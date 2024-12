Xuất hiện động thái mới trên thị trường địa ốc phía Nam: Căn hộ cao cấp vùng giáp ranh Tp.HCM bất ngờ khởi sắc dịp cuối năm

Sau những hoạt động sôi nổi của thị trường căn hộ cao cấp, hạng sang Tp.HCM thì gần đây, bất động sản chứng kiến hiệu ứng “lan rộng” sang khu lân cận. Một số dự án căn hộ cao cấp “sát cạnh” Tp.HCM giao dịch bất ngờ khởi sắc; hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp dịp cận Tết.

Khảo sát tại dự án The Emerald 68 ngay mặt tiền Quốc lộ 13, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An (Bình Dương) vào ngày cuối tuần trong tháng 12/2024 nhận thấy, rất đông khách hàng cùng môi giới có mặt tại Sales Gallery để tham quan, tìm hiểu dự án. Theo thông tin từ phía đơn vị mở bán dự án, trung bình mỗi tuần The Emerald 68 nhận được 50 - 70 booking, trong đó có nhiều khách hàng đã đặt cọc 2 - 3 booking. Sự quan tâm tích cực trở lại của người mua là khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường bất động sản chung chưa hoàn toàn khởi sắc.

Một số dự án căn hộ giáp ranh Tp.HCM đón sức cầu tích cực cuối năm. Ảnh: TB

Khu vực giáp ranh Tp.HCM, đặc biệt là Bình Dương, đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ tiềm năng sinh lời rõ nét. Theo Cushman & Wakefield, giá bán trung bình căn hộ mới tại Tp.HCM đạt khoảng 87 triệu đồng/m2, trong khi Bình Dương, tại các khu vực như phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, giá chỉ khoảng 47 - 52 triệu đồng/m². Tuy nhiên, giá thuê tại đây lại vượt trội, đạt 9 - 15 triệu đồng/tháng, cao hơn 20 - 30% so với mức trung bình của tỉnh. Với mức chênh lệch giá bán và giá thuê như vậy, tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ tại khu vực này đang được đánh giá cao.

Tương tự, tại một dự án căn hộ tại P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương) chuẩn bị mở bán giai đoạn 2 ghi nhận lượng khách hàng đến tham quan, tìm hiểu hàng tuần khá tốt. Khách mua đa dạng từ ở thực và đầu tư dài hạn.

Thấy rằng, một số dự án căn hộ nằm ở vị trí “giáp ranh” TP.HCM có mức giá tốt, tiềm năng tăng giá còn cao tiếp tục được người mua ở thực lẫn nhà đầu tư quan tâm dịp cuối năm. Việc sức cầu chung cư rục rịch trở lại dịp cận Tết thể hiện đà phục hồi của thị trường bất động sản từ cuối năm nay trở đi; đồng thời khẳng định dòng tiền của người mua đang dần chuyển vào kênh bất động sản tốt hơn sau vài năm quan sát.

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam năm 2025, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), nhấn mạnh, đây là thời điểm thị trường bất động sản đang có dấu hiệu của sự hồi phục sau 2 năm tê liệt.

“Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, đây là thời điểm đang có dấu hiệu của sự hồi phục và đang dần lấy lại các hoạt động của thị trường về cả cung - cầu - giao dịch. Trong đó, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng nhu cầu trên thị trường”, ông Đính chia sẻ.

Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, trong quý 3/2024 có gần 40.000 sản phẩm căn hộ được đưa vào thị trường. Đáng chú ý, sức hấp thụ khá cao, đạt 80 - 90% tỷ lệ hấp thụ của số lượng hàng tung ra. Mặc dù con số này so với giai đoạn 2018 - 2019 chỉ chiếm khoảng 30% nhưng thể hiện thị trường đang tốt lên.

Báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, bức tranh thị trường căn hộ phía Nam đang lấy đà tốt trong chu kì mới.

Cụ thể, dòng tiền của người mua đang tìm kiếm cơ hội vào Nam. Lượng giao dịch dịp cuối năm nay đã cải thiện đáng kể so với cùng kì năm ngoái. Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn cho rằng, dòng tiền đang có dấu hiệu tìm kiếm cơ hội “chảy” vào Nam sau thời gian tập trung chủ yếu tại Hà Nội.

Chung cư vẫn là điểm sáng của thị trường bất động sản phía Nam. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo ông Tuấn, động lực tăng trưởng lớn nhất của chung cư đến từ nhu cầu ở thực và sự thu hút với người trẻ. 73% người được hỏi cho rằng đây là loại hình được người trẻ (dưới 35 tuổi) quan tâm nhất trong năm 2024.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy chung cư là loại hình được người tiêu dùng còn độc thân và đã kết hôn, có con dưới 1 tuổi lựa chọn nhiều nhất với tỷ lệ lần lượt là 70% và 53%. Pháp lý là yếu tố người mua quan tâm nhất khi lựa chọn bất động sản. Bên cạnh đó, hạ tầng cũng là một tiêu chí quan trọng với khẩu vị đầu tư dịch chuyển vào miền Nam. Các thị trường được ưu tiên đầu tư bất động sản trong năm tới gồm Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…

“Chung cư sẽ là loại hình hưởng lợi nhất và có thể là phân khúc tăng giá nhanh nhất”, ông Minh Tuấn khẳng định.

Trong chia sẻ mới đây, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Consulting cho hay, quan sát trên thị trường giai đoạn nửa cuối quý 3 và đầu quý 4/2024 ghi nhận một số chuyển biến tương đối khởi sắc cả về nguồn cung lẫn sức cầu. Điển hình như ở phân khúc căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh trong tháng 10/2024 sức cầu tăng 93% so với cùng kỳ. Phần lớn ghi nhận từ các dự án mới được triển khai bán hàng trong tháng tại khu vực Bình Dương và Long An, có đầy đủ pháp lý cũng như tiến độ xây dựng nhanh chóng qua đó góp phần tạo được niềm tin nơi người mua ở, nhà đầu tư.

Theo ông Thắng, những dự án mà chào bán được ở giai đoạn cuối năm 2024 đang nắm lợi thế về giá. Xu hướng tăng giá bất động sản từ năm 2025 là thấy rõ. Phân khúc chung cư được kỳ vọng tiếp tục là tâm điểm của thị trường, đặc biệt là các dự án có vị trí tốt, tiện ích đầy đủ và giá cả hợp lý.

Tuy vậy, các chuyên gia trong ngành cũng khuyến nghị người mua nhà trong thời điểm này cần chú ý đến các vấn đề giá cả, chất lượng, vị trí, lãi suất ngân hàng và cập nhật tình hình thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn.