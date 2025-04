Hình ảnh mới nhất cực hiếm của sao nữ Vbiz bị gãy chân trong lúc chơi pickleball

Sau sự cố đáng tiếc khiến Kỳ Hân bị gãy xương đùi trong lúc thi đấu pickleball, hình ảnh mới nhất của cô tại bệnh viện được hé lộ. Trong bức ảnh, bà xã Mạc Hồng Quân xuất hiện với thần sắc tươi tắn, mặc đồ bệnh nhân, tay vẫn còn gắn kim truyền nhưng gương mặt thì rạng rỡ khi đang mở một hộp quà to màu hồng từ bạn bè. Trong ảnh còn đính kèm dòng status: "Pick thủ unbox đồ chơi…" như một cách trấn an fan rằng tinh thần hiện tại đã ổn hơn rất nhiều.

Hình ảnh Kỳ Hân trong bệnh viện sau khi phẫu thuật vì gãy xương đùi trong lúc chơi pickleball

Trước đó, trong một giải đấu pickleball được tổ chức tại TP.HCM, Kỳ Hân không may dính chấn thương bị gãy xương đùi, đã nhập viện phẫu thuật. Cụ thể, khi giải đấu đang diễn ra thì nữ người mẫu nằm ra sàn sân, liên tục ôm chân than đau đớn. Kỳ Hân còn hô to nhờ ai đó giúp cô gọi xe cấp cứu vì chân ngày càng đau, không thể ngồi dậy được. Ngay lập tức, các "pick thủ" phải dừng thi đấu để hỗ trợ Kỳ Hân xử lý sự cố.

Trước tình huống này, nhiều sao Việt như người mẫu Hương Giang, Thuỳ Dương đều lộ rõ khuôn mặt lo lắng, hoang mang tột độ. Người mẫu Hương Giang còn có hành động bối rối, chần chừ không dám đến đỡ Kỳ Hân vì sợ đụng đến vết thương. Đến trưa ngày 4/4, Kỳ Hân đã cập nhật tình hình sức khoẻ. Theo đó, cô đăng bức ảnh đang được băng bó ở bệnh viện và chia sẻ: "Cứ tưởng tìm được môn thể thao chân ái của cuộc đời mình mà giờ gãy xương đùi rồi".

Clip: Kỳ Hân đau vật vã trên sân vì chấn thương gãy xương đùi

Hình ảnh Kỳ Hân nằm trong viện sau khi được đưa vào cấp cứu

Mạc Hồng Quân đã bay vào TP.HCM để chăm sóc bà xã

Thời gian gần đây, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã bày tỏ sự thích thú với trò chơi mới lạ là pickleball. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc luyện tập cùng bạn bè và cho biết mình rất thích cảm giác nhanh nhẹn khi di chuyển trên sân. "Nhìn đơn giản nhưng không dễ chút nào, chơi rồi mới thấy cuốn!", cô viết.

Chia sẻ về lý do bắt đầu chơi pickleball, Kỳ Hân cho biết cô mong muốn rèn luyện sức khỏe và duy trì vóc dáng. Sau một thời gian tập luyện, cô cảm thấy thể lực cải thiện đáng kể, cơ thể săn chắc hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. Đặc biệt, môn thể thao này giúp cô có thêm cơ hội gắn kết với chồng khi cả hai thường xuyên cùng nhau ra sân tập luyện.

Vợ chồng Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân gần đây là "tín đồ" của bộ môn pickleball

Kỳ Hân tên thật là Nguyễn Thị Mộng Điệp, sinh năm 1995 tại Sóc Trăng. Cô từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt, được biết đến rộng rãi khi hoạt động dưới trướng công ty Venus của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Với chiều cao 1m78 và vẻ đẹp sắc sảo, Kỳ Hân nhanh chóng ghi dấu ấn không chỉ trên sàn catwalk mà còn trong lĩnh vực phim ảnh, qua các vai diễn trong Những ngọn nến trong đêm 2, Điệp vụ chân dài...

Năm 2016, Kỳ Hân kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân. Sau khi lập gia đình, cô quyết định rút lui khỏi giới giải trí để toàn tâm chăm sóc chồng con và theo đuổi cuộc sống riêng tư, yên bình. 9 năm bên nhau, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc và bền chặt. Cặp đôi từng trải qua nhiều sóng gió khi công khai tình cảm vào năm 2015, nhưng với tình yêu và sự thấu hiểu, họ đã cùng nhau xây dựng tổ ấm vững chắc.