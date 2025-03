HHV đã nhận khoản hỗ trợ 1.180 tỷ đồng liên quan đến dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

Hình thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Trong báo cáo phân tích mới đây về CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV), VCBS kỳ vọng HHV duy trì mức tăng trưởng cao trong năm 2025-2026 nhờ vào 3 điều: Hưởng lợi từ xu hướng tăng tốc giải ngân đầu tư công trong năm 2025, Cải thiện hiệu quả kinh doanh tại các dự án BOT, và Gia tăng tỷ lệ lợi ích tại các dựán PPP mới.

Hưởng lợi từ xu hướng tăng tốc giải ngân đầu tư công trong năm 2025

VCBS đánh giá quy mô vốn giải ngân đầu tư công và việc triển khai các dự án hạ tầng sẽ đặc biệt được đẩy mạnh trong năm 2025 xét đến năm 2025 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, do đó đặt ra áp lực giải ngân gay gắt cho các cơ quan quản lý để hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công là công cụ quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của Chính phủ trong bối cảnh hỗ trợ bằng chính sách tiền tệ không còn nhiều dư địa và cầu tiêu dùng nội địa vẫn hạn chế.

Thủ tục đầu tư và hoạt động cũng triển khai thuận lợi hơn nhờ ổn định bộ máy nhân sự tại các địa phương và cơ quan chuyên trách và những cập nhật từ Luật Đất đai và bảng giá đất mới thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng.

Với lợi thế là doanh nghiệp quan trọng của hệ thống Tập đoàn Đèo Cả (sở hữu thương hiệu tốt trong ngành, đặc biệt tại các công trình hầm và kết cấu phức tạp) và đang liên tục gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng, VCBS đánh giá HHV sẽ hưởng lợi tốt từ xu hướng trên.

Ngoài ra, các dự án cao tốc do Đèo Cả là chủ đầu tư PPP hoặc tổng thầu thi công (cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng,…) sẽ tiếp tục đóng góp nguồn việc quan trọng cho HHV trong thời gian tới mà không cần chịu nhiều áp lực về cạnh tranh đấu thầu.

Cải thiện hiệu quả kinh doanh tại các dự án BOT

Trong giai đoạn 2025 - 2027, VCBS dự báo lưu lượng xe qua hệ thống trạm thu phí của HHV sẽ ghi nhận mức tăng trưởng trung bình 8 – 10%/ năm. Nguyên nhân do các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2 (được khởi công từ 2022 – 2023) dần hoàn thiện và đưa vào vận hành từ năm 2025, theo đó tạo ra 1 chuỗi đấu nối trực tiếp với phần lớn tuyến hạ tầng giao thông và trạm thu phí của HHV, tạo ra lợi thế lớn khi thu hút lưu lượng từ các tuyến đườngtruyền thống. Cùng với đó, dư địa tăng trưởng lưu lượng tốt tại cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn nhờ nền mặt bằng lưu lượng thấp, hưởng lợi từ việc hoàn thiện các cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh (dự kiến năm 2026) và tạo thành tuyến đường đồng bộ đến khu vực kinh tế cửa khẩu.

Ngoài ra, VCBS cho rằng hiệu quả tài chính tại các dự án BOT của HHV sẽ được cải thiện đáng kể trong giai đoạn tới, khi HHV lần lượt được giải ngân các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán bớt nợ vay tài chính.

Cụ thể, trong quý 4/2024, doanh nghiệp đã chính thức nhận khoản hỗ trợ 1.180 tỷ đồng liên quan đến dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (đây là phần vốn góp NSNN tại dự án nhưng chưa được giải ngân trong các năm qua).

Trong vài năm tới, HHV kỳ vọng tiếp tục ghi nhận các khoản hỗ trợ từ NSNN bao gồm Khoản 2.280 tỷ đồng hỗ trợ cho việc sụt giảm doanh thu tại trạm Bắc Hải Vân do không thực hiện thu phí tại trạm La Sơn –Túy Loan như phương án ban đầu, Khoản 4.600 tỷ đồng hỗ trợ cho việc sụt giảm doanh thu từ dựán Bắc Giang – Lạng Sơn do chưa thông tuyến đến cửa khẩu Hữu Nghị.

Gia tăng tỷ lệ lợi ích tại các dự án PPP mới

Trong thời gian tới, HHV sẽ gia tăng mạnh tỷ lệ sở hữu tại các dự án BOT do Tập đoàn Đèo Cả là chủ đầu tư (cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh). Trong đó, công ty sẽ nhận chuyển nhượng thêm 25% cổ phần tại cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và 38% cổ phần tại cao tốc Cam Lâm –Vĩnh Hảo ngay trong năm 2025.

Theo VCBS, việc sở hữu thêm các hạ tầng BOT mới sẽ đóng góp động lực quan trọng đến mặt bằng KQKD của HHV trong các năm tiếp theo.

VCBS cho rằng việc tiếp nhận thêm các hạ tầng BOT sẽ không đặt nhiều áp lực đến hiệu quả kinh doanh của HHV. So với các dự án Chuỗi hầm Đèo Cả và CT Bắc Giang – Lạng Sơn, hiệu quả đầu tư và tính khả thi của việc đảm bảo phương án tài chính sẽ được nâng lên đáng kể tại các dự án PPP mới do sau khi luật PPP 2020 có hiệu lực (từ năm 2021), tỷ lệ vốn ngân sách tham gia vào các dự án PPP được tăng lên nhiều so với các dự án trước đó (lên đến 50% giá trị đầu tư).

Đặc biệt với một số dự án đặc thù như tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, tỷ lệ vốn ngân sách tham gia được nâng lên gần 70%, qua đó giúp giảm thiểu đáng kể áp lực tài chính cho nhà đầu tư.

HHV và Đèo Cả cũng linh hoạt hơn việc huy động vốn tham gia các dự án mới, thay vì dựa phần lớn vào vốn tín dụng như trước kia. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng nợ vay và chi phí tài chính tại dự án.