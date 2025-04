Chân dung Hồ Sỹ Ý- kẻ điều hành nhà máy sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu thu lợi gần 500 tỷ đồng

Chân dung bị can Hồ Sỹ Ý (37 tuổi, quê Hà Tĩnh), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, người được 2 'ông trùm' giao điều hành nhà máy sản xuất. Ảnh: VTV

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận; khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây nói trên là:

Hoàng Mạnh Hà, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood;

Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma.

Ngoài 2 "ông trùm" của đường dây, Hồ Sỹ Ý (sinh năm 1988, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) - người điều hành nhà máy sản xuất, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 BLHS.

Được biết, Hồ Sỹ Ý được Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường giao điều hành mọi hoạt động sản xuất sữa giả của đường dây. Nhà máy được đặt tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Một trong các phần việc của Ý là chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sản phẩm được sản xuất tại hai nhà máy nhưng bị can cùng các đồng phạm đã cố tình bỏ qua, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không quan tâm đến sức khỏe người dùng.

Kho sữa giả khủng trong đường dây chuẩn bị phân phối ra thị trường. Ảnh: VTV

Thành phần sữa được công bố là chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó, song trên thực tế không hề có những chất này. Chính bị can Ý khai rằng tất cả thông tin, hàm lượng dinh dưỡng để sản xuất sữa bột "không được kiểm tra nên dẫn tới sự sai sót như thế".

Nhà máy của Ý sản xuất ra hàng trăm nhãn sữa bột khác nhau nhưngycùng chung nguyên liệu, công thức, quy trình sản xuất giống nhau. Chỉ bổ sung, thay thế một số nguyên liệu chính hoặc thêm hương liệu nhằm lừa người tiêu dùng về công dụng sản phẩm.

Các bị can này còn cố tình cho thêm các chất phụ gia vào sản phẩm. Công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố - đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Bị can Ý cũng thừa nhận sai sót và nói "thật sự xin lỗi khách hàng" nhưng lời xin lỗi đã quá muộn màng khi đến thời điểm bị bắt vào ngày 11/4, đường dây này đã sản xuất 573 loại sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Trong khoảng 4 năm, từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ ra thị trường và thu về gần 500 tỷ đồng.

Thông tin về vụ án trên, trong chương trình "Chào buổi sáng" phát sóng trên VTV1 ngày 12-4, đại tá Nguyễn Minh Tuấn - phó chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết nhóm này lợi dụng quy định của nhà nước, trong quản lý về sản xuất kinh doanh thực phẩm cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm; tự công bố các chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng, thành phần dinh dưỡng, tính năng, tác dụng sản phẩm. Ông Tuấn cho biết thủ đoạn thứ hai mà các nghi phạm sử dụng là thuê các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trên mạng để quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Việc bán hàng được thực hiện với các thông tin sai sự thật, thổi phồng, phóng đại tính năng, tác dụng, chất lượng sản phẩm để lôi kéo người tiêu dùng và bán được số lượng hàng rất lớn, thu lời bất chính.