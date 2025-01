Hiện thực hóa lộ trình phủ sóng 5G toàn quốc năm 2030

Theo báo cáo từ Công ty Nghiên cứu Omdia, 5G hiện là công nghệ di động phát triển nhanh nhất hiện nay và sẽ chiếm hơn 1/2 tổng lượng dữ liệu toàn cầu trong năm 2025.

Thống kê trên toàn cầu cho thấy, đã có 2,1 tỉ điện thoại 5G được bán ra và hơn 300 nhà mạng khai trương các dịch vụ 5G. Công nghệ 5G được dự đoán sẽ đóng góp gần 900 tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030.

Mạng 5g đã được cung cấp tại một số tỉnh, thành phố lớn trên cả nước

Bắt đầu “cuộc đua” thương mại hóa 5G tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mạng 5G chính thức được thương mại hóa từ tháng 10/2024. Hiện Viettel và Vinaphone là 2 nhà mạng tiên phong cung cấp 5G tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Theo đó, Việt Nam đã bứt tốc 8 bậc, lên vị trí 43 sau khi có mạng 5G đầu tiên, với mức tăng trưởng 31% - mức tăng mạnh nhất theo đánh giá của Ookla. Thống kê của iSpeed - hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - cũng cho thấy xu hướng tương tự.

Giới chuyên gia đánh giá, việc triển khai 5G dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Dự báo lưu lượng 5G sẽ vượt qua mức 4G ngay trong năm nay, trở thành công nghệ thúc đẩy nền kinh tế và mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ di động Viettel Telecom, cho biết tại các khu vực đã triển khai, lưu lượng truy cập qua mạng 5G chiếm 30% lưu lượng chung.

“Mạng 5G đang được sử dụng phổ biến bởi nhóm người dùng trẻ tại Việt Nam, trong đó 80% tập trung ở các khu vực thành thị, khu công nghiệp và khu du lịch. Nhóm này thường sử dụng 2-3 mạng xã hội, trong đó có những nền tảng video như TikTok, YouTube, Facebook, kéo theo nhu cầu sử dụng dữ liệu gia tăng”, ông Sơn cho hay.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, khảo sát của Viettel sau hai tháng triển khai 5G cho thấy 20% người dùng có xu hướng sử dụng di động thay cho wifi và tăng thời gian sử dụng kết nối dữ liệu di động.

Thống kê của nhà mạng cũng cho thấy hiện chỉ khoảng 21% thuê bao sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G, tập trung ở khu vực thành thị. Đây cũng là lý do nhà mạng phủ sóng tại các khu vực này trước, trong khi người dùng khu vực nông thôn dùng chủ yếu 4G. Khoảng 70% thuê bao đủ điều kiện đã trải nghiệm thế hệ mạng mới.

“Điều này cho thấy thị trường 5G có sức hút lớn và còn nhiều dư địa phát triển. Viettel hiện có khoảng 4 triệu người dùng 5G và dự báo tăng lên 10 triệu sau một năm triển khai”, ông Sơn thông tin.

5G – Đường đẹp phải có xe chạy

Công nghệ 5G giúp cải thiện hiệu suất, hiệu quả hoạt động, giảm thiểu nhân công, giải quyết các bài toán về môi trường, mang lại lợi ích cho xã hội. Công nghệ 5G đã cho thấy các giá trị và lợi ích rõ rệt, tuy nhiên, việc triển khai 5G có thành công hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Ông Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT

Theo ông Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, khi triển khai công nghệ mạng di động mới, cần quan tâm tới 4 yếu tố gồm mạng lưới, thiết bị đầu cuối, ứng dụng và con người.

“Thế hệ mạng di động 3G, 4G giống quần áo may sẵn, 5G là may đo. Phải cân nhắc bao nhiêu là may đo, bao nhiêu may đại trà. Phải triển khai 5G đúng đối tượng, đúng địa điểm. Không phủ theo kiểu 3G, 4G để người dân đi chỗ nào cũng dùng được. Đây là cái chúng ta phải suy nghĩ”, ông Thắng nêu vấn đề.

Ông Thắng cho rằng, các doanh nghiệp viễn thông di động cần nghiên cứu kỹ để triển khai mạng lưới 5G đồng bộ với thiết bị đầu cuối, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực. Việc thương mại hóa phải có bước đi phù hợp, đồng bộ giữa các yếu tố với nhau.

“Điều này cũng giống khi làm đường, nếu có đường nhưng không có ô tô chạy thì rất lãng phí”, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT bày tỏ.

“Các doanh nghiệp phải đưa ra các giải pháp trọn gói, không phải chỉ phủ sóng mạng lưới mà đưa ra thiết bị mạng lưới, cung cấp ứng dụng, giải pháp, đào tạo nguồn lực. Đây là điều khác biệt với thời 3G, khi nhà mạng xây mạng lưới, người dân tự mua thiết bị dùng. Đây cũng chính là cơ hội giúp các doanh nghiệp viễn thông truyền thống chuyển mình thành doanh nghiệp công nghệ”, ông Lê Nam Thắng cho hay.

Nghị quyết 57-NQ/TW “mở đường” cho 5G

Mạng 5G có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G làm giảm nhu cầu sử dụng wifi, tăng truy cập Internet di động và được dự báo sẽ vượt qua 4G về lưu lượng sử dụng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhiều lần nhấn mạnh, 5G không chỉ là cơ hội về dịch vụ kết nối, cơ hội để thay đổi thứ hạng viễn thông Việt Nam, mà còn là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đất nước.

“Công nghệ 5G là cơ hội để Việt Nam thay đổi thứ hạng. Muốn thay đổi thứ hạng thì phải đi đầu. Chưa đi đầu được trên phạm vi toàn quốc thì đi đầu ở Hà Nội và TP.HCM. Khi thế giới triển khai 5G thì Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 - năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị cũng xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến; từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số… phủ sóng 5G toàn quốc.