HIIVE by fusion Bình Dương New City: Nơi công việc và thư giãn được cân bằng

Tái sinh năng lượng, thăng hoa cảm hứng với tiện nghi thể thao đa dạng

Sau một ngày làm việc căng thẳng với nhiều cuộc họp, mỗi du khách đều mong muốn tìm kiếm một không gian yên bình để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. HIIVE by fusion Bình Dương New City chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho các doanh nhân và chuyên gia làm việc tại Bình Dương.

Phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh lịch cùng nhiều tiện nghi cao cấp, HIIVE by fusion Bình Dương New City mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp nhất trong suốt thời gian lưu trú. 175 phòng nghỉ được chia thành các hạng phòng chính bao gồm Superior, Deluxe, Premium Deluxe, Suite và Premium Suite đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ các chuyến đi ngắn ngày đến những chuyến công tác làm việc dài ngày.

Phòng Premium Suite với không gian trang nhã cùng ban công riêng tràn ngập ánh nắng hứa hẹn cho bạn một chuyến công tác thật sự thoải mái tại Bình Dương.

Bên cạnh đó, bạn sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời với nhiều tiện ích thể thao đa dạng bao gồm phòng tập gym hiện đại được trang bị đầy đủ các thiết bị hay phòng tập golf 3D hiện đại sẽ giúp bạn rèn luyện sức khỏe và tăng cường thể lực mỗi ngày. Phòng tập thể dục hiện đại hoạt động 24/7 với đầy đủ các loại máy móc hiện đại từ các thương hiệu nổi tiếng, bạn có thể thoải mái luyện tập các bài tập cardio, sức mạnh hoặc yoga. Không gian phòng gym rộng rãi, thoáng mát, được thiết kế hiện đại với ánh sáng tự nhiên tràn ngập, tạo cảm giác thoải mái và năng động. Phòng tập golf 3D tại HIIVE by fusion Bình Dương New City được trang bị hệ thống mô phỏng tiên tiến, giúp bạn trải nghiệm chơi golf như thật. Hệ thống này có thể ghi lại và phân tích cú đánh của bạn, giúp bạn cải thiện kỹ thuật một cách hiệu quả.



Phòng tập thể dục hiện đại hoạt động 24/7, được trang bị đầy đủ các thiết bị tập tim mạch và tập tạ, giúp du khách duy trì thói quen tập thể dục ngay cả khi đang đi công tác.

Nếu bạn cần một không gian làm việc yên tĩnh và chuyên nghiệp, khu vực làm việc chung (co-working space) tại HIIVE by fusion Bình Dương New City sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Được trang bị wifi tốc độ cao, hệ thống phòng họp hiện đại được phân chia thành nhiều khu vực đa dạng giúp bạn có thể dễ dàng kết nối và làm việc hiệu quả, phù hợp với nhiều nhu cầu.



Tận hưởng thiên đường ẩm thực đa dạng và giải trí sôi động ngay tại khách sạn HIIVE by fusion Bình Dương New City

Nhà hàng Zest phục vụ các món ăn Á - Âu đa dạng cả ngày, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất. Từ các món hải sản tươi sống đến các món Âu tinh tế, thực đơn tại Zest luôn được cập nhật để mang đến những hương vị mới lạ. Không gian nhà hàng sang trọng và ấm cúng là nơi lý tưởng để bạn tận hưởng bữa ăn ngon cùng gia đình, bạn bè hoặc đối tác. Hay bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả tràn đầy năng lượng bằng bữa sáng lành mạnh đã bao gồm trong giá phòng.

Nhà hàng Zest phục vụ các món ăn Á - Âu đa dạng cả ngày

Nếu bạn muốn tìm kiếm một không gian sôi động hơn thư giãn sau một ngày làm việc hiệu quả thì Dzô Dzô Bar, một địa điểm giải trí được lấy cảm hứng từ những quán bar thể thao náo nhiệt ở Mỹ tại HIIVE by fusion Bình Dương New City sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Với không gian hiện đại, sang trọng và ấm cúng, quầy bar là nơi tuyệt vời để bạn gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hoặc đơn giản chỉ là thư giãn sau một ngày dài. Thực đơn đồ uống đa dạng với nhiều loại cocktail, bia, rượu vang được pha chế bởi các bartender chuyên nghiệp sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Bên cạnh đó, bạn còn có thể thưởng thức các món ăn nhẹ hấp dẫn và tham gia các hoạt động giải trí như theo dõi các trận đấu thể thao sôi động, trò chơi rút gỗ, phi tiêu...



Dịch vụ chuyên nghiệp hoàn hảo đẳng cấp quốc tế

Kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi của tập đoàn Fusion Hotel Group, HIIVE by fusion Bình Dương New City tự hào mang đến cho khách lưu trú dịch vụ chuyên nghiệp và đẳng cấp. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 với tinh thần nhiệt tình và chuyên nghiệp cao. Dù là một chuyến công tác bận rộn hay một kỳ nghỉ thư giãn, HIIVE by fusion Bình Dương New City đều đảm bảo mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với dịch vụ cá nhân hóa, HIIVE by fusion Bình Dương New City cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ những yêu cầu đơn giản đến những yêu cầu phức tạp nhất. Với dịch vụ giặt ủi tự động cho khách lưu trú tại các tầng số lẻ (3,5,7,9) của khách sạn, bạn có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không cần phải lo lắng về việc giặt giũ với đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7, đảm bảo bạn có một kỳ nghỉ thật sự thoải mái và đáng nhớ.

Phòng giặt ủi tự động giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không cần phải lo lắng về trang phục.

Vị trí đắt giá, kết nối mọi điểm đến, cánh cửa khám phá Bình Dương



Tọa lạc tại trung tâm khu công nghiệp VSIP 2, HIIVE by fusion Bình Dương New City là điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách khi vừa thuận tiện trong công việc di chuyển đến các nhà máy thuộc khu công nghiệp VSIP2 hay đến các khu công nghiệp khác trong tỉnh, vừa dễ dàng kết nối đến các địa điểm thăm quan để khám phá vẻ đẹp của Bình Dương. Với vị trí thuận lợi, từ HIIVE by fusion Bình Dương New City cũng rất thuận tiện đến những địa điểm hấp dẫn như Aeon Mall Bình Dương Canary, nơi bạn có thể thỏa sức mua sắm và giải trí hay Công viên thành phố với không gian xanh mát cũng là một điểm đến lý tưởng để bạn thư giãn và tận hưởng bầu không khí trong lành.

HIIVE by fusion Bình Dương New City mang đến cho bạn một ngôi nhà thứ hai ấm cúng và tiện nghi trong suốt chuyến công tác. Với đầy đủ tiện nghi và không gian làm việc tiện lợi, bạn có thể tập trung vào công việc và đạt được hiệu quả cao nhất.

Khách sạn Hiive by fusion Bình Dương New City

Địa chỉ: 32A7, Đường Tạo Lực 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Website: TẠI ĐÂY

Điện thoại: (+84) 274 380 1771| Email: reservations.newcity@hiivehotels.com