Hiện tượng lạ ở nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á: Sinh viên không dám tốt nghiệp vì sợ... thất nghiệp

Lần đầu tiên trong lịch sử, số người có bằng đại học ở Hàn Quốc không làm việc và cũng không tìm việc đã vượt nhóm chỉ học hết trung học cơ sở.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 22/7, hiện có 3,048 triệu người từ 15 tuổi trở lên sở hữu bằng đại học bốn năm hoặc cao hơn rơi vào nhóm “không hoạt động kinh tế”. Con số này nhỉnh hơn 3,03 triệu người chỉ học hết cấp 2. Cách đây 10 năm, 2 nhóm đối tượng này đảo vị trí cho nhau, trong đó nhóm người chỉ học hết cấp 2 “không hoạt động kinh tế” nhiều hơn nhóm người tốt nghiệp đại học “không hoạt động kinh tế” khoảng 1 triệu người.

Nguyên nhân được cho là do thị trường lao động mất cân đối. Hàn Quốc có tỷ lệ học đại học thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng việc làm không theo kịp. Nhiều cử nhân mới ra trường ôn thi công chức, chờ tuyển dụng hoặc bỏ hẳn thị trường lao động.

Khảo sát năm 2025 của Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc cho thấy chỉ 60,8% doanh nghiệp lớn có kế hoạch tuyển dụng trong năm nay - mức thấp nhất kể từ 2022. Trong khi đó, những ngành sinh viên đại học thường hướng tới như công nghệ và tài chính lại tăng trưởng chậm, cơ hội việc làm đầu vào ngày càng ít.

Ngành dịch vụ cũng không bù đắp được khoảng trống này. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết năng suất lao động trong các ngành dịch vụ nội địa, gồm cả công nghệ thông tin và bán lẻ, chỉ bằng 39,7% so với ngành sản xuất năm 2024. Tỷ lệ này gần như không thay đổi trong 20 năm qua. So với Mỹ (quy đổi 100 điểm), năng suất dịch vụ Hàn Quốc chỉ đạt 51,1 điểm.

Một báo cáo khác được công bố của Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp Hàn Quốc (KRIVET) cho thấy, ngày càng ít sinh viên đại học chuẩn bị cho con đường sự nghiệp, dù tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ vẫn ở mức đáng lo ngại.

Theo số liệu, chỉ 48,2% sinh viên các trường đại học bốn năm đặt mục tiêu việc làm trước khi tốt nghiệp, giảm mạnh so với mức 60% vào năm 2005. KRIVET cho biết, “có mục tiêu việc làm” được hiểu là ít nhất đã chủ động tìm kiếm thông tin nghề nghiệp, thay vì chỉ mơ hồ về ngành nghề mong muốn.

Ông Yang Jung-seung, tác giả báo cáo, nhận định: “Xin việc ngày càng khó khăn có thể khiến nhiều sinh viên nản lòng ngay cả trước khi bắt đầu chuẩn bị”.

Trước viễn cảnh thị trường lao động ảm đạm, ngày càng nhiều sinh viên Hàn Quốc chủ động kéo dài thời gian học tập thay vì tốt nghiệp đúng hạn. Thay vì bước ra ngoài với nguy cơ thất nghiệp, họ chấp nhận tiếp tục mang danh “sinh viên năm thứ năm” để chờ cơ hội việc làm.

Theo số liệu từ Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, trong năm 2024 đã có 17.597 sinh viên lựa chọn hoãn tốt nghiệp, tăng thêm khoảng 2.500 người so với năm trước. Cục Thống kê Hàn Quốc cũng ghi nhận thời gian trung bình để hoàn tất chương trình đại học đã lên tới 4 năm 4 tháng, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Để duy trì tình trạng sinh viên, nhiều bạn trẻ nghĩ ra những cách riêng. Có người dù đã đủ tín chỉ nhưng vẫn đóng khoản phí khoảng 100.000 won mỗi học kỳ để “níu” lại tấm thẻ sinh viên. Một số khác thì cố tình chưa nộp chứng chỉ bắt buộc, chỉ chờ đến khi tìm được việc mới chính thức tốt nghiệp.