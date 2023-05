Hết hồn với chi phí chăm sóc sân vườn của giới nhà giàu Trung Quốc: "Đốt" 100 triệu đồng trầm hương mỗi ngày cho thơm, từng loại hoa có người chăm sóc riêng

Hai năm trở lại đây, ngày càng nhiều người giàu ở Trung Quốc bắt đầu chạy theo mốt biệt thự có vườn kiểu cổ xưa. Do thuộc tính đặc thù của biệt thự, nên ngoại trừ quản gia, đầu bếp, tài xế, người quét dọn, gia chủ sẽ thuê thêm những chuyên gia am hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa, chẳng hạn như: "Ti hương sư" (người tạo mùi hương), người am hiểu trà nghệ, chuyên gia nghệ thuật làm vườn…‏



‏Cô Shange là người phụ trách "chế tạo hương thơm" trong một sân vườn trong biệt thự rộng lớn. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, Shange sẽ ra vườn đốt nhang thơm và đốt trầm hương. Sau đó, trong vòng 45 phút đến 3 tiếng sau khi đốt hương xong, cô sẽ vào phòng lên hương để kiểm tra lại một lần, đảm bảo an toàn về đèn đốt. Khu vườn rộng lớn đến nỗi số bước đi hàng ngày của cô có khi đạt đến 20.000 bước.‏

"Đốt" hơn 100 triệu đồng cho một nén trầm hương

Cô Shange cho biết chủ nhân của ngôi biệt thự có vườn kiểu cổ này rất coi trọng phong thủy, họ cần một chút hương thơm để điều chỉnh sự cân bằng âm dương, hơn nữa, khí hậu miền Nam ẩm ướt, nhất là vào mùa mưa, nên trầm hương còn có tác dụng điều hòa không khí.‏

‏Tùy vào mỗi mùa hay thời tiết mà các sản phẩm và cách sử dụng trầm hương trong vườn cũng khác nhau.Với ngôi nhà vườn sang trọng này, chất lượng trầm hương đương nhiên cũng rất cao: Loại nhập từ ‏‏Peninsular Malaysia‏‏ có giá gần 57 triệu đồng một kilogam; từ Đông Malaysia có giá hơn 274 triệu đồng, trầm hương từ Hải Nam có giá gần 603 triệu đồng, hoặc thậm chí trầm hương có giá lên đến hơn 1,8 tỷ đồng của Việt Nam cũng được sử dụng.‏

‏Ngoài ra, khi bạn bè của gia chủ đến thăm vườn, hoặc khi những vị khách đặc biệt quan trọng đến thăm nhà, gia chủ sẽ không ngần ngại bày biện cho họ những loại trầm hương cao cấp và quý giá nhất. Trong những dịp này, giá trị của mỗi nén hương được đốt ở vườn trong một ngày lên tới hơn 100 triệu.‏

Nhưng theo cô Hương, cái giá này thực sự không đắt. Cô nói: "Ở Dubai, vào những dịp quan trọng như đám cưới, một nén trầm hương có thể lên gần 335 triệu đồng. ‏



‏Cô nói thêm: "Người có tính thẩm mỹ cao là người có khứu giác, cũng giống như người xưa thưởng trà, còn ngày nay khách đến thăm nhà sẽ nhìn vào chất lượng của trầm hương, và những vị khách có am hiểu về hương thơm sẽ cảm nhận được sự quyến rũ của chúng."‏

‏"Đương nhiên, bình thường giá trầm hương cũng không cao như tưởng tượng, trầm hương cơ bản có giá ước chừng khoảng 335.000 đồng, đủ để một gia đình dùng một tháng."‏

‏Vào mỗi dịp đầu năm, "Ti hương sư" sẽ đưa ra những gợi ý về mùi hương cho gia chủ theo tiết khí trong năm. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, cô Shange không tiết lộ ngân sách mua hương hàng năm, cũng như mức lương hàng tháng của cô.‏

Sống trong vườn đã khó, chăm sóc còn khó hơn

‏Ở nước ngoài, có rất nhiều biệt thự có khu vườn độc lập, và những người giàu sẽ thuê người làm vườn để thiết kế và bảo trì khu vườn. Candice - một người Trung Quốc định cư ở Canada, cho biết: "Có điều kiện thì ai chẳng muốn có một khu vườn đẹp, nhưng chỉ có nhà giàu mới đủ chi phí duy trì, chăm sóc". ‏

‏Biệt thự sân vườn có yêu cầu rất cao đối với người làm vườn: Kích thước và chiều cao của cây trước và sau khi sinh trưởng, thời gian ra hoa kéo dài bao lâu, hướng trồng có phù hợp hay không, phong cách có đồng nhất và sắp xếp hợp lý hay không… đều là những điều họ phải cân nhắc. ‏

‏Ngoài ra, người làm vườn cũng cần suy nghĩ về cách thiết kế ánh sáng, chức năng nước và đài ngắm cảnh trong biệt thự để nâng cao hơn nữa kết cấu tổng thể của ngôi nhà. Thậm chí có một số biệt thự có sân vườn còn đặc biệt thuê người trồng trọt và chăm sóc các loại hoa riêng trong từng khu vực nhỏ.‏

Biệt thự nhà vườn kiểu Trung Quốc xưa -Sở thích mới của giới giàu thế giới

‏Trên thực tế, ngay từ năm 2016, biệt thự nhà vườn kiểu Trung Quốc từng thu hút sự chú ý của toàn thế giới.‏

‏Thời điểm đó, một biệt thự sân vườn trị giá hơn 3,3 nghìn tỷ đồng ở Tô Châu từng được mệnh danh là "Ngôi nhà đắt nhất Trung Quốc". Thế giới dùng những cái tên mỹ miều như "Biệt thự sân vườn bí ẩn cao cấp nhất Trung Quốc" hay "Lâu đài không tưởng kiểu Trung Quốc" để mô tả tòa nhà có diện tích sân vườn hơn 10.000m2 nằm trên bờ hồ dài 1km này.‏

‏Trong những năm gần đây, những khu vườn và tòa nhà cổ điển kiểu Trung Quốc vốn được coi là "một món ngon" trong lĩnh vực sưu tập, thú vui này ngày càng trở thành con cưng mới của thế giới, đặc biệt là giới nhà giàu mới ở Trung Quốc.‏