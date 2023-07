Him Lam vừa thoái vốn, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn báo lãi quý 2/2023 tăng 54%

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã chứng khoán: SGN) vừa công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu 365,3 tỷ đồng, tăng gần 54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp đến từ các dịch vụ hàng không, đạt 359 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, gần 60% lên 251 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 33,5% về còn 31,2%. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn tăng 45,3% lên 114 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 260% lên 18 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Công ty cũng chỉ ghi nhận hơn 300 triệu đồng chi phí tài chính do không phải trả chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50% lên hơn 36 tỷ đồng.

Kết quả, SAGS thu về 95,7 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 75 tỷ đồng, tăng 54,3%. EPS tăng từ 1.449 đồng lên 2.232 đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được kể từ quý 4/2019.

Theo giải trình, lợi nhuận quý này của SAGS tăng là do sản lượng khai thác của các hãng hàng không quốc nội và quốc tế tiếp tục tăng. Công ty đã ký kết được thêm hợp đồng phục vụ cho một số khách hàng mới, điều chỉnh tăng phí dịch vụ với một số khách hàng hiện tại. Bên cạnh đó, công ty con SAGS - CXR đã có lãi trở lại so với khoản lỗ của cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, công ty thu về 694,5 tỷ đồng doanh thu, 130,1 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 70,9% và 65,3% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau hai quý SAGS đã hoàn thành 54,3% kế hoạch doanh thu và 65,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của SAGS đạt 1.258 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với số đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi là gần 630 tỷ đồng, chiếm một nửa tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn là 395 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu Viejet và Bamboo Airways là lớn nhất lần lượt là 181 tỷ đồng và 72,6 tỷ đồng.

Doanh nghiệp không có nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 905,5 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 335,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 344 tỷ đồng.

SAGS nổi lên trong thời gian gần đây sau khi Him Lam bất ngờ thông báo trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này. Cụ thể, trong ngành 1/6 Him lam đã mua 2,6 triệu cổ phiêu SGN, tương ứng 7,6% vốn của SAGS. Tuy nhiên, đến ngày 7/7 Him Lam đã bán 980.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn của SAGS.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, cổ phiếu SGN đã tăng 6,2% lên 77.000 đồng/cp. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua mà cổ phiếu này đạt được.