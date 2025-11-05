Hiện trường đổ nát ở chợ Bình Dương sau vụ cháy bất ngờ trong đêm

Sáng 5-11, đám cháy xảy ra tại chợ Bình Dương, xã Bình Dương (Gia Lai) đã được lực lượng chức năng dập tắt. Theo người dân, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế vào khoảng 3 giờ sáng.

Ghi nhận tại hiện trường, hầu hết các sạp hàng của tiểu thương đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều người tỏ ra suy sụp khi chứng kiến tài sản của mình bị lửa thiêu cháy.

"Sau vụ cháy, chợ Bình Dương chỉ còn một đống đổ nát. Mong chợ sẽ sớm hồi phục trở lại để phục vụ bà con" - chị Phương Hà, người dân sống ở địa phương này, chia sẻ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chợ Bình Dương tan hoang sau một đêm cháy lớn

Tiểu thương chợ mất trắng

Các sạp đã cháy rụi

Nhiều sạp đã đổ sập

Hơn 2 giờ sáng, nhiều tiểu thương ngồi trước chợ bần thần khi nhìn thấy tài sản bị thiêu rụi

Thông tin từ Ban Quản lý chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) cho biết vụ cháy đêm qua đã ảnh hưởng đến 86/419 ki-ốt của chợ, với diện tích cháy khoảng 800 m² trên tổng diện tích hơn 14.200 m². Thiệt hại về tài sản ước tính lên đến hàng tỉ đồng.



Hiện trường vụ cháy chợ Bình Dương vào tối 4-11

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 22 giờ 45 phút tối 4-11, ông Nguyễn Xuân H. (sinh năm 1964; trú thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương) phát hiện lửa bốc lên tại khu vực các ki-ốt kinh doanh giày dép trong chợ Bình Dương. Ông H. lập tức báo cho chính quyền địa phương và Công an xã Bình Dương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp dập lửa, hạn chế thiệt hại.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai) điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường; sau đó, lực lượng khu vực số 5 tiếp ứng thêm 2 xe. Tiếp đó, các Đội CNCH khu vực số 1, 2, 3 cũng điều động tổng cộng 6 xe đến hỗ trợ. Tổng cộng có 11 xe chữa cháy và 70 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 2 giờ sáng 5-11, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra.