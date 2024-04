Herbalife đồng hành cùng Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 2

Sáng 6/4, tại công viên Tao Đàn (Quận 1, TPHCM), Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 2 với sự đồng hành của Herbalife. 10 gian hàng với sự tư vấn, khám miễn phí từ các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Hà Nội và TPHCM đã thu hút đông đảo người dân đến sự kiện.

Vào năm ngoái, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 1 được tổ chức thành công tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Chương trình năm nay diễn ra tại TPHCM với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dinh dưỡng hợp lý – vận động khoa học tới nhiều vùng miền, địa phương hơn nữa, đồng thời truyền cảm hứng và cổ vũ người dân thực hiện lối sống ngày càng năng động, lành mạnh.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế tới dự, chỉ đạo chương trình và trực tiếp tham gia phần nhảy flashmob (khởi động) ấn tượng cùng lúc với 250 thành viên đến từ các đội chơi và thành viên Ban Tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích và truyền cảm hứng tinh thần tập luyện tới người dân.

Phần thi trắc nghiệm kiến thức dinh dưỡng và thi vận động tại sân khấu chính có sự góp mặt của 25 đội chơi đến từ các đội, nhóm dinh dưỡng, thể dục trên địa bàn TPHCM. Các đội chơi có điểm số cao khi thi trắc nghiệm và thể hiện xuất sắc phần thi vận động (nhảy Aerobic, Zumba, thể dục…) đã nhận được những giải thưởng ý nghĩa của chương trình. Cụ thể: 1 Giải Đặc biệt, 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba, 1 Giải Tư và 16 Giải Đồng hạng.

Lần thứ 2 tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế khẳng định quyết tâm thực hiện ngày càng hiệu quả công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Cùng với cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” đã tổ chức trong các năm 2022 và 2023, qua sự kiện hôm nay, Báo Sức khỏe và Đời sống mong muốn tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện tới đông đảo nhân dân, đặc biệt là mô hình dinh dưỡng theo nhóm, theo cộng đồng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Việc tiếp tục tài trợ Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam phù hợp với mục tiêu của chúng tôi trong việc giúp nhiều người Việt sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe và thể chất thông qua dinh dưỡng cân bằng kết hợp với lối sống năng động. Chúng tôi rất phấn khởi khi chương trình này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng và các bên liên quan”.

Dẫn các báo cáo mới nhất, ông Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức cho biết, theo thống kê nghiên cứu của WHO, trên thế giới hiện có hơn 1 tỷ người đang mắc bệnh béo phì. Tình trạng này đang tăng nhanh trên quy mô toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nếu không có những giải pháp ngăn ngừa hiệu quả, thì đến 2035, thế giới sẽ có khoảng 1,9 tỷ người phải sống chung với bệnh béo phì, kéo theo rất nhiều hệ lụy về sức khỏe, chất lượng sống, cũng như gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.

“Sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 2 không đơn thuần là sân khấu để 25 đội chơi thi tài, mà là một ngày hội về sự gắn kết và lan tỏa cảm hứng vận động và thực hành dinh dưỡng. Các đội chơi tham dự sự kiện hôm nay đại diện cho xu hướng rèn luyện đang ngày càng phổ biến là tập cùng nhau và thực hành dinh dưỡng cùng nhau. Tinh thần này giúp mỗi người có trải nghiệm thú vị hơn, kỷ luật bản thân tốt hơn và dễ thành công hơn”, Trưởng ban Tổ chức Trần Tuấn Linh nói.

Phát biểu tại ngày hội, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa để khuyến khích người dân nâng cao sức khỏe, như cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết: Năm nay, trước những biến đổi phức tạp cả về môi trường, kinh tế và chính trị trên quy mô toàn cầu, WHO lựa chọn một chủ đề có nội hàm ý nghĩa rất to lớn là: “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”. Với khẩu hiệu ấy, cả thế giới hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền của mọi người, ở mọi nơi được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và thông tin có chất lượng, cũng như nước uống an toàn, không khí sạch, dinh dưỡng tốt, nhà ở chất lượng…

“Sức khỏe của tôi, quyền của tôi” tưởng như một lẽ dĩ nhiên mà đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nên có thể nói, tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng như toàn thể người dân Việt Nam trên khắp cả nước thật may mắn vì đang được tự quyết định mình ăn món gì tập môn gì, được lựa chọn chăm sóc sức khỏe ở nơi phù hợp với điều kiện mình nhất… “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi” cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc tự chăm sóc, nâng cao thể lực, trí lực cho bản thân và gia đình”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Mỗi ngày lúc ngủ dậy tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe…”, Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng việc rèn luyện thể dục, tự bồi bổ sức khỏe từ lâu đã trở thành bổn phận của mỗi người dân yêu nước, đồng thời ông kêu gọi người dân tiếp tục học tập tấm gương của Bác để hăng say hơn, quyết tâm và kiên trì hơn trong thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

“Tập luyện không cứ phải vào giờ nào cụ thể. Có thể buổi sáng, giờ nghỉ, hay buổi tối, chúng ta đều có thể tập luyện mỗi ngày miễn là phù hợp với thể lực cũng như thời gian của mỗi người. Chúng ta có thể chạy bộ, đi bộ, tập Yoga hay bất kỳ môn vận động nào theo sở thích và điều kiện, hoàn cảnh, miễn là vận động đều đặn mỗi ngày. Và ngày qua ngày, chúng ta sẽ dần thấy cơ thể mình biến chuyển vô cùng tích cực”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chia sẻ.