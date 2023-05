Loạt dự án của Novaland, Hưng Thịnh, Him Lam, Nam Long...được gỡ vướng đến đâu?

Theo đó, Sở này cho biết đã giải quyết được 10 kiến nghị. Có 73 kiến nghị đang được giải quyết. 7 kiến nghị tạm dừng giải quyết. 2 kiến nghị không phù hợp với pháp lý hiện tại và 2 kiến nghị không thuộc trách nhiệm giải quyết của sở này.

Cụ thể, 10 kiến nghị sở đã giải quyết xong gồm giao đất bổ sung của Công ty CP Xây dựng và thương mại Sài Gòn 9, gia hạn thời gian thuê đất của Tập đoàn Keppel Land, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Công ty Lê Thành; thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công ty như Lê Thành, Phú Cường, Dệt may Đông Nam…; chuyển nhượng nhà ở có sẵn đối với Công ty CP dịch vụ Sài Gòn Savico; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đối với Công ty CP sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc.

Đối với 7 kiến nghị sở tạm dừng giải quyết bao gồm: Công ty CP đầu tư xây dựng Phúc Khang kiến nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất liên quan đến dự án 96 Lũy Bán Bích; việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty CP địa ốc Thảo Điền liên quan dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Lý, Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Him Lam đối với dự án khu nhà ở Him Lam (do công an đang thụ lý); Công ty dệt may Thắng Lợi chuyển mục đích sử dụng đất đới với dự án Khu phúc hợp dân cư và thương mại Thắng Lợi; Công ty địa ốc Xanh liên quan đến giao đất bổ sung; Công ty cổ phần Nova Princess Residence liên quan đến cấp giấy chứng nhận cho người dân tại dự án 146 Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận) và 223-223B Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận) do TP có công văn tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Đối với 73 kiến nghị đang được giải quyết, các dự án này hiện gặp nhiều vướng mắc như đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Đơn cử, Novaland kiến nghị TP ưu tiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô D1 và D2 theo chỉ đạo của Thủ tướng, và sau khi đấu giá giao chỉ định cho Công ty Thế Kỷ 21 với 9 lô đất đã có công trình xây dựng đối với dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh (TP Thủ Đức). Về đề xuất này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho hay "sở đang nghiên cứu, giải quyết".

Bên cạnh đó Novaland cũng kiến nghị đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án ở phường Thạnh Mỹ Lợi. Đối với chung cư Cô Giang, Novaland kiến nghị chấp thuận miễn tiền sử dụng đất.

Tập đoàn Hưng Thịnh kiến nghị cập nhật các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang công ty đối với dự án diện tích 7.156m2 phường Phước Long B, TP. Thủ Đức. Sở cho biết, đang nghiên cứu, giải quyết.

Ngoài ra còn có các kiến nghị của loạt "ông lớn" bất động sản như Nam Long, Bất động sản Sơn Kim, Gamuda Land, Him Lam...