xem giấy phép lái xe B2 có thông tin xác định danh tính. Để người phụ nữ tin tưởng tuyệt đối, Minh giao cho chị G. thẻ đi thang máy và mật khẩu vào căn hộ.

Trong thời gian quen biết, Minh hứa hẹn nhiều thứ về kế hoạch cưới xin, lập gia đình với bà G.. Từ tháng 5 đến tháng 10, Minh đưa ra lý do cần tiền để thanh toán tiền xe, tiền đất, tiền từ thiện và tiền chạy dự án… để hỏi mượn chị G. nhiều lần. Vì quá tin tưởng bạn trai, chị G. nhiều lần đưa tiền mặt, chuyển khoản với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đến tối 18/10, chị G. liên lạc với bạn trai qua điện thoại và các nền tảng xã hội đều không được và linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên đến căn hộ chung cư để tìm.

Đến nơi, chị G. bàng hoàng phát hiện toàn bộ đồ đạc trong phòng đều đã được dọn sạch sẽ và ông Minh không còn ở đây. Sau đó chị G. tìm hiểu thì biết căn hộ trên do ông N.V.T. (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Dương) đứng tên thuê.

Biết mình bị lừa đảo, chị G. đã đến cơ quan công an trình báo. Khẩn trương truy xét và áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bến Nghé phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 1 đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Cường về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Cường khai nhận do nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá trên mạng và không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân mà Cường nhắm đến là các chị em phụ nữ độ tuổi khoảng trên 30 và có tài khoản trên ứng dụng hẹn hò Tinder.

Để che giấu thông tin cá nhân, Cường lên mạng tìm đặt mua căn cước công dân, giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Trần Hoàng Minh với giá 5 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt từ bà G., Cường sử dụng đánh bạc và cá độ bóng đá. Sau khi thua sạch, Cường cắt liên lạc với bạn gái và bỏ trốn về TP Biên Hòa (Đồng Nai) thuê khách sạn ở. Ngày 29/10, Cường quay trở lại TPHCM tiếp tục lên mạng làm quen với những người phụ nữ nhẹ dạ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị bắt giữ.

Ngoài vụ việc trên, Cường còn khai đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều phụ nữ khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đề nghị ai là bị hại hãy đến trụ sở trình báo, phục vụ điều tra.