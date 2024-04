Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia: tấn công mạng bằng mã độc tống tiền nhắm vào các tổ chức kinh tế Việt Nam đang gia tăng

Ảnh minh họa.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa ra thông báo về tình hình tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo Hiệp hội thời gian qua, ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành, sản xuất kinh doanh được các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ, từ đó tạo ra giá trị to lớn cho xã hội, phục vụ tối đa người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết, đây cũng chính là mục tiêu hàng đầu của các nhóm tội phạm, tin tặc quốc tế và trong nước. Các cuộc tấn công mạng đang có quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, nhắm vào các cơ quan, doanh nghiệp như hệ thống thông tin của điện lực, ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, dầu khí và y tế...

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động phối hợp với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để điều phối việc điều tra, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, sớm đưa hệ thống thông tin trở lại bình thường, hạn chế hậu quả thiệt hại cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xử lý các sự cố tấn công mã hoá dữ liệu cho thấy phương thức thủ đoạn của nhóm tội phạm này hết sức tinh vi, nguy hiểm, kịch bản tấn công của nhóm tin tặc có nhiều điểm tương đồng. Việc tấn công hệ thống có thể gây ngừng toàn bộ hoạt động, giao dịch và khó có thể thu hồi được dữ liệu nhạy cảm khi rơi vào tay tin tặc.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia dự báo thời gian tới, các nhóm tin tặc gia tăng tấn công mạng bằng mã độc tống tiền, nhằm vào các cơ quan trọng yếu, các tổ chức kinh tế, tài chính, năng lượng. Và không loại trừ khả năng, hoạt động tấn công mã độc đã được cài cắm sâu trong các hệ thống thông tin.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng cho rằng nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng của phần lớn các chủ quản hệ thống thông tin còn hạn chế, năng lực ứng phó và xử lý, khắc phục sự cố trước các cuộc tấn công mạng còn thấp, nhiều hệ thống công nghệ thông tin quan trọng đầu tư không đồng bộ, không được giám sát kiểm tra định kỳ, tồn tại điểm yếu kĩ thuật, lỗ hổng bảo mật...

Từ tình hình trên, Hiệp hội an ninh mạng quốc gia đề nghị các thành viên Hiệp hội, đặc biệt là những đơn vị quản lý hệ thống thông tin quan trọng, khẩn trương rà soát và đánh giá hệ thống thông tin, chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng để nhận hướng dẫn phương án ứng phó với hoạt động tấn công mạng, sự cố an ninh mạng.

Khi phát hiện các hoạt động tấn công mạng, xảy ra các sự cố an ninh mạng, các thành viên cần liên hệ ngay với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an để chủ trì điều phối, phối hợp ứng phó, điều tra, xử lý và khôi phục hệ thống.

Các thành viên Hiệp hội có thế mạnh về công nghệ, bảo mật mạng cùng tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh mạng, hình thành mạng lưới bảo vệ an ninh mạng do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an chủ trì, điều phối.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về hoạt động phức tạp, nguy hiểm của hoạt động tấn công mạng tại Việt Nam nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa hoạt động nguy hiểm này.