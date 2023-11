HHG Holdings khai trương showroom phòng tắm và phòng bếp châu Âu

HHG Holdings nâng tầm phong cách - sống chuẩn châu Âu, tô đậm dấu ấn cá nhân



Trải qua một thập kỷ phát triển, HHG Holdings đã dần khẳng định vị trí quan trọng khi trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu cao cấp trên thế giới về thiết bị phòng tắm và phòng bếp như: hansgrohe, Axor, Axent, Geberit, Geesa, Gorenje, Bosch, Blanco... Hiện nay, công ty còn là đơn vị độc quyền phân phối thương hiệu phụ kiện phòng tắm Geesa cao cấp từ Hà Lan trên toàn Việt Nam.

Lấy phương châm hoạt động là "Make it yours" - Biến hóa không gian sống mang đậm màu sắc cá nhân, HHG đã luôn không ngừng nỗ lực trong việc tiên phong dẫn đầu thị trường với các dòng sản phẩm cao cấp, ứng dụng công nghệ hàng đầu cùng tính năng vượt trội. Qua đó, khắc họa phong cách và gu thẩm mỹ tinh tế của khách hàng; đồng thời hô biến phòng tắm và căn bếp của gia chủ trở thành một tác phẩm thiết kế kiêu hãnh.

Tất cả những lý tưởng và mong muốn ấy đã được HHG thể hiện rõ nét trong buổi lễ khai trương showroom diễn ra vào ngày 04/11/2023 vừa qua tại Hà Nội. Tham quan showroom, quý khách sẽ được khám phá và tận hưởng những tính năng công nghệ thông minh nhất, những trải nghiệm cao cấp đến từ các thiết bị sử dụng hàng ngày như sen tắm, vòi lavabo, bồn cầu, phụ kiện tắm…

Đặc biệt, tại khu vực testing, quý khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của dòng nước và tận hưởng những giọt nước siêu mịn nhờ công nghệ đỉnh cao vượt trội. Lần đầu tiên tại Việt Nam, có một showroom đẳng cấp, phô diễn vẻ đẹp của nước bằng thiết bị sen tắm cao cấp Shower Heaven đến từ thương hiệu AXOR, mang đến trải nghiệm mà chỉ các showroom đẳng cấp Quốc tế của thương hiệu này mới có.

Bộ sen tắm ShowerHeaven (minh họa)

HHG đã và đang từng bước chinh phục mọi khách hàng bằng các sản phẩm thiết bị nhà bếp và phòng tắm Châu Âu cao cấp, góp phần kiến tạo những công trình kiến trúc hoàn hảo, mang đậm dấu ấn riêng của mỗi dự án, mỗi chủ nhân.

Đắm chìm vào những tuyệt phẩm trong không gian "triển lãm nội thất" gần 800m2

Đến với showroom HHG là đến với một không gian "triển lãm nội thất" thu nhỏ gần 800m2 với sự góp mặt của những tuyệt phẩm độc đáo và sang trọng, được chế tác tinh xảo bởi những nghệ nhân Châu Âu. Không gian showroom dẫn dắt khách hàng vào những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao từ các thiết bị phòng tắm và bếp mẫu, các bộ sen, vòi và bàn cầu của các thương hiệu đẳng cấp thế giới.

Mỗi tầng đều được trang trí tỉ mỉ, đẹp mắt với ý đồ nghệ thuật và trình diễn, từng khu vực có nét đặc trưng riêng. Nếu như tại tầng 1 và tầng 2, Axor nổi bật với phong cách thiết kế tinh gọn, sáng tạo tuyệt đỉnh thì các sản phẩm của hansgrohe và Axent tại tầng 3 thu hút khách hàng bởi vẻ đẹp đa dạng và phong phú, giữa các sự lựa chọn từ những thương hiệu nổi tiếng khác mà HHG phân phối.

Khách hàng tham quan không gian trưng bày sản phẩm

Có thể thấy, lễ khai trương showroom của HHG đã mang tới cho khách tham dự một "bữa tiệc" thẩm mỹ mãn nhãn với những kiệt tác giao thoa hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và nghệ thuật tinh tế. Những tuyệt phẩm nội thất tại HHG chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng khơi dậy sự sáng tạo về thiết kế không gian sống mơ ước mang tính cá nhân hóa mà vẫn giàu giá trị thẩm mỹ lẫn công năng vượt trội.

Không gian phòng tắm với bồn tắm sang trọng

Sự kiện ra mắt showroom đồng kỷ niệm 10 năm thành lập của HHG đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của công ty trong thị trường thiết bị phòng tắm và nhà bếp tại Việt Nam. HHG hứa hẹn sẽ là điểm đến mới để quý khách hiện thực hóa những ý tưởng về không gian nhà tắm và căn bếp trong mơ của mình.

HHG hân hoan chào đón quý khách hàng đến thưởng lãm showroom tọa lạc tại lô số 5-6-7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, The Premier, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhân dịp khai trương showroom và kỷ niệm 10 năm thành lập, HHG triển khai chương trình giảm giá LÊN TỚI 50% cho toàn bộ các sản phẩm thiết bị nhà tắm, nhà bếp hàng đầu Châu Âu. Đây là cơ hội lớn để khách hàng sở hữu được những sản phẩm cao cấp với mức giá ưu đãi nhất.

Tập thể nhân viên tại HHG

HHG Holdings là nhà phân phối nội thất gia dụng phòng tắm và bếp thương hiệu Châu Âu cao cấp chính hãng tại Hà Nội.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, HHG đã ghi dấu ấn trong lòng đối tác, khách hàng thông qua các dự án cao cấp trải dài trên khắp mọi miền đất nước như: chung cư The Nine Tower - Hà Nội, tổ hợp nghỉ dưỡng Grand Mercure Hội An - Quảng Nam, biệt thự nghỉ dưỡng Intercontinental Hạ Long - Quảng Ninh…