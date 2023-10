Hết quý III/2023, doanh số của VinFast tại Mỹ tăng trưởng ra sao?

Theo thống kê từ MarkLines - Công ty chuyên về Marketing hàng đầu thế giới, thị trường Mỹ đã ghi nhận doanh số bán ô tô mới tăng trở lại, đạt hơn 1,337 triệu chiếc trong tháng 9, giảm nhẹ 0,3% so với tháng trước nhưng tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, tổng lượng xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt 111,69 triệu chiếc, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều “ông lớn” như Toyota, Ford, Honda, Hyundai,... đều ghi nhận sự khởi sắc về doanh số. Điều này đến từ mức xe tồn kho cao nhất trong ngành trong hai năm qua và các ưu đãi ngày càng tăng.

Đáng chú ý, Mỹ vẫn là một trong những thị trường ô tô lớn nhất trên thế giới và thị trường nước ngoài nổi bật nhất mà hãng xe điện đến từ Việt Nam VinFast đang hoạt động. Việc thị trường Mỹ khởi sắc cũng phần nào giúp doanh số VinFast tăng trưởng tốt.

Cụ thể, VinFast bán ra tổng cộng 385 chiếc xe điện trong tháng 9 vừa qua, giúp tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đến nay tại thị trường Mỹ đạt 2.009 chiếc. Doanh số của VinFast vẫn đang giữ ổn định gần 400 chiếc trong 4 tháng liên tiếp kể từ khi bắt đầu mở bán vào tháng 3.

Ngoài VinFast, thị trường Mỹ trong tháng 9 ghi nhận sự “bứt tốc” của hãng xe lớn nhất thế giới Tesla (xét theo giá trị vốn hóa), tăng tới 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 52.451 xe. Con số này giúp hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk chiếm 3,8% thị phần tại Mỹ.

Một hãng xe điện khác là Rivian cũng tăng mạnh về doanh số lên tới 125,7%, đạt 5.113 xe hay Lucid tăng 151,4% đạt 538 chiếc. Trong khi đó, lượng xe bán ra của các “ông lớn” Nhật Bản cũng ghi nhận tăng trưởng: Toyota tăng 16%, Nissan tăng 36,8%, Honda tăng 45,5%,... Các hãng xe Hàn Quốc như Huyndai có doanh số tăng 17,5% và Kia tăng 19,5%.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh tại Mỹ của VinFast chủ yếu chỉ diễn ra ở bang California và mới chỉ bán mỗi mẫu SUV điện VinFast VF 8. Thị trường Mỹ vẫn là "mảnh đất" với tiềm năng mạnh mẽ cho xe điện phát triển doanh số về sau.

VF 8 tại Mỹ có giá từ 49.000 USD cho phiên bản Eco City, từ 56.000 USD cho phiên bản Plus City.

Sắp tới, VinFast cho biết đang lên kế hoạch xuất khẩu những chiếc xe điện đầu tiên sang Châu Âu trong năm nay sau khi Liên minh Châu Âu xem xét áp thuế nhập khẩu đối với các đối thủ đến từ Trung Quốc. Cụ thể, hãng xe điện này sẽ giao khoảng 3.000 chiếc ô tô đến Pháp, Đức, Hà Lan trong quý 4/2023. Như vậy công ty niêm yết trên sàn Nasdaq này nhắm tới mục tiêu tăng gấp bốn lần doanh số bán hàng của mình tại lục địa già thay vì 700 xe “khiêm tốn” trước đó.

Bên cạnh đó, VinFast cũng đang có kế hoạch mở rộng thêm ba thị trường tại Châu Á. Trong đó bao gồm có cả Indonesia, nơi hãng xe điện này đặt mục tiêu giao hàng từ năm 2024 và có thể xây nhà máy tại đây vào năm 2026.

Trong một hồ sơ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Mỹ, VinFast đặt mục tiêu đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia trong dài hạn. Trong đó, 200 triệu USD sẽ được dùng để xây dựng nhà máy tại đất nước này với sản lượng khoảng 30.000 - 50.000 xe mỗi năm.

Mới đây nhất, tờ The Economic Times của Ấn Độ đưa tin VinFast đang cân nhắc thành lập một đơn vị sản xuất ở Ấn Độ. Nguồn tin trong ngành tiết lộ thêm rằng nhà máy này có thể sẽ được xây dựng ở bang Tamil Nadu hoặc Gujarat. VinFast cũng đăng thông tin tuyển dụng nhân sự tại đây, tìm kiếm những tân binh “dám nghĩ, dám làm và dám đối mặt với khó khăn”.