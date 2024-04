Skoda Karoq, Kodiaq giảm tới 124 triệu chi phí lăn bánh: Giá khởi điểm thực tế còn hơn 880 triệu, dễ cạnh tranh nhóm CX-5, Tucson

Skoda tặng tới 100% trước bạ

Theo thông tin từ một số đại lý Skoda, hai mẫu xe Karoq và Kodiaq đang được hỗ trợ 50% đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 4 này. Trên trang chủ của Skoda Việt Nam cũng đã đăng tải thông tin khuyến mãi này.

Theo đó, Karoq được giảm tới 100% trước bạ cho cả 2 bản. Với giá tính trước bạ mới nhất được cập nhất, mức khuyến mãi quy đổi tiền mặt trị giá hơn 124 triệu đồng (áp dụng với mức trước bạ 12% cao nhất). Trong khi đó, Kodiaq chỉ được giảm 50% trước bạ. Bản cao cấp nhất giảm được gần 85 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Một phần bảng giá tính trước bạ sửa đổi mới nhất do Bộ Tài chính công bố có giá của 4 phiên bản xe Skoda.

Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe thực tế chỉ còn từ hơn 880 triệu đồng với Karoq và gần 1,12 tỷ đồng với Kodiaq.

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi Giá trị khuyến mãi cao nhất Giá thực tế (trừ khuyến mãi) Karoq Ambition 1.4 999 triệu 100% trước bạ ~ 114,2 triệu ~ 884,8 triệu Karoq Style 1.4 1,089 tỷ 100% trước bạ ~ 124,4 triệu ~ 964,6 triệu Kodiaq Ambition 1.4 1,189 tỷ 50% trước bạ ~ 69,8 triệu ~ 1,119 tỷ Kodiaq Style 2.0 1,409 tỷ 50% trước bạ ~ 84,5 triệu ~ 1,325 tỷ

Skoda Karoq cạnh tranh CX-5, Tucson

Với giá niêm yết trước đây từ 999 triệu và cao nhất 1,089 tỷ, Skoda Karoq có phần đắt đỏ hơn Mazda CX-5 (khởi điểm từ 759 triệu) và Hyundai Tucson (khởi điểm từ 799 triệu). Giá bán sau khi trừ khuyến mãi của Karoq giờ đây chỉ ngang phiên bản tầm trung của CX-5 hay Tucson.

Karoq có kích thước nhỏ hơn một chút so với CX-5 hay Tucson, với chiều dài 4.390 mm và trục cơ sở 2.638 mm. Kích thước này có thể so sánh với Corolla Cross.

Mẫu xe châu Âu nổi bật với cụm đèn LED ma trận, bộ mâm 18 inch ốp kín như trên xe điện. Thiết kế Karoq theo xu hướng tối giản.

Skoda Karoq với gói phụ kiện dã ngoại tại đại lý.

Một số trang bị đáng chú ý bên trong Karoq có vô-lăng D-cut tích hợp lẫy số, màn hình điện tử 8 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm kích thước 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 8 loa, ghế trước chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Hai phiên bản Karoq chỉ dùng một loại động cơ xăng 1.4L tăng áp, công suất 150 PS, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

So với một số đối thủ trong phân khúc C, Karoq có điểm yếu là không có các tính năng an toàn ADAS.

Skoda Kodiaq cạnh tranh Santa Fe, Sorento

Với giá bán thực tế từ gần 1,12 tỷ đồng, Skoda Kodiaq không giảm quá nhiều khi so với đàn em Karoq. Tuy nhiên, mức giá này cũng trở nên cạnh tranh hơn với Sorento (khởi điểm từ 1,124 tỷ).

Kodiaq giống bản phóng to của Karoq với chiều dài 4.697 mm, trục cơ sở 2.790 mm. Thiết kế Kodiaq cơ bản không khác quá nhiều so với đàn em. Một số trang bị nổi bật bên ngoài có đèn LED ma trận, mâm 19 inch.

Skoda Kodiaq trong một chương trình đánh golf.

Nội thất Kodiaq trông cũng gần giống Karoq, ngoại trừ việc bố trí 7 chỗ ngồi. Một số trang bị đáng chú ý bên trong xe có như màn hình 8 inch cảm ứng trung tâm, vô-lăng D-cut hay cửa sổ trời toàn cảnh. Mẫu xe này hơn Karoq ở màn hình 10,25 inch sau vô-lăng và điều hòa tự động 3 vùng.

Karoq có 2 tùy chọn động cơ. Loại xăng 1.4L tăng áp giống trên Karoq. Tùy chọn thứ 2 là 2.0L tăng áp, công suất 180 PS, mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.