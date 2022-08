Hết thời “đánh bắt xa bờ”, nhà đầu tư bất động sản quay về trung tâm

Sau sốt đất nền, nhiều nhà đầu tư không để dòng tiền nghỉ ngơi mà tiếp tục chuyển vào những sản phẩm có tính an toàn cao. Theo đó, thay vì đi “đánh bắt xa bờ” như thời kỳ sốt đất, không ít người đã quay trở lại trung tâm làm nơi xuống tiền.



Anh Nguyễn Khánh, nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, trong 2 năm qua, liên tục sốt đất xảy ra ở nhiều nơi, theo cơn sốt, anh cũng kiếm được tiền tỷ từ đất tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trường đã chững lại, anh Khánh chấp nhận giảm lãi để bán đất nền và quay về trung tâm Hà Nội tìm mua nhà phố đầu tư cho thuê.

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực cũng chuyển hướng từ đất nền tỉnh để quay lại khu trung tâm đầu tư. Theo đó, mức giá bất động sản ở Hà Nội cũng tăng lên.

Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tại Hà Nội, giá rao bán nhà riêng tăng đều ở các quận và giá nhà phố cũng tăng nhiều hơn ở khu vực ngoài trong tâm. Cụ thể, mặt bằng giá rao bán nhà riêng tại quận Hai Bà Trưng giá tăng 18% so với cùng kỳ; quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông tăng 15% và quận Long Biên tăng 14%, còn Hoàn Kiếm tăng 13% so với cùng kỳ 2021.

Còn biến động mặt bằng giá rao bán nhà phố tại Hà Đông tăng 19%, Long Biên tăng 18%, Tây Hồ tăng 15%, Cầu Giấy tăng 14%, Hoàn Kiếm tăng 4% và Hai Bà Trưng tăng 2% so với cùng kỳ quý II/2021.

Theo anh Thanh Tùng, chủ phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội, mấy tháng gần đây, lượng nhà đầu tư tìm đến hỏi mua nhà phố, nhà riêng cũng tăng hơn so với trước.

“Trước kia, sốt đất diễn ra ở khắp nơi, về các tỉnh để đầu tư, mua nhanh bán chớp. Đến nay thị trường bắt đầu chững, không còn cảnh mua bán đất nền dễ dàng như trước. Tất nhiên, sẽ có những người có tiền thật, và họ không để dòng tiền nghỉ ngơi mà vẫn sẽ tìm kênh để đầu tư”, anh Tùng nói.

Theo anh Tùng, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh bỏ vốn tốt, nhưng khác với thời điểm sốt đất, nhà đầu tư sẽ quay về trung tâm Hà Nội để đầu tư nhà phố, nhà riêng. Bởi phân khúc này ngoài yếu tố tăng giá theo thời gian thì có thể thu lời từ việc cho thuê và gắn với nhu cầu thực nên không lo sẽ tắc thanh khoản như đất nền có tính đầu cơ cao.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực phía Nam Batdongsan.com.vn cho rằng, do sự biến động trên thị trường bất động sản thời gian qua nên các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang tìm mua những sản phẩm có tính an toàn cao và dễ giao dịch như nhà phố, nhà ở riêng lẻ ở các quận nội thành. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại lạm phát, đồng tiền mất giá nên nhiều người đầu tư vào nhà phố, vừa an toàn vừa có thể cho thuê, kinh doanh dễ dàng mà không rủi ro cao, khó mua bán như đất nền ở những nơi xa.

Đồng quan điểm, ông Phan Công Chánh - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Phú Vinh nhận định, khi nền kinh tế hồi phục, nhà phố, cũng như nhà ở riêng lẻ, đặc biệt là nhà mặt tiền ở khu vực trung tâm thành phố, cũng như những khu dân cư sầm uất, tiện nghi thường được nhiều người săn đón. Điều này sẽ khiến giá bán và giá thuê nhà ở những khu này hồi phục.

Theo ông Chánh, phân khúc nhà phố ở trung tâm luôn là nhu cầu thực, ổn định trong khi bất động sản tại các tỉnh chỉ nóng từng đợt, theo phong trào, theo những thông tin tốt từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông… Vì vậy, bất động sản ở tỉnh thường tăng nhanh và hạ nhiệt cũng nhanh, mua bán chậm hơn nhiều so với nhà phố, nhà ở riêng lẻ ở thành phố. Ngoài ra, sau khi cơn sốt đất nền, đất vườn ở các tỉnh đi qua, dòng tiền có xu hướng quay lại thành phố cũng là dễ hiểu.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, du lịch quốc tế sẽ phục hồi tốt hơn trong năm 2023, tạo điều kiện cho sự hồi phục của hoạt động thương mại, bán lẻ. Cùng với đó, thị trường nhà riêng, nhà mặt phố tại các thành phố lớn sẽ sớm tăng trưởng trở lại theo xu hướng chung của hoạt động bán lẻ. Với loại hình nhà riêng, nhà phố, tâm lý chuộng nhà liền thổ của người mua nhà vẫn rất cao.