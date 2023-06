"Đại gia" vừa bán vốn tại công ty hàng không cho Him Lam: Ông bầu đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh, lời hàng trăm tỷ sau 10 năm đầu tư

Ông Lưu Quang Lãm - Chủ tịch HĐQT IMP Corp

CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam vừa chính thức lộ diện trong mảng hàng không, khi trở thành cổ đông lớn của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN). Trong đó, khối lượng cổ phiếu SGN mà Him Lam Land thực hiện mua vào (~2,6 triệu cổ phần) đúng bằng khối lượng mà CTCP Đầu tư Khai thác Cảng (IMP Corp) bán ra.

Trong ngày 1/6 khi Him Lam mua cổ phần của SGN, không có cổ phiếu nào được khớp lệnh trên sàn. Do đó, đây có thể là thương vụ giao dịch thỏa thuận không qua sàn giữa IMP Corp và Him Lam Land.

Sau khi bán, IMP Corp không còn nắm giữ cổ phiếu SGN nào, chấm dứt khoản đầu tư dài gần 1 thập kỷ với lợi nhuận thu về rất lớn.

IMP Corp là doanh nghiệp của một doanh nhân kín tiếng là ông Lưu Quang Lãm. Tham gia vào SGN từ cuối năm 2014, IMP Corp lúc này cùng với CTCP Hàng không Vietjet và CTCP Đầu tư và Thương mại Hoàn Lộc Việt là 3 nhà đầu tư chiến lược (tỷ lệ mua lần lượt 12,8%, 4% và 2,25% vốn điều lệ SGN). Lúc bấy giờ, giá theo hợp đồng là 14.100 đồng/cp.

Chỉ tạm tính theo thị giá hiện nay của SGN là 74.000 đồng/cp đã gấp 5,2 lần mức giá năm 2014.

Trước đó năm 2019, IMP Corp đã từng sang tay trọn lô hơn 1,7 triệu cổ phiếu SGN cho Vietjet với giá 141,5 tỷ đồng, tương đương 81.400 đồng/cp - gấp 5,7 lần giá mua năm 2014.

Chưa kể, SGN được biết đến là một trong những đơn vị chia cổ tức hàng đầu trên thị trường. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt hàng năm của SGN vào mức 30- 40%. Tương đương IMP Corp nhận về hàng chục tỷ đồng cổ tức mỗi năm.

Bên cạnh cổ tức bằng tiền, SGN cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu trong các năm 2016, 2017, 2019 với tỷ lệ lên đến 20- 40%, có nghĩa là giá vốn cho khoản đầu tư vào SGN của IMP Corp còn thấp hơn 14.100 đồng/cp.

Tính "sơ sơ", IMP Corp đã thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ SGN.

Về phần IMP Corp, doanh nghiệp này thành lập ngày 29/1/2010; địa chỉ tầng 8, số 39A Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do ông Lưu Quang Lãm là Chủ tịch HĐQT nắm 74%. 

Ông Lưu Quang Lãm sinh năm 1959, quê quán tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Học hết cấp 3, ông nhập ngũ và công tác tại Cục xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) vào cuối năm 1977. Giai đoạn 1984-1987, ông công tác tại Phòng Vật tư – CNV Quốc Phòng (Quân chủng Không quân) rồi Công ty Thiết bị Phụ tùng Tp.HCM suốt nhiều năm sau đó.

Sự nghiệp của doanh nhân này ghi dấu khi đảm trách Trưởng phòng dự án Tổng Công ty Sông Đà chi nhánh Tp.HCM từ năm 2003-2007. Sau đó, ông "tay ngang" sang làm Phó Giám đốc (sau là Giám đốc) Tổng công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) chi nhánh Tp.HCM rồi Trưởng ban Rà soát hoạt động đầu tư & Tín dụng của PVFC Tp.HCM trong 2 năm 2007-2008.

Đến năm 2010, ông lại sang ngang và thành lập CTCP Đầu tư Khai thác Cảng (IMP) - hoạt động mạnh trong lĩnh vực giao thông vận tải. “Dứt duyên” với dầu khí, IMP Corp cũng là trang mới khi trước đó ông Lãm chưa có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực này.

Dù còn khá non trẻ, song với nguồn lực tài chính khá dồi dào, IMP Corp lúc bấy giờ đã liên tiếp trúng nhiều dự án lớn như liên danh với CTCP Xây dựng số 2, CTCP Licogi 16 triển khai dự án BOT Quốc lộ 38 nối Bắc Ninh - Hải Dương; Dự án nạo vét cửa sông Cổ Chiên (Châu Thành, Trà Vinh); Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp (Hải Phòng) giai đoạn 1…

Ở thời kỳ đỉnh cao, IMP Corp năm 2015 từng có ý định liên doanh với Công ty TNHH Phát triển Công Italian Thai (ITD) của Thái Lan để thực hiện dự án đường sắt Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức PPP với kinh phí khoảng 800 triệu USD.

Còn ông Lãm, ngoài IMP Corp, ông còn là đại diện của CTCP Đầu tư và Xây dựng IMP Kinh Bắc; Công ty TNHH IMP Khải Hoàn; Công ty TNHH IMP Soài Rạp; Công ty TNHH IMP Sado; và Công ty TNHH MTV IMP Lâm Bình.

Ngoài ra, ông Lưu Quang Lãm còn được biết tới là ông bầu hỗ trợ cho đội bóng chuyền nữ quê nhà (đội Kinh Bắc - Bắc Ninh) khi IMP Corp là nhà tài trợ cho đội bóng này. Ông cũng từng có thời gian mua lại đội bóng Sài Gòn Xuân Thành của “bầu” Thụy.