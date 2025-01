Hình ảnh giao thông khác lạ ở TPHCM ngày cuối tuần

Chiều 16/1, thông tin tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó Trưởng ban chuyên trách - Ban An toàn giao thông TPHCM, cho biết, sau khi Nghị định 168 có hiệu lực thi hành, trong những ngày vừa qua, cơ quan chức năng ghi nhận những chuyển biến tích cực về ý thức tham gia giao thông của người dân. Tình trạng vi phạm lỗi thông thường, như: Chạy xe lên vỉa hè, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông... cùng các lỗi vi phạm thường gặp đã giảm đáng kể.

“Tình hình trật tự an toàn giao thông đã được cải thiện, số vụ tai nạn giao thông giảm rất sâu so với cùng kỳ. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 14/1/2025, trên địa bàn TPHCM xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 16 người bị thương. So với thời gian liền kề, giảm 42 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 40 người bị thương”, ông Lợi thông tin.