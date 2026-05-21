HIEUTHUHAI đảm nhận vai trò mới, cùng Long Châu lan tỏa lối sống khoẻ chủ động

Sự đồng điệu bất ngờ giữa thương hiệu chăm sóc sức khoẻ cùng ngôi sao Gen Z hàng đầu

Trong lĩnh vực y tế, niềm tin là một trong những chìa khóa quan trọng nhất. Thấu hiểu điều đó, trên hành trình xây dựng các chiến dịch truyền thông, lựa chọn một gương mặt đình đám thôi là chưa đủ, Long Châu còn đặt ra các yêu cầu cao hơn cho "người bạn đồng hành": Tinh thần trẻ trung, lạc quan, bứt phá, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và có khả năng truyền cảm hứng cùng các bài học hữu ích đến công chúng. Sự kết hợp giữa dịch vụ y tế dự phòng uy tín, tận tâm cùng nghệ sĩ truyền cảm hứng sẽ giúp những thông điệp sống khỏe được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến cộng đồng, đồng thời tạo nên những "điểm chạm" gần gũi và thú vị với thế hệ trẻ.

Nam nghệ sĩ, ca sĩ "triệu view" nổi bật hàng đầu hiện nay, Đại sứ sức khoẻ Long Châu - HIEUTHUHAI hứa hẹn mang đến cho giới trẻ nhiều góc nhìn thú vị, gần gũi về chăm sóc sức khỏe trong nhịp sống hiện đại. "Cái bắt tay bất ngờ" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, cộng đồng mạng và những người yêu âm nhạc.

Không chỉ là một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, anh chàng còn là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần sống hết mình, theo đuổi đam mê, không ngừng tiến về phía trước. Với năng lượng tích cực và hình ảnh thân thiện, HIEUTHUHAI chính là mảnh ghép phù hợp để cùng Long Châu lan tỏa các thông điệp đến gần người trẻ thông qua cách truyền tải hiện đại và dễ tiếp cận; từ đó góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ chủ động trong thời đại mới.

"Vì sức khỏe là thứ nhất"

HIEUTHUHAI trong công việc hay cuộc sống đều luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và nỗ lực theo đuổi đến cùng. Chính tinh thần đó đã tạo nên một Hiếu của công chúng: tài năng, bản lĩnh và có trách nhiệm.

Long Châu nhìn thấy ở HIEUTHUHAI một điểm chung sâu sắc: sự khắt khe với tiêu chuẩn. Giống như Hiếu luôn đặt chuẩn "vàng" cho từng bước trong sự nghiệp, Long Châu luôn chú trọng toàn bộ quy trình bảo quản vaccine và chăm sóc khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt GSP/WHO, với đội ngũ y tế tận tâm và dịch vụ an toàn, chuẩn mực.

Long Châu tận tâm đồng hành cùng giới trẻ trên hành trình dự phòng sức khỏe. Ảnh: Hoàng Khánh

Chiến dịch "HIEUTHUHAI vì sức khỏe là thứ nhất" ra đời từ sự đồng điệu đó, như một lời nhắc nhở tích cực gửi đến giới trẻ: Dù cuộc sống có bao nhiêu ưu tiên, đừng để sức khỏe đứng sau. Sức khỏe thể chất và tinh thần là nền tảng để mỗi người tự do theo đuổi đam mê, chăm lo cho những người yêu thương và là món quà quý giá cần được chủ động gìn giữ mỗi ngày.

Với Long Châu và HIEUTHUHAI, thông điệp chung chỉ có một: Hãy chọn tiêu chuẩn tốt nhất cho sức khỏe của chính mình, bắt đầu từ việc "đi trước một bước", chủ động dự phòng, bảo vệ bản thân trước những nguy cơ.

Nối tiếp sứ mệnh xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

Với việc hợp tác cùng một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, Long Châu tiếp tục khẳng định bước đi tiên phong trong nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống khỏe, lành mạnh, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua chiến dịch lần này, Long Châu cùng HIEUTHUHAI mong muốn tiếp cận giới trẻ theo cách tự nhiên và gần gũi, để các bạn ưu tiên hơn trong chăm sóc sức khoẻ, chủ động tìm hiểu, chủ động dự phòng, bảo vệ từ sớm cho bản thân và những người thân yêu.

Các chuyên gia nhận định, trong phòng bệnh, tiêm chủng được xem là một trong những nền tảng quan trọng, đã góp phần cứu sống 37 triệu người trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong hai thập kỷ. Những nỗ lực của Long Châu hướng đến sự chăm sóc toàn diện từ bước dự phòng, đi từ sự tiếp cận gần gũi, tăng cường nhận thức đến thay đổi hành động; từ đó góp phần xây dựng nền tảng sống khỏe chủ động, gia tăng miễn dịch cộng đồng.

Trên hành trình đó, bên cạnh những chiến dịch truyền thông ấn tượng, hệ thống chú trọng xây dựng dịch vụ an toàn, hiện đại và thuận tiện cho người dân. Quy trình an toàn đảm bảo tiêm chủng nghiêm ngặt. Đơn vị cam kết cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao. Đội ngũ vững chuyên môn, thường xuyên tham gia đào tạo cùng các chuyên gia đầu ngành đảm bảo thao tác chuẩn, nhẹ nhàng và ít đau. Đồng thời, tại Long Châu, hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định.

Long Châu - "điểm tựa" sức khỏe an tâm, gần gũi với người dân. Ảnh: Hoàng Khánh

Thông qua mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu còn nỗ lực đưa tiến bộ y khoa, các dịch vụ y tế hiện đại và minh bạch đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt. Đó là những bước đi chiến lược trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh "vì một Việt Nam khỏe mạnh", với mục tiêu lớn là nâng cao chất lượng chăm sóc cộng đồng, xây dựng xã hội khoẻ mạnh, văn minh hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.