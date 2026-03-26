Hiện trường vụ xe đầu kéo đang đi thì đổ ra đường, đè 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

26-03-2026 - 21:56 PM | Xã hội

2 nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (sinh năm 1979, giáo viên) và chị B.T.C. (sinh năm 1986), cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Dư luận mới đây bàng hoàng, đau xót trước thông tin về vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ ở Phú Thọ tử vong tại chỗ, xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26/3. Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo chở đất lật nghiêng, đè bẹp một chiếc ô tô con và một xe máy.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, vào thời điểm trên, xe tải chở đất BKS 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Lạc Sơn – Yên Thủy.

Khi đi đến Km 106+450 Quốc lộ 12B (địa phận phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ), xe đầu kéo bất ngờ lật nghiêng, đè trúng ô tô con mang BKS 30A-233... do chị N.T.T.H. (sinh năm 1979, giáo viên, trú xã Đại Đồng) điều khiển và xe máy BKS 28N1-396... do chị B.T.C. (sinh năm 1986, trú xã Đại Đồng) điều khiển đang đi theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong. (Ảnh: VietNamNet)

Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, các phương tiện bị đè chồng lên nhau, đất từ thùng xe đầu kéo đổ xuống, vùi lấp hoàn toàn 2 nữ nạn nhân và phương tiện.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT và công an cơ sở tổ chức cứu nạn.

Lượng lượng chức năng lần lượng đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài vào lúc 8 giờ 24 phút và 9 giờ 7 phút cùng ngày.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Chiếc ô tô bị vò nát sau vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn. Về nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định là do xe đầu kéo đi không đúng phần đường.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình 2 nạn nhân xấu số.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Nguyễn Thị Trang Nương SN 1993

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Nguyễn Thị Trang Nương SN 1993 Nổi bật

Một Tổng giám đốc công ty tài sản số bị bắt

Một Tổng giám đốc công ty tài sản số bị bắt Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Thảo 32 tuổi - Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý HANAGOLD

Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Thảo 32 tuổi - Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý HANAGOLD

21:22 , 26/03/2026
Ông Nguyễn Thế Phước được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Nguyễn Thế Phước được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

21:08 , 26/03/2026
Ai là bị hại của nhóm dàn cảnh bốc thăm trúng thưởng ở hội chợ, liên hệ Công an gấp

Ai là bị hại của nhóm dàn cảnh bốc thăm trúng thưởng ở hội chợ, liên hệ Công an gấp

20:26 , 26/03/2026
Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Ngọc Hương

Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Ngọc Hương

19:55 , 26/03/2026

