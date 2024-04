Loạt xe gầm cao hạng C đua giảm giá khủng tới 140 triệu đồng, có mẫu rẻ chưa từng có

Ảnh minh họa.

Thời điểm đầu tháng 4/2024, Ford Việt Nam đã cập nhật giá bán lẻ mới dành cho 3 phiên bản của mẫu SUV cỡ C Territory. Theo đó, Ford Territory bản Trend 1.5 AT được hãng điều chỉnh xuống 799 triệu đồng, tương đương với giảm 23 triệu đồng. Bản Titanium 1.5 AT giảm 20 triệu đồng, giá niêm yết mới là 889 triệu. Mức giảm mạnh Mức giảm mạnh nhất thuộc về phiên bản Titanium X 1.5 AT với 25 triệu đồng kéo giá xe xuống còn 929 triệu đồng.

Đơn vị: triệu đồng

Đặc biệt, Ford Territory không phải là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV cỡ C được điều chỉnh giá bán niêm yết kể từ tháng 4/2024. Trước đó, Hyundai Thành Công cũng đã điều chỉnh giá niêm yết của Tucson xuống còn chỉ từ 769 - 919 triệu đồng.

Đơn vị: triệu đồng

Tuy nhiên, mức giá trên vẫn chưa phải là giá bán cuối cùng của Tucson khi mẫu xe này đang được các đại lý áp dụng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu trong bối cảnh thị trường ảm đạm. Chẳng hạn tại đại lý, bản tiêu chuẩn sẽ được giảm thêm khoảng 14 triệu (tổng mức giảm là 44 triệu) xuống 755 triệu đồng, bản xăng đặc biệt giảm còn 824 triệu đồng, bản 1.6T Turbo giảm tổng 57 triệu xuống còn 902 triệu đồng. Bản Diesel đặc biệt giảm sâu nhất tới 68 triệu, đưa giá bán về mức 892 triệu đồng.

Ngoài Hyundai Tucson và Ford Territory, Honda CR-V cũng được hãng tung ưu đãi giảm giá cao nhất tới 140 triệu đồng. Cụ thể, CR-V phiên bản G số VIN 2023 sẽ được hỗ trợ 100% phí trước bạ cùng 30 triệu đồng tiền mặt , tương đương mức giảm giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, CR-V bản L (số VIN 2023) được giảm 100% phí trước bạ, chưa kể ưu đãi từ đại lý – tương đương mức giảm 115 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá của 2 phiên bản này sẽ còn lần lượt 969 triệu và 1.049 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô Việt Nam liên tục ghi nhận doanh số sụt giảm mạnh khiến các hãng xe phải đưa ra nhiều giải phát kích cầu như khuyến mại hoặc giảm giá niêm yết.

Doanh số phân khúc SUV cỡ C tháng 2/2024 (Đơn vị: chiếc)

Trong tháng 2/2024, Mazda CX-5 tiếp tục thống trị phân khúc SUV cỡ C với doanh số 600 chiếc, tạo cách biệt 380 chiếc với vị trí thứ 2 của Kia Sonet (220 xe). Vị trí thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ C tiếp tục thuộc về Honda CR-V khi chỉ bán được 161 chiếc, giảm 40,3%. Đứng phía sau là Hyundai Tucson với doanh số đạt 117 xe. So với tháng liền trước, doanh số của mẫu xe Hàn Quốc này đã giảm 44%.