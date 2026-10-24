Hiện trường kinh hoàng vụ toà nhà đổ sập tại Kenya: Cảnh tượng ác mộng với tiếng gọi cầu cứu dưới đống đổ nát

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 23/10 (giờ địa phương, tức 10h GMT), trên một tuyến phố thương mại đông đúc ở Eastleigh, khu vực tập trung hàng nghìn tiểu thương và cư dân tại thủ đô Nairobi.

Tòa nhà đổ sập, để lại một đống bê tông và thép ngổn ngang. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy xúc cùng các công cụ thủ công để di chuyển những khối bê tông nặng, trong khi thiết bị hạng nặng được đưa đến hiện trường còn chậm.

Clip: The Telegraph

Cảnh sát trưởng Nairobi, ông Issa Mohamud, cho biết công trình có hơn 10 tầng phía trên đang được xây dựng. Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen thông tin, thời điểm xảy ra sự cố có 67 công nhân tại công trường. Trong số này, một người bị thương, còn 66 người khác đã thoát ra ngoài an toàn.

Tầng hầm và tầng trệt của tòa nhà được cho thuê làm cửa hàng điện tử, cửa hàng bán thịt và cửa hàng tạp hóa. Khoảng 11 người có mặt tại các cơ sở kinh doanh này hiện vẫn chưa được xác định tung tích.

Ông Murkomen cho biết lực lượng cứu hộ, gồm các cơ quan chính phủ cấp quốc gia, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ Kenya, đã liên lạc được với một số người sống sót đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Ảnh: Reuters

“Tin tốt là đội cứu hộ cho biết họ đã liên lạc được với một số người sống sót vẫn đang mắc kẹt bên trong”, ông nói.

Theo truyền thông địa phương, Hội Chữ thập đỏ Kenya xác nhận hai người bị thương đã được giải cứu và đưa đến Bệnh viện Quốc gia Kenyatta để điều trị.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn đối mặt với nhiều nguy hiểm. Ông Mohamud cảnh báo tòa nhà có nguy cơ tiếp tục đổ sập do đang nghiêng và tựa vào công trình bên cạnh.

Các nhà phát triển dự án và cơ quan chức năng đang phải đối mặt với những câu hỏi về trách nhiệm, bởi người dân không được phép sử dụng một công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn dự kiến tiếp tục xuyên đêm thứ Sáu và kéo dài sang ngày thứ Bảy (24/10).

Tòa nhà chưa có giấy chứng nhận đưa vào sử dụng

Ông Joseph Kaula, một thợ trát tường làm việc tại tầng 5 của tòa nhà, cho biết ông là người cuối cùng rời khỏi công trình trước khi tòa nhà đổ sập.

“Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi bụi”, ông nhớ lại.

Trong khi đó, thân nhân của những người mất tích cho biết một số nạn nhân đã gọi điện cầu cứu ngay sau vụ việc. Tuy nhiên, sau đó, điện thoại của họ không còn liên lạc được. Một chiếc lều được dựng tại hiện trường để tiếp nhận thông tin từ những gia đình đang tìm kiếm người thân.

“Điều chúng tôi quan tâm là cứu người”, Thống đốc Nairobi Johnson Sakaja nói với các phóng viên.

Theo ông Sakaja, tòa nhà đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc mở các cửa hàng kinh doanh tại tầng trệt là trái quy định.

“Điều này có thể đã phải trả giá bằng sinh mạng con người”, ông nói tại hiện trường.

Thống đốc Nairobi cho biết không loại trừ khả năng có một hoặc hai người thiệt mạng, song cần chờ thêm thông tin từ quá trình tìm kiếm và cứu hộ để xác định chính xác số thương vong.

Cảnh sát trưởng Mohamud cho hay cảnh sát đã mở cuộc truy tìm chủ sở hữu tòa nhà. Cơ quan chức năng cũng tuyên bố sẽ điều tra vụ việc và xử lý những cá nhân bị phát hiện có hành vi vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm.

Theo The Eastleigh Voice, Cơ quan Quản lý Xây dựng Quốc gia Kenya cho biết dự án được đăng ký vào ngày 30/7/2025. Hiện chưa rõ công trình đã được kiểm tra, đánh giá an toàn trước khi xảy ra vụ sập hay chưa.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin về tình trạng một số người lấy cắp tài sản ngay sau vụ việc. Cảnh sát được cho là đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông tại hiện trường.

Lo ngại về an toàn công trình tại Kenya

Vụ sập nhà tại Nairobi một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về chất lượng xây dựng và công tác giám sát an toàn tại Kenya.

Theo hãng tin AFP, Cơ quan Thanh tra Công trình Quốc gia Kenya phát hiện 87% số tòa nhà được kiểm tra trên toàn quốc trong năm ngoái không đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc thiếu giấy phép cần thiết.

Thống đốc Sakaja cho rằng chính quyền các địa phương cần được trao thêm quyền để thực thi các quy định về xây dựng. Ông cũng chỉ trích những hình phạt quá nhẹ đối với các vi phạm, cho rằng chúng chẳng khác nào “một cái vỗ nhẹ vào cổ tay”.

Cảnh sát khẳng định cuộc điều tra sẽ được tiến hành và bất kỳ cá nhân nào bị xác định có lỗi, gây ra sự cố đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: Al Jazeera