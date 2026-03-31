Hình ảnh công trường đường Vành đai 3 TPHCM trong sáng 31-3

Theo Nguyễn Tiến | 31-03-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang tăng tốc thi công, trong đó cầu Bình Gởi dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4

Clip cận cảnh cầu Bình Gởi trên Vành đai 3 TPHCM sắp hoàn thành.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang được các nhà thầu tăng tốc thi công.

Nhiều hạng mục quan trọng đã dần hoàn thiện, song vẫn còn một số đoạn tuyến và nút giao chưa theo kịp tiến độ.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung thảm nhựa mặt cầu và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho việc thông xe kỹ thuật.

Cầu Bình Gởi thuộc gói thầu xây lắp số 4 của dự án đường Vành đai 3 TPHCM, bắc qua sông Sài Gòn, kết nối phường Thuận An với xã Bình Mỹ. Công trình dài khoảng 1 km, rộng 20 m với 4 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 100 km/giờ.

Dự án được khởi công từ tháng 10-2023 và đã hợp long vào tháng 6-2025 sau gần hai năm thi công. Đến nay, phần cầu chính đã hoàn thành, việc lưu thông đường thủy trên sông Sài Gòn qua khu vực công trình vẫn được bảo đảm.

Những ngày qua, nhà thầu tăng tốc thảm nhựa mặt cầu nhằm kịp hoàn thiện các hạng mục chính. Theo kế hoạch, cầu Bình Gởi sẽ được thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4 và khánh thành trong quý II-2026.

Sau khi hoàn tất mặt cầu, các đơn vị tiếp tục triển khai đường dẫn, đường gom và kết nối với hệ thống giao thông địa phương. Một số hạng mục như xử lý nền đất yếu và lu lèn mặt đường vẫn cần thêm thời gian do đặc thù địa chất khu vực.

Cầu Bình Gởi là một trong những hạng mục quan trọng của tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, góp phần hoàn thiện trục giao thông vành đai, tăng cường kết nối TPHCM với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh cũng như khu vực Củ Chi, Hóc Môn cũ

Trong khi đó, đoạn Vành đai 3 qua TP Thủ Đức cũ dài gần 15 km (từ cao tốc TPHCM - Long Thành đến nút giao Tân Vạn) cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu chính.

Một số đoạn đã được thảm nhựa nhưng vẫn chưa thể đấu nối vào nút giao Tân Vạn.

Do có nhiều tầng và nhánh rẽ, khu vực nút giao Tân Vạn hiện có nhiều trụ cầu cạn đang được thi công. Nhà thầu đã tăng cường máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến gói thầu XL1 sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Để bám sát mốc thông xe 30-4, các nhà thầu đang duy trì khoảng 500 kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị thi công liên tục 3 ca, 4 kíp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đến nay toàn dự án Vành đai 3 đã đạt gần 80% khối lượng thi công. Riêng đoạn tuyến trên cao đã vượt mốc 80%, nhiều phân đoạn chính đã hoàn tất thảm nhựa.

Một số đoạn cầu cạn dài xuyên qua khu đô thị đã hoàn thành mặt đường và đang lắp đặt lan can thép. Tuyến trên cao từ chùa Bửu Long đến khu đô thị Vinhomes Grand Park cũng đã lộ rõ hình hài với khoảng 4 km mặt đường được thảm nhựa.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc thảm nhựa thời gian qua chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa thất thường. Ngoài ra, việc thiếu vật liệu cấp phối như đá, cát do chậm cấp phép mỏ khai thác cũng khiến một số hạng mục nền đường bị gián đoạn.

Dự kiến việc hoàn tất thảm nhựa và thông xe 14,7 km tuyến chính cầu cạn trước ngày 30-4 sẽ tạo tiền đề để hoàn thành đoạn 2 km cuối cùng và nút giao Tân Vạn vào tháng 6-2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án Vành đai 3 TPHCM vào cuối năm 2026.

Theo Nguyễn Tiến

Người Lao Động

Tạm dừng khai thác đường bay Vân Đồn - TPHCM

Cao tốc mới thu phí không dừng: Được bao nhiêu tiền, vì sao bị lỗi?

